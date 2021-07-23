10 удивительных фактов об оргазме, которых вы не знали

Оргазмы — они как тайна, которую нельзя выдавать. Когда вы начинаете искать определение этого понятия, вы узнаёте, что есть как минимум 30 разных описаний физических и эмоциональных свойств оргазма. Возможно, вы уже знаете, что оргазмы сопровождаются мышечными сокращениями, учащением сердцебинеия, кровяным давлением и что они всегда ассоциируются с получением огромного удовольствия, которое могут испытать как мужчины, так и женщины. Мало, кто знает, но с помощью оргазма можно лечить психические расстройства.

Давайте рассмотри 10 удивительных фактов об оргазме.

1. СПЕРМА ЕСТЬ?



Мужской половой орган при оргазме выделяет около 10 кубических сантиметров спермы за раз. Как показывают исследования, среднестатистический мужчина может за всю жизнь наполнить семенной жидкостью 14 4-литровых ёмкостей

2. НЕ ТОЛЬКО У ЖЕНЩИН



Хотя многие знают, что у женщин есть так называемые точки G, далеко не все знают, что они имеются и у мужчин. Расположение трёх из них точно известно:

уздечка (непосредственно под мужским придатком),

промежность (участок кожи между яичками и анусом),

предстательная железа.

3. МЕНСТРУАЦИЯ — ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ



Для большинства мужчин лучшее время для оргазма — любое, но вот у женщин есть определённые периоды, которые лучше подходят для этого, чем все остальные временные отрезки.

Было обнаружено, что

Но, к несчастью, это как раз тот период, когда многим женщинам (да и некоторым мужчинам тоже) заниматься сексом дискомфортно. Причина, по которой женские оргазмы в это время лучше — увеличение интенсивности циркуляции крови в паховой области.

4. МЭРЛИН ИСПЫТАЛА ЭТО



Одной из самых шокирующих сенсаций 20-го века было то, что народный секс-символ Америки Мерлин Монро никогда не испытывала оргазма при занятии сексом со знаменитыми любовниками (Джон Кеннеди, Фрэнк Синатра, Джо ДиМаггио, и т. д.).

Но в 36 лет (незадолго до своей смерти), она как-то сказала своему физиологу, доктору Ральзу Гринсону, следующее: «Спасибо вам, доктор! Все эти годы я ни разу этого не испытала. Самые бесполезные годы. И вот как я могу вам, мужчине, описать, что чувствует при этом женщина? Вот представьте себе выключатель с реостатом. Как только вы сдвигаете ручку, лампочка начинает загораться, и вот она загорается всё ярче, и вот наконе она разгорается ослепляющим светом! Это так хорошо!...».

5. НА СТАРТ! ВНИМАНИЕ! ЗАЧАТИЕ!



Средняя скорость эякуляции при оргазме — 45 км/ч. Такая скорость — предел для самых быстрых бегунов мира. Скорость сперматозоидов в обычном состоянии — 4 см/15 минут при интенсивном плавании. А когда сила оргазменного «толчка» сходит на нет, до яйцеклетки сперматозоидам остаётся преодолеть 8-10 сантиметров.

6. ЖИВОЙ МЕРТВЕЦ



Оргазмы могут быть не только у живых людей. Они возможны и у покойников, если нужные нервы в позвоночнике снабжаются кислородом и чем-либо стимулируются. Но мы всё же предлагаем заниматься сексом с живыми людьми!

7. ЧЕМ ГРОМЧЕ, ТЕМ КРУЧЕ



Далеко не со всеми женщинами мужчина каждый раз получает удовольствие. Вообще стабильностью в этом плане отличаются «громкие» женщины, которые достигают оргазма в одно и то же время.

Исследования показывают, что мужчины испытывают удовольствие 59% того времени, что женщина кричит в экстазе, и только 2% того времени, что женщина просто лежит, смотря в потолок.

8. СПАСИБО! А ЕЩЁ МОЖНО?



Многие женщины способны на множественные оргазмы. Рекорд, зафиксированный докторами Уильямом Хартманом и Мэрлин Фитиан, составляет 134 оргазма за час — это около двух оргазмов в минуту. Интересен тот факт, что некоторые женщины способны получать оргазмы даже от таких не очень-то стимулирующих действий, как прикосновение к бровям, потирание колена, размышления (на тему оргазма), и даже чистки зубов.

9. ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР



Оргазм — эволюционная функция природы. В 1967 году Десмонд Моррис написал противоречивую книгу под названием «Голая обезъяна». Книга усматривала цель женского оргазма не только в поддержании самого желания размножаться, но и в том, чтобы женщина сохраняла горизонтальное положение (во избежание вытекания спермы).

Также в книге предполагалось, что столь трудное достижение женского оргазма является некоей формой естественного отбора. Только у самых терпеливых, заботливых и чувственных мужчин есть шанс вызвать у женщины оргазм и, соответственно, успешно зачать ребёнка.

10. НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ СЛИШКОМ РАНО

Ультразвуковые исследования позволили заметить, что процесс мастурбации, особенно у мужчин, происходит ещё в утробе матери. Сам процесс выражается в том, что рука ребёнка обхватывает придаток и движет рукой вперёд-назад. Вообще не так уж часто вы сможете найти маленького ребёнка, который бы занимался различными формами самоудовлетворения и получал после этого хоть какой-то оргазм.

Разумеется, это невозможно ввиду того, что половые органы ещё не развиты (яички не опущены и поллюции не случаются). И хотя оргазм и относят к «великому кругу жизни», также есть уверенность, что он может случиться и у мёртвого, если простимулировать некоторые точки позвоночника. Но эта теория ещё нуждается в практической проверке.

Источник : https://batop.ru/10-udivitelnyh-faktov-ob-orgazme-kotoryh-vy...

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