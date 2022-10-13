Исторические вопросы об отце Иосифа Сталина: нестыковки, легенды и версии

Когда Иосиф Сталин пришел к власти, то в архивах почти не осталось сведений о его происхождении, семье и родителях. Вождь сделал все для того, чтобы архивы были чисты, а о том, откуда он на самом деле, в каких условиях рос и воспитывался, а главное, - кто является его отцом, было неизвестно. Поэтому, среди историков возникало много вопросов о происхождении вождя, которые пытались прояснить в течении долгих лет, но окончательного достоверного результата получить так и не удалось.

Первые неясные моменты возникают с самого начала жизни отца вождя. Нет точных сведений ни о том, когда он родился, ни о том, когда он ушел из жизни. Информация, касающаяся этого вопроса, была получена из писем дочери Сталина Светланы, и там так же присутствуют разночтения.

Согласно одной из версий отец вождя погиб в одной из драк, когда был нетрезв, поскольку вел асоциальный образ жизни, а в другой версии присутствует информация о том, что молодой Иосиф переписывался с отцом, а тот не общался с ним в течении трех лет, потому что его не устраивал выбор сына в пользу того образования, которое он получал. Два письма вносят разночтения в биографию человека, называемого отцом вождя народов, так как последнее письмо датировано тем временем, когда его уже не должно было быть в живых, если опираться на уже имеющиеся сведения.

Еще одна из версий говорит о том, что отец вождя являлся священнослужителем. О подобном занятии отца якобы обмолвился сам Сталин на одном из собраний с друзьями, но доказательства точной достоверности этой информации тоже отсутствуют.

У историков возникают вопросы относительно времени появления на свет и самого вождя. Дата рождения Сталина, зафиксированная в истории, не совпадает с той, что отмечена в церковной книге при его рождении. По имеющимся сведениям, вождь родился в декабре, но потом поменял дату на другую из – за того, что считал свою дату несчастливой.

Много непонятного и в происхождении фамилии. Псевдоним – объясним с точки зрения необходимости, и относительно этого вопроса, в истории достаточно сведений, а вот о происхождении настоящей фамилии известно не так много: по некоторым предположениям она имеет грузинские корни, но есть и такие мнения, что фамилия осетинская.

Вся жизнь вождя окутана тайной, которую так и не смогли за долгие годы до конца расследовать историки, так как сведений, которые помогли бы установить закономерность, среди справок и архивов найдено не было.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Как не парадоксально, но до сих пор точно неизвестно, кто все-таки зачал величайшего злодея современности Сталина, а ,следовательно, и его национальность по отцу. Даже его «добренькая» и любвеобильная мать точно не знает, от кого она нагуляла это чудовище!Существуют несколько версий по поводу того, кто мог быть настоящим отцом этого тирана. В частности, была выдвинута гипотеза, что отцом его являлся вовсе не Виссарион Джугашвили, а знаменитый русский путешественник Н.М.Пржевальский!Действительно,Сталин очень похож на Николая Михайловича Пржевальского : такой же гордый кавказский профиль, густые усы и т.д.. Сторонники этой версии утверждают, что в начале 1877 года в Гори перед поездкой в Тибет прибыл Н.М. Пржевальский, который остановился в доме князя Микеладзе.Племянница князя Екатерина Геладзе (мать Сталина) часто навещала дядю, где и познакомилась с Н.М. Пржевальским. У них завязался любовный роман, результатом которого 6 декабря 1878 года стало рождение сына, которого назвали Иосифом и который, повзрослев стал очень похож на Пржевальского. Аргументы в пользу данной версии приводит историк, писатель и драматург Эдвард Радзинский в своей книге «Сталин». Радзинский также рассказывает,что Пржевальский не только знал о том, что в Грузии у него растет сын, но и постоянно посылал средства на его воспитание.Однако интригующая история на этом не заканчивается, поскольку существует версия , что сам Пржевальский являлся незаконнорожденным сыном императора Александра II.

Согласно этой версии, в 1837 году великий князь Александр Николаевич (будущий император Александр II) отправился в длительное путешествие по России. В Смоленске он познакомился с местной красавицей Еленой Алексеевной Каретниковой и между ними вспыхнул роман. Вскоре будущий царь уехал, а Елена Алексеевна уже беременная вышла замуж за небогатого помещика Михаила Кузьмича Пржевальского. Спустя несколько месяцев у Елены Алексеевны родился мальчик, которого назвали Николаем. Эта версия подтверждается тем, что внешне Александр II и Николай Пржевальский были очень похожи. Немаловажным аргументом является и то,что выходец из провинции довольно легко сделал слишком успешную для провинциала карьеру.Таким образом, Иосиф Виссарионович Сталин согласно подобной версии является внуком Александра II и ,соответственно, двоюродным братом царя Николая II.

Любопытно, что Л.Гумилев считал Сталина выходцем из осетинских горских евреев-маздакитов (кстати, после расстрела большевиками Гумилева его произведения были запрещены издавать на протяжении 60 лет !).Интересно, что слово «джуга» означает по-грузински «еврей» , а слово «швили» – антропонимический суффикс в значении «ребенок».Кроме того, кличка Коба – это грузинская адаптация имени древнего персидского шаха Кавада, на которого нашло помутнение разума и он, поверив в древние «мистико-коммунистические» идеи первого в истории человечества «коммуниста» Маздака (потомка иудеев , бежавших из Римской империи в Персию), добровольно вручил ему власть!Именно Маздак первым в истории человечества провозгласил идею всеобщего равенства и , по сути , осуществил социалистическую революцию, отняв у богатых и отдав все бедным ! В результате страну охватила гражданская война и небывалый хаос. Кровопролитие и беззаконие удалось остановить только благодаря мудрости и осмотрительности сына Кавада – Хосрова I, который казнил Маздака и членов его древней «коммунистической банды»! Именно маздакизмом безрассудно был одурманен Сталин и его изуверская большевистская банда. Даже форма одежды и цвет знамени у маздаков и у коммунистов совпадают (красное знамя – цвет крови и признак приверженности сатанизму).

Как не парадоксально, но большевики, придя к власти, провозгласили «сексуальную революцию» , подобную сексуальной утопии маздакизма (женщина , как и имущество, считалась общим достоянием общества и поэтому каждый мог зайти в дом любого человека и завладеть не только его имуществом, но его женой) !Именно опираясь на маздакизм, Ленин после революции вынес постановление «об отмене брака», а также декрет «об гомосексуальных отношениях». Мало кто знает, что проект «шведская семья» , по которому совместную семейную жизнь вели 10-12 лиц обоего пола, порождение большевиков, а не жителей Швеции! Подобно тому, как Маздак отбирал имущество у класса имущих, так и коммунисты раскулачивали буржуазию. Однако большевики пошли еще дальше, поскольку стали отбирать имущество и раскулачивать даже тех крестьян и пролетариев , которые разбогатели на законных основаниях во время советской власти при НЕПе !

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