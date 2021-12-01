Праздник Введения (входа) во храм Пресвятой Богородицы - это один из 12 главных церковных праздников Православной Церкви. Отмечается 4 декабря по новому стилю и всегда приходится на Рождественский пост.

Предание относит установление данного праздника к первым векам христианства, когда на развалинах Иерусалимского храма была построена церковь в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы.

Древняя лестница, по которой молящиеся поднимались на Храмовую гору с юга. Она ведет к Тройным воротам и воротам Хульды, через которые был проход прямо на площадь перед Храмом.

Событие, послужившее основой для праздника, не упоминается в канонических Евангелиях. Основанием служит церковное предание, а именно апокрифы «Протоевангелие Иакова» и «Евангелие псевдо-Матфея».

Согласно этим источникам, родители Пресвятой Богородицы праведные Иоаким и Анна, молясь об избавлении от бесплодия, дали обет о том, что если родится дитя, они посвятят его на служение Богу. Обетование Божие вскоре исполнилось. Праведная Анна зачала и родила дочь по имени Мария. Когда Пресвятой Деве исполнилось 3 года, святые родители решили выполнить свое обещание. Собрав родственников и знакомых, одев Пречистую Марию в лучшие одежды, с пением священных песен и с зажженными свечами в руках, они отправились из Назарета в Иерусалим.

Три дня двигалось это торжественное шествие, пока наконец процессия не достигла Иерусалимского храма. Там Богоотроковицу встретил первосвященник Захария со множеством священников и левитов(священнослужители низшего духовного сана у древних евреев).

"Введение во храм Пресвятой Богородицы". Тициан. 1534-1538

Крыльцо, ведущее ко храму, состояло из 15 ступеней, по числу степенных псалмов, которые священники и левиты пели на каждой ступени, по одному псалму, при входе во храм. Иоаким и Анна поставили Марию на первую ступень со словами: «Иди, Дочь, к Богу, давшему нам Тебя, к благосердному Владыке. Войди в Господню Церковь - радость и веселие мира». Пресвятая Дева, несмотря на свой возраст, легко преодолела крутые ступени храма. Первосвященник Захария (отец Иоанна Крестителя) принял Пресвятую Деву и, поцеловав, дал благословение, сказав: «Господь возвеличит имя Твое во всех родах, ибо через Тебя явит Господь в последние дни сынам Израиля Искупителя». По внушению свыше, Она как одушевленный кивот Божий, была введена им во Святая Святых, куда нельзя было входить ни женщинам, ни священникам. Лишь один раз в год, в День Очищения (праздник «Йом кипур», 10-й день осеннего месяца Тишри), туда входил первосвященник с жертвенной кровью, приносимой им за себя и за «грехи неведения» всего Израиля. Конечно, формально ввести маленькую девочку в «Святая святых» было вопиющим нарушением Закона благочестия древних иудеев. Поэтому все присутствовавшие в храме удивились этому необыкновенному событию.

Трехлетняя Мария, по введении во храм, была помещена в обитель девственниц, существовавшую при храме с древних времен. Старшие девицы обучали Ее чтению священных книг и женским рукоделиям. По назначению первосвященника Она имела особенное место для чтения, рукоделья и отдохновения, в святилище же входила только для молитвы.

"Отрочество Богоматери". Франсиско Сурбаран. 1660

Порядок Ее жизни в храме, между прочим, описал блаженный Иероним Стридонский в послании к Илиодору. Он отмечает, что Блаженная Дева при церкви вела образ жизни строго упорядоченный. С утра до третьего часа дня Она стояла на молитве, с третьего до девятого часа упражнялась в рукоделии и чтении книг, с девятого часа снова начинала молиться и не прекращала молитвы, пока Ей не являлся Ангел с пищей. Таким образом, Она все более и более возрастала в любви к Богу и восходила от силы в силу. Ее дух Божией благодатью быстро развивался и укреплялся. По мере усовершения Ее молитвы и умножения подвигов трудолюбия, в Ней умножались дары Святого Духа. Вскормленная небесным хлебом и воспитанная Святым Духом, Она промыслительно предуготовлена была к рождению в мир Хлеба Жизни — воплощенного Отчего Слова.

При храме Божием Пресвятая Дева жила около 11 лет. Родители Марии уже умерли. Когда ей исполнилось 14 лет, священники сообщили, что Ей по обычаю надлежит оставить храм и выйти замуж. Но на это Пресвятая Мария ответила, что Она от рождения посвящена Богу и хочет сохранить девство на всю жизнь. Первосвященники не знали, что им делать. Они не могли оставить Марию в храме, когда она достигнет совершеннолетия и так же не могли заставить выйти замуж. В связи с этим первосвященники с молитвою обратились к Богу, прося Его сказать им Свою волю. После одной из молитв к первосвященнику пришел Ангел и сказал: «Захария, собери неженатых мужей колена Иудова из дома Давидова, пусть они принесут с собой посохи. Кому Господь покажет, тот будет хранителем Ее девства». Первосвященник Захария поступил так как было велено: он собрал посохи и со словами «Господи, покажи достойного стать обручником Девы», поставил во Святая Святых. И в один из дней он вошел в Святая Святых и увидел, что посох старца Иосифа, который был плотником и дальним родственником Пречистой Девы Марии, расцвел и на нем сидела голубица. Голубица взлетела и стала кружиться над головой Иосифа. Первосвященник Захария подал посох плотнику и сказал: «Ты примешь Деву и будешь хранить Ее». После сего и произошло обручение.

Никола Луар. "Обручение Марии и Иосифа"

Духовное значение праздника

Подобно всем великим праздникам, Введение во храм Пресвятой Богородицы является одним из этапов пути Домостроительства Божия, и ступенью постижения его человеческой душой.

О событии Введения во храм Пресвятой Богородицы можно говорить и как о символе, предзнаменовании, божественном намёке на великое грядущее событие Рождества Христова. Маленькая девочка Мария, удостоилась великой чести - войти в ту часть Храма, которая называлась у древних иудеев «Святая святых». Введение во храм Пресвятой Богородицы явилось приготовлением Марии к тому, чтобы дать жизнь Богу на Земле, стать Его Матерью.

Святая Святых - самое сокровенное место Скинии собрания (походного храма иудеев), а затем и Иерусалимского храма. Место принесения жертвоприношений и хранения Ковчега Завета. Этим именем обозначалась внутренняя часть Скинии собрания, отделённая от внешнего помещения завесой, в которой находился Ковчег Завета (рядом с Ковчегом хранился свиток Торы, написанный самим Моисеем, а также сосуд с манной, расцветший жезл Аарона и елей помазания). В Иерусалимском храме, в Святая святых располагался Камень Основания (или Краеугольный камень) Храмовой горы, над которым сейчас стоит мусульманская мечеть Ку́ббат-ас-Са́хра (Купол Скалы́) - считается, что с него Господь начал Сотворение мира. У иудеев считалось, что это место, где физически ощущается присутствие Божье.

Иерусалимский храм, восстановленный после Вавилонского плена, называли Вторым храмом. Он по размерам и великолепию уступал первому храму Соломона, и, что самое главное, в нем не было Ковчега Завета, главной святыни иудеев, - она исчезла.

Ковчег завета (по гречески «кивот») - ковчег, в котором хранились каменные Скрижали Завета с Десятью заповедями. Считается также, что в Ковчеге хранилось и непроизносимое Имя Бога.

Ковчег Завета

Ковчег располагался в Святая святых Скинии собрания, затем — в Святая святых Иерусалимского храма.

После разрушением Иерусалимского Храма Навуходоносором в 586 году до н. э. Ковчег Завета исчез. Что случилось с этой святыней в дальнейшем - одна из наибольших загадок истории.

В Апокалипсисе Иоанна Богослова говорится о возвращении Ковчега Завета в Храм во время Второго Пришествия Иисуса Христа ( ср. Отк.11:16-19).

Пророки предрекали этому Второму храму славу бо́льшую, чем была у первого: «Внезапно придет в Церковь свою Господь, Которого вы ищете, и Ангел Завета, которого вы ждете». Но шли годы, ничего не происходило, Святая Святых, место где некогда хранился «Ковчег Завета» пребывало пустым.

То, что «Святая Святых» в это время не имело Ковчега Завета с его священными принадлежностями, как бы свидетельствовало об окончании некоего этапа духовной истории, оно пребывало пустым в ожидании знамений дальнейших мистических судеб человечества. Девочка Мария стала Новым Кивотом Божиим. И Ей было суждено послужить делу Божественного замысла.

В пустующее Святая Святых храма, главного священного центра религиозной жизни, вводится Дева Мария и человек сам становится Божиим храмом. Ее тело есть храм, Чистота ее души и ее верность Богу - плод усердного стремления к святости поколений еврейских праведников до Нее, их ожиданий спасения. Дева Мария становится источником спасения и соединения людей с Богом.

Со дня Своего рождения Она была избранницей Божией, таинницей и домом Божественной благодати. С самого детства Она носила в Себе всю возможность человеческого спасения и неисчерпаемое богатство благодати, которое еще не было явлено миру. И только праведные Иоаким и Анна, для которых рождение Пресвятой Девы было связано с исполнением их сокровенных чаяний и горячих молитв, предчувствовали значение Новорожденной для спасения человечества.

Но плотского рождения Пресвятой Девы было недостаточно, чтобы стать Матерью Божией, ибо предстоящая Царю неба и земли Она, "превознесенная превыше всех тварей небесных и земных", была дочерью человеческой, соестественной всем нам дочерью Адамовой. Чтобы стать Матерью Сына Божия, Она должна была открыть свободно Свое сердце благодати, добровольно выйти из мира греха и смерти, отказаться от земных привязанностей и добровольно избрать для Себя чуждый сознанию ветхозаветного человечества путь приснодевства. Это как бы второе духовное рождение Богоматери и вместе с тем явление Ее миру, подобное явлению после крещения народу Иисуса Христа. Именно добровольная отдача Себя Богу в большей степени, чем плотское рождение, дает возможность почувствовать и осознать вселенское значение Богоматери.

Божия Матерь, будучи чистой жертвой Богу, - великий пример для следующих по этому пути, а также скорая Помощница и Молитвенница за них. Только молитва к Божией Матери, Ее помощь и предстательство могут сохранить всех идущих по этому пути от соблазнов и падений.

Она именуется Одигитрией, то есть Путеводительницей. В день Введения во храм Пресвятой Богородицы, величая Ее, как "честнейшую и славнейшую горних воинств Деву, Пречистую Богородицу", мы, заканчивая канон праздника, обращаемся к Ней с молитвой: "Под Твое благоутробие прибегающия верно и покланяющияся благочестно Сыну Твоему, Дево Богородительнице, яко Богу и Господу мира, молися от тли и бед избавити, и всяческих искушений".

Богослужение праздника, содержание песнопений не только вводят в живое созерцание Пречистой Девы в храме, но и учат прославлять Ее и горячо Ей молиться. Через Нее мы примирились с Богом, и Ее молитвами спасаемся. Она, исполненная благодати Духа, всегда просвещает молящихся Ей присносущным Светом, сообщает им силу свято жить, успокаивает их, защищает и покрывает от всякого зла.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2357987713053362883/

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