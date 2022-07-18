Мог ли Спартак быть славянином

Кадр из фильма Стенли Кубрика "Спартак", 1960 г (актер - Кирк Дуглас)

Древняя Фракия

Источники называют Спартака гладиатором, фракийцем. Кстати, известны и боспорские цари с таким именем, которых традиция также считала фракийцами. Посмотрим же, кто такие фракийцы.

Фракией по сей день называется страна, расположенная к югу от Балканских гор и примыкающая к Эгейскому морю. В настоящее время Фракия разделена между Болгарией, Грецией и Турцией. Крупнейший её город – болгарский Пловдив (древнегреческий Филиппополь). В Римской империи здесь располагалась провинция Фракия. До римского завоевания её населяли племена, которых древние греки прозвали фракийцами (правильнее, учитывая произношение, тракийцами, а страну – Тракией).

Древняя Фракия на исторической карте середины XIX века

Фракийцы стояли на несколько более низкой ступени общественного развития, чем греки, поэтому последние причисляли их к «варварам». Но благодаря близости к центрам цивилизации фракийцы были относительно более развитым народом, чем большинство европейцев их времени. У них уже была своя государственность, не устоявшая, правда, в столкновении с экспансией древнего Рима.

Любопытны свидетельства греков о религии фракийцев. Последние, будучи, как и греки, в большинстве своём темноволосыми и кареглазыми, представляли своих богов светловолосыми и голубоглазыми. Это, очевидно, отражало древние понятия фракийцев о красоте, принесённые ими с индоевропейской прародины. На Балканах пришлые предки фракийцев смешались с неиндоевропейскими аборигенами.

Фракийцы, несомненно, принадлежали по языку к индоевропейцам. Но о связях их языка с другими индоевропейскими языками до сих пор ведутся споры.

Фракийцы как ветвь прабалто-славян

Проблема заключается в том, что известно слишком мало надписей, сделанных на фракийских языках (греческими или латинскими буквами). Словарный состав фракийских языков может быть реконструирован далеко не полностью, а грамматика вообще неизвестна.

Кольцо с надписью на фракийском языке

Но и сохранившегося материала достаточно для некоторых сопоставлений. Предлагались различные гипотезы о родстве фракийских языков внутри индоевропейской семьи. Их сближали, например, с ныне исчезнувшими языками гетов и даков или фригийцев, с иллирийскими языками (ныне сохранился один такой язык – албанский), с греческим и т.д.

Однако наиболее аргументированной на сей день считается теория, сближающая фракийские языки с балто-славянскими (при этом не исключается отнесение даков и гетов к той же группе). Больше всего лексических соответствий обнаруживается у фракийского языка с литовским.

Легко предположить, что ещё не разделившиеся на отдельные языковые группы предки балтов, славян и фракийцев занимали в древности полосу в Восточной Европе от берегов Балтики до Эгейского моря. В дальнейшем обитатели южной части этого ареала выделились во фракийцев, а северной – в балтов и славян.

Руины города Абдера в Западной Фракии

Очень быстрая и лёгкая ассимиляция фракийцев славянами после проникновения последних на Балканы в VI веке может свидетельствовать об этнической близости тех и других.

Таким образом, фракийцы могут быть просто исторически известной ветвью прабалто-славян или просто праславян.

Фракиец это не обязательно национальность

Есть только одно сомнение – правда, насчёт не фракийцев, а Спартака. Дело в том, что его обозначение как фракийца может относиться не к его происхождению, а… к амплуа в качестве гладиатора. Определённая категория древнеримских бойцов, по типу вооружения и доспехов, с которыми они выступали на арене амфитеатров, называлась «фракийцами». И нам достоверно неизвестно, в каком именно качестве слово «фракиец» в источниках использовалось по отношению к Спартаку.

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А вы знали об этом?

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