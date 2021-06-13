Что немецкие солдаты носили с собой в алюминиевых цилиндрах

Алюминиевые тубусы с рифленой поверхностью можно заметить среди экипировки солдат вермахта на фотографиях первых лет войны. Да и «копателям» нередко попадаются подобные предметы не совсем понятного предназначения. Из-за чего существует немало разнообразных мнений о том, для чего использовалось это снаряжение и было ли оно уставным или использовалось солдатами на свой страх и риск. Рассказываем.

На случай химической атаки

В тубусе, который правильно назывался «противогазный бачок» солдаты носили комплект снаряжения на случай химической атаки. В него входил сам противогаз и накручивающиеся фильтры: один или несколько – в зависимости от конкретного рода войск и места их дислокации. Так об этом рассказывает А. Бабушкин в книге «Совершенствование химической службы в годы войны». На западном фронте немцы, руководствуясь опытом Первой мировой войны, ждали в основном химических атак с применением иприта. На восточном же – в связи с отсутствием точных разведданных о работе химических войск СССР – помимо противохлорных фильтров, солдатам выдавались и другие, в том числе и антибактериологического назначения.

Правда, за все время войны на Восточном фронте отмечено только два случая применения химического оружия – и то вермахтом (эти записи сохранились в дневнике Гитлера).

Поэтому, хотя противохимический комплект был достаточно компактен и удобен – он носился через плечо с креплением к поясному ремню в поясничной части – практичные немцы предпочитали не таскать с собой бесполезный груз.

От самих бачков, конечно, не избавлялись. Их наличие (а иногда и комплектность) контролировалось офицерами до самых последних дней войны. Но сами противогазы частенько отправлялись «в утиль». В 1944—1945 гг. падение дисциплины дошло до того, что освободившуюся емкость многие солдаты занимали полезными мелочами – от бритвы до сигарет и спичек. Офицеры же практически повсеместно использовали противогазные бачки для хранения презервативов, шоколада, спиртного.

Почему противогазы так и не пригодились

У многих, кто начинает заниматься этой темой, возникает другой вопрос, а почему же химическое оружие так и не было применено? Ведь, если верить авторитетному справочнику Б. Мюллер-Гиллебранда «Сухопутная армия Германии 1933—1945 гг.» Третий рейх недостатка в отравляющих веществах не испытывал. Как, впрочем, и СССР. Существует мнение, что Гитлер и Сталин боялись ответных мер, а потому никто первым не отваживался на открытое массовое использование боевых отравляющих веществ.

На самом деле, если верить Ю. Г. Веремееву и его книге «Солдаты и конвенции. Как воевать по правилам», все гораздо прозаичнее. Химоружие очень зависимо от метеоусловий. Предсказать направление ветра и спрогнозировать движение воздушных масс тогда было практически невозможно. Вот и не хотел никто из командующих – ни с той, ни с другой стороны – брать на себя ответственность за неудачный исход операции с отравляющими веществами. В то время как противогазные бачки за спинами солдат вермахта заполнялись полезными в боевом быту мелочами.

Источник : https://cyrillitsa.ru/history/153631-chto-nemeckie-soldaty-n...

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Почему невестке Максима Горького не позволили выйти замуж после смерти мужа и свёкра (https://otari.mirtesen.ru/blog/43638859330)

12 самых маленьких пород собак https://otari.mirtesen.ru/blog/43828997381

Японская капуста Мизуна https://otari.mirtesen.ru/blog/43990825102