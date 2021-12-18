Почему Николай II принял фатальное для себя и страны решение вступить в Первую мировую войну

Решение Николая Второго участвовать в Первой мировой войне стало роковым для Российской Империи. Какие же причины сподвигли монарха на вступление, казалось бы, в чужой конфликт?

Официальной версией, оправдывающей содействие в войне, являлась помощь Сербии, которая была союзницей Империи. В действительности, мотивы оказались другими, хоть они и были скорее абстрактными, нежели определенными.

Николай Второй боялся потерять влияние на Балканах. Сербия же являлась своеобразной базой, через которую можно осуществить вторжение на нестабильные регионы.

Также на решение монарха оказывали влияние настроения населения. В начале конфликта в стране проходили шествия и погромы немецких лавок в поддержку сербского народа. Российская Империя испытывала чувство единения со славянами.

Прибытие императора Николая II на фронт в годы Первой мировой войны

Принять участие в войне вынуждали территориальные вопросы. Николай Второй хотел объединить польские земли, которые были под властью Германии и Австро-Венгрии. К тому же было бы выгодно установить контроль над проливом Босфор и Константинополем.

Скорее всего, огромную роль в затягивании Российской Империи в войну сыграла Великобритания. Последней было выгодно продавать ослабленной и нетехнологичной армии Николая Второго свои многочисленные ресурсы.

К тому же, европейские страны были недовольны выгодным торговым союзом России и Германии.

Таким образом, никто из правителей не желал уступать господствующее положение кому бы то ни было. У всех были собственные притязания, которые повлекли за собой череду непоправимых событий.

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