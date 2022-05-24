Куравлёв и Высоцкий: почему актёры не подавали друг другу руки после «Места встречи изменить нельзя»

В это сложно поверить, но главную роль в комедии «Афоня» мог сыграть не Леонид Куравлёв, а - Владимир Высоцкий. Автор-исполнитель участвовал в отборе актёров на роль сантехника Борщова и успешно справился. В ожидании приглашения на съёмки, Владимир Семёнович даже начал сочинять песню, которую бы исполнил Афоня на экране…

Претенденты на роль Афони — от Караченцова до Ольбрыхского

Владимир Высоцкий, фото из открытых источников.

Режиссёр Данелия не имел ничего против того, чтобы герой комедии в свободное от работы (и от «купания в фонтанах») время играл на гитаре. Всего в фильм могло войти 2-3 песни. Впрочем, в руководстве киностудии с выбором Высоцкого на роль оказались согласны далеко не все — Данелии порекомендовали продолжить поиски актёра.

В результате на пробах режиссёр оценил ещё не один десяток кандидатов. В их числе были Георгий Бурков, Виктор Проскурин и Борис Щербаков. Неплохо справились с пробами Николай Караченцов и Иван Бортник (кстати, один из лучших друзей Высоцкого). Был среди претендентов даже заграничный артист — поляк Даниэль Ольбрыхский.

Когда очередь дошла до Леонида Куравлёва, режиссёр понял, что поиски можно благополучно завершить: актёр идеально соответствовал задаче — зрители должны были полюбить его Афоню, несмотря на все его неблаговидные поступки. Справился бы с этой задачей Владимир Высоцкий? Георгий Данелия не был до конца уверен.

Ещё одна роль, за которую «соперничали» актёры

Леонид Куравлёв в фильме "Живёт такой парень", фото из открытых источников.

Интересно, что Высоцкому и Куравлёву ранее уже приходилось соперничать за главную роль. Дело было на съёмках фильма «Живёт такой парень». Владимир Семёнович мечтал сыграть Пашку Колокольникова и даже был почти утверждён на роль — после того, как успешно справился с фотопробами.

Впрочем, пробы Леонида Куравлёва в образе «такого парня» оказались более убедительными, и роль Пашки получил он. Что, конечно, не могло не ударить по самолюбию Высоцкого, болезненно переживавшего подобные «рабочие моменты». Возникшая обида неожиданно проявилась через несколько лет — на съёмочной площадке многосерийной ленты «Место встречи изменить нельзя».

Почему актёры больше не подавали друг другу руки

Высоцкий и Куравлев, фото из открытых источников

Участники съёмок вспоминали, что всё случилось во время работы над известной сценой в бильярдной. Едва встретившись на площадке, Высоцкий вдруг обидно подколол своего коллегу. «Жеглов» нелестно высказался по поводу рукопожатия Леонида: «Какая-то слишком холодная... и вялая рука!». Конечно, Куравлёв обиделся. В дальнейшем актёры старались избегать рукопожатий. Всегда. Да и общения, выходящего за рамки рабочего, у них после этого момента не было. Хотя не стоит исключать и версии, что своей несколько недоброжелательной репликой по поводу «вялой руки» Высоцкий просто... настраивал Куравлёва на работу. Ведь между их героями в сцене должно было присутствовать некое неприятие. Какой урок преподал Высоцкий коллеге Высоцкий и Куравлёв, фото из открытых источников.

Высоцкий и Куравлёв, фото из открытых источников. Кстати, ещё некоторыми подробностями о съёмках в бильярдной поделился актёр Лев Перфилов, сыгравший в фильме фотографа Гришу. В своих воспоминаниях артист написал, что Высоцкий преподал Леониду Куравлёву настоящий мастер-класс по тому, как «блатные» парни загоняют шары в лузы. Владимир Семёнович неожиданно остановил Леонида, когда тот только начал изображать своего персонажа, и показал, как всё могло бы выглядеть в реальной жизни: вальяжно вошёл в комнату, осмотрелся, взял в руки кий... Наблюдая за небольшой сценкой от Высоцкого, никто не мог сдержать смеха. Улыбнулся и Куравлёв. Урок от коллеги он усвоил чётко — сцену сняли с первого же дубля. Кстати, все шары в этом эпизоде забил Леонид. В том числе и те, что… отправлял в лузы в фильме Жеглов-Высоцкий. Всё-таки в игре в бильярд Куравлёв оказался несколько сильнее, чем в знании «блатных» повадок...

А вы знали об этом?

До переписи 2020 года в Монови, штат Северная Каролина, был только один житель — Элси Эйлер. Эйлер была единственным человеком, живущим в Монови с 2004 года, когда скончался ее муж Руди. В течение 16 лет Эйлер была мэром, городским служащим, библиотекарем и всем остальным. Эйлер, хозяйка городской таверны, даже выдала себе лицензию на продажу спиртных напитков.

Технически Эверест — не самая высокая гора в мире. Это различие принадлежит Мауна-Кеа на Гавайях. Мауна-Кеа, как неактивный вулкан, составляет примерно 10210 метров от морского дна до его пика. Гора Эверест, самая высокая точка на Земле, имеет высоту 8 849м.

Подробнее об этом в (https://otari.mirtesen.ru/blog/43048874267)

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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