«Железная Маска»: кем на самом деле был один из самых таинственных узников в истории

Тюремный номер узника по прозвищу «Железная Маска» – 64489001, является единственным достоверно известным фактом об этом человеке. Ученые предполагают, что этот заключенный родился в 1640-х годах, «кочевал» из одной тюрьмы в другую, а в 1698 был помещен под стражу в Бастилию, где он и скончался.

Факты из истории

Было установлено, что носимая заключенным №64489001 маска была бархатной, а не железной. В отличие от железной маски, служившей средством для пыток заключенных, бархатная использовалась с целью сокрытия личности узника. О факте использования этой маски было неизвестно даже тюремным надзирателям. Большинство историй и домыслов возникли на фоне таинственности этой личности.

Первое упоминание о заключенном в железной маске содержится в изданных в 1745 году «Тайных записках Персидского двора». Их автор сообщает, что заключенным являлся сын Людовика XIV – граф Вермандуа, родившийся в результате его внебрачной связи с герцогиней де Лавальер. Он был осужден за пощечину Великому Дофину, который был его братом.

Абсурдность данной версии подтверждается одним фактом: не доживший до 17-летнего возраста граф Вермандуа, успевший принять участие в войне против испанцев, был похоронен в 1683 году.

Старший брат короля либо близнец

Духовник Бастилии Иезуит Гриффе утверждал, что таинственный заключенный был привезен в 1698 году, а скончался спустя 5 лет.

Позже, в произведении «Век Людовика XIV» Франсуа Вольтера была выдвинута теория, согласно которой заключенным в маске мог являться родной брат Людовика XIV. Король в своих стремлениях избавиться от соперников мог сделать брата узником Бастилии, приказав носить маску на лице. Этим можно объяснить таинственность данной личности.

Мать Людовика XIV длительное время считали бесплодной. Однако вскоре она выносила внебрачного сына, после – родила законного наследника престола, который решил избавиться от своего старшего брата. По некоторым слухам сам Людовик мог оказаться не родным сыном короля, что подвергало угрозе его возможность вступить в престолонаследие.

Решив не прибегать к смертной казни, Людовик сделал несчастного юношу вечно заключенным. Маска была необходима для сокрытия тайны, способной повлечь государственный переворот. Как звали старшего брата короля история умалчивает.

Носителем маски мог оказаться даже брат-близнец Людовика. Близнецы мужского пола в королевских семьях всегда становились причиной больших проблем в выборе законного престолонаследника. Во избежание восстаний и переворотов, одним из братьев пришлось пожертвовать. Повзрослевшему Людовику XIV вскоре стало известно о существовании как две капли воды похожего на него брата. Желая сохранить корону, ему пришлось устранить соперника.

Авантюрист из Италии

По еще одной версии маску мог носить Эрколь Антонио Матиолли, заключивший договор с Людовиком, согласно которому итальянец должен был уговорить своего сюзерена передать крепость Казале королю. Правительство Франции приговорило Матиолли к пожизненному заключению за продажу тайны государственного значения нескольким странам.

Генерал Булонд

Очередная недоказанная версия гласит о том, что человеком в маске мог быть генерал Вивьен де Булонд, позорно «прославивший» как самого себя, так и Францию неудачей в одной из битв Девятилетней войны. Источником версии являются зашифрованные дневники короля Людовика XIV, информацию из которых позже удалось расшифровать Этьену Базери.

Версия о Петре I

Великая тайна интересовала многих исследователей и историков, поэтому различные версии стали появляться как грибы после дождя. Большинство ученых считают, что заключенный в железной маске является одним из тех, кто решил присвоить себе честь стать престолонаследником. К числу таковых относят кардинала Мазарини, министра при короле Фуке и лотаргинца Армуаз.

Как известно, многие считают, что Петр I во время своей миссии в Европе был подменен. В связи с этим была выдвинута версия, согласно которой узником Бастилии являлся сам русский царь.

Многие отмечают, что вместо свято чтившего традиции православного царя из-за границы вернулся неизвестный человек, выдававший себя за Петра I. Он стал основоположником массы нововведений, которые сложно сопоставить с устоями патриархальной Руси. Подмена царя позже была связана с Железной Маской, но кто носил ее на самом деле доподлинно неизвестно никому.

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