Что произойдёт, если природные ресурсы внезапно закончатся?

Мы принимаем такие вещи, как кислород, вода и топливо, как должное, но многие из этих драгоценных ресурсов не являются возобновляемыми, поэтому их потеря может обернуться катастрофой.

Ограниченные ресурсы

Иногда кажется, что мир живёт на автопилоте. Еда поступает из супермаркетов, больницы оснащены спасательным оборудованием, а новый iPhone могут доставить прямо к вашему порогу. Ничего из этого, однако, не существовало бы, если бы не изобилие природных ресурсов, которым обладает наша планета. Одни из них, такие как ветер и солнце, относятся к возобновляемым ресурсам и, скорее всего, никогда не закончатся. Другие, такие как минералы, полезные ископаемые и даже воздух, которым мы дышим, не являются возобновляемыми, поэтому мы можем потерять их навсегда. Но действительно ли может случиться так, что наш мир лишится основных жизненных сил, таких как кислород и вода? Если да, то как он будет выглядеть? Ответы могут привести вас к экзистенциальному кризису.

Кислород



По данным Scientific American, кислород – третий по распространённости элемент во Вселенной. Хотя мы считаем кислород чем-то самим собой разумеющимся, его уровень на Земле снижается уже около миллиона лет, по данным Live Science.

Вода

Основная причина — выбросы углекислого газа, и некоторые исследователи говорят, что из-за них у нас скоро закончится воздух, столь необходимый дыхания, хотя большинство учёных верят, что мы далеки от кислородного кризиса. Тем не менее, если весь кислород на Земле исчезнет хотя бы на пять секунд, самолёты разобьются, а бетонные здания превратятся в пыль, помимо других ужасных последствий.



Согласно исследованиям, опубликованным в журнале Science, вода питает Землю на протяжении 4,6 миллиарда лет. Около 70 процентов поверхности планеты состоит из этого природного ресурса, включая океаны, моря, реки и озёра. Вода есть и в нашей атмосфере, и даже под поверхностью Земли. Но, по данным Би-би-си, более 95 процентов воды нельзя пить, и мы имеем дело с растущей нехваткой пресной воды ввиду огромного спроса на неё. Если у нас когда-нибудь закончится вода, эксперты предсказывают такие катастрофы, как война, голод и глобальный экономический крах, сообщает Newsweek.

Деревья



По данным переписи деревьев 2015 года, проведённой исследователями из Йельского университета, на Земле насчитывается более трёх триллионов деревьев. Леса покрывают около 30 процентов поверхности планеты, согласно докладу Всемирного банка, но не думайте, что это много. На самом деле мы испытываем дефицит деревьев. Земля потеряла более 1,3 миллиона квадратных километров этого ресурса из-за вырубки лесов в период с 1990 по 2016 год. Число деревьев сократилось примерно на 46 процентов с начала человеческой цивилизации. Без деревьев наш мир перестал бы существовать. Деревья обеспечивают нас кислородом, сохраняют почву, регулируют круговорот воды, поддерживают пищевые системы и дают нам драгоценный строительный материал.

Почва



По данным Scientific American, состояние почвы ухудшается настолько быстро, что примерно через 60 лет мы можем исчерпать этот природный ресурс. Глобальное потепление, вырубка лесов и земледелие с использованием химикатов – всё это способствует разрушению почвы, и, по сути, мы используем её быстрее, чем она восстанавливается. Нам нужен здоровый верхний слой, чтобы выращивать около 95 процентов нашей пищи; без плодородных земель для выращивания сельскохозяйственных культур могут погибнуть целые цивилизации.

Растения



Как и деревья, растения кормят нас и обеспечивают кислородом, которым мы дышим, и если они исчезнут, люди и животные умрут от голода и задохнутся. Согласно New Scientist, кислород какое-то время ещё задержится в атмосфере, а вот еда закончится до того, как у нас иссякнет воздух. Какова вероятность того, что мы потеряем нашу популяцию растений? Всё зависит от состояния почвы и воды, а также от запасов семян. К счастью, на Шпицбергене в Норвегии было создано Глобальное хранилище семян на случай вымирания растений.

Ископаемое топливо



Ископаемые виды топлива, такие как уголь, нефть и природный газ, существуют миллионы лет. Все аспекты нашей жизни зависят от них. Однако эта зависимость сокращает их запасы и способствует изменению климата. Некоторые учёные предсказывают, что к 2060 году у нас может закончиться ископаемое топливо, если мы не перейдём на альтернативную энергетику.

Редкие металлы



Согласно исследованию, опубликованному в PNAS, существует 62 вида металла, включая цинк, медь и менее распространённые индий и галлий, которые мы в настоящее время используем в производстве, строительстве и многих других отраслях промышленности. Эти металлы являются невозобновляемым ресурсом; и если они исчезнут, то это навсегда. Если металлы закончатся — чего, кстати, пока не предвидится в обозримом будущем — нам придётся жить без продуктов, которые стали неотъемлемой частью нашей жизни, таких как смартфоны, компьютеры, медицинское оборудование (аппараты МРТ, к примеру), автомобили и современные здания.

Животные и рыба



Хотя мы часто не рассматриваем их как природные ресурсы, животные и рыбы существуют естественным образом, и поскольку мы зависим от них, они представляют собой один из ценнейших ресурсов. Если у животных когда-нибудь закончится еда, они вымрут, но больше всего беспокойства вызывает проблема, связанная с рыбой в океане. В 2012 году Всемирный фонд дикой природы заявил, что мы вылавливаем рыбу гораздо быстрее, чем она успевает размножаться, и более поздние сообщения подтвердили это. Истощение морской флоры и фауны поставит под угрозу здоровье как людей, так и экосистемы Земли, и некоторые предсказывают, что это произойдёт уже в 2050 году.

Гелий



Гелий – это природный невозобновляемый газ, который является важным элементом медицинского оборудования, криогеники, супермагнитов (изучение клеток мозга) и даже устройств, используемых военными, как сообщает NBC News (а мы думали, что он используется только для надувания воздушных шаров). Мы открыли гелий всего 150 лет назад, но учёные считают, что мы приближаемся к истощению его запасов.

Соль



Соль, иначе известная как хлорид натрия, является невозобновляемым природным ресурсом, используемым не только для приготовления еды и консервирования пищевых продуктов, но и для производства хлора и гидроксида натрия, используемых в таких привычных искусственных материалах, как пластик, нейлон и пуленепробиваемое стекло. И хотя пока что соли нам хватает, если она однажды закончится, нам придётся заменить подавляющее большинство предметов домашнего обихода, а еда станет довольно пресной.

Фосфор



Фосфор, редкий, но важный минерал, встречается всего в нескольких уголках мира, включая Китай, Марокко и Соединённые Штаты. Сельскохозяйственная промышленность особенно нуждается в фосфоре, поскольку это главный элемент удобрений, необходимых для хорошего урожая, и без него мы столкнулись бы с глобальной нехваткой продовольствия. Дефицит фосфора вполне возможен, если мы не найдём больше запасов этого живительного природного ресурса. Фосфор также способствует здоровью водных экосистем, контролируя рост водорослей и подводных растений.

Энергия ветра и солнца



Энергия ветра и солнца считается возобновляемым природным ресурсом, а это значит, что пока в небе сияет солнце (оно также питает ветер), она у нас не закончится. Тем не менее, если солнце однажды исчезнет, вслед за ним пропадут гравитация, орбита Земли, пригодный для жизни климат и так далее. В общем, жизнь в том виде, в каком мы её знаем, перестанет существовать. Согласно Popular Science, единственным спасением для людей в таком случае станут подводные лодки или геотермальная среда обитания.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2533032664338270993/

А вы знали об этом?

Помимо своих многочисленных реформ, английский король Генрих VIII ввел интересную должность при дворе - «туалетный грум». Мальчик, которого выбирали среди сыновей самых доверенных дворян, получал работу непосредственно при короле. Он повсюду ходил за монархом с портативным туалетом и, когда Генриху хотелось справить нужду, помогал королю разоблачиться, а затем подтирал монарший зад.

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