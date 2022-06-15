Октябрьский переворот или революция ?

«Одурачить людей легче, чем убедить их в том, что они одурачены» — Марк Твен

Более ста лет назад в Петрограде был совершен государственный переворот, ничего общего не имевший с революцией, однако советские люди всегда праздновали это событие, считая его почему-то великой революцией, принесшей людям свободу и равенство. И только сейчас мы открываем для себя правду о тех трагичных событиях, однако многим она не нравится, но без правды у России нет будущего! Именно поэтому хотелось бы вспомнить и реально разобраться в событиях тех дней.

Как известно, период с середины 80-х – до середины 90-х годов вошел в историю России как «золотое десятилетие» в развитии экономики. По объему промышленной продукции Россия вошла в пятерку крупнейших государств (Англия, Франция, США и Германия) , а по ВВП занимала 3 место в мире. Российская империя имела рекордный в мире золотой запас – 1 233 тонны.Именно тогда российский золотой червонец был самым конвертируемым в мире, а Николай II считался самым богатым человеком планеты . Благодаря аграрной реформе 1906-1910 годов общий объем сельскохозяйственной продукции увеличился в 3 раза, а по валовому сбору пшеницы Россия стояла на 1-м месте в мире, выставив в 1913 г.

на мировой рынок хлеба примерно столько же зерна , сколько США, Канада и Аргентина вместе взятые!

С 1894 по 1917 год в Российской Империи было построено 46 тыс. км. железных дорог общего пользования – абсолютный рекорд за всю историю России. (Для того, чтобы понять масштабы: 46 тыс. км – расстояние, которое превышает протяжённость планеты по экватору).

Кроме экономических достижений император Николай II добивается успехов в сфере социальной политики. В 1908 году в России начинается формирование системы всеобщего обучения. Строится рекордное число школ. С 1894 по 1915 год (21 год) формируется 65 тыс. школ. – абсолютный рекорд за всю историю России.

По доходу на душу населения в это время Российская империя находилась на четвёртом месте в мире. Именно тогда зафиксировался рекордный прирост населения – 50 миллионов человек, чего не наблюдалось на протяжении всей советской истории !

Именно поэтому в свое время известный американский экономист Гершенкрон однозначно заявил: «Судя по темпам оснащения промышленности в первые годы царствования Николая II, Россия, несомненно – без установления коммунистического режима – уже обогнала бы Соединённые Штаты»!

Немаловажно также, что после окончания войны Российская Империя должна была получить часть польских земель, захваченных Германией: Галицию, которой владела Австро-Венгрия; контроль над стратегическими проливами Босфор и Дарданеллы, а также Константинополь. В данном случае, Черное море превращалось во внутренний водоем Российской империи!Утверждение же о том, что Российская Империя якобы проиграла в Первой мировой войне – абсолютная ложь, которая противоречит мировому праву. Статья 116 Версальского Мирного договора совершенно однозначно гласит: единственной проигравшей стороной является Германия и её союзники.

Естественно, всё это не устраивало и пугало Запад, поскольку, учитывая богатейшие природные ресурсы и интеллектуальные способности русского народа, Россия , несомненно, стала бы богатейшей и передовой страной в мире. Исходя из этого, воспользовавшись некомпетентностью и слабоволием Николая II, Запад втянул Россию в Первую мировую войну и стал активно финансировать большевиков для развала страны, в результате чего экономика России была разрушена, а Америка захватила рынки сбыта и стала крупнейшим поставщиком зерна в мире.

На протяжении всей истории России западные державы неоднократно использовали в своей геополитической борьбе с ней враждебные методы, провоцируя народные бунты, перевороты и т.д.. Например , Лжедмитрий I открыто действовал в интересах Польши, одними из заказчиков и спонсоров событий 1905-1917 годов были Германия и США , а к развалу Советского Союза приложили руку все страны входящие в блок НАТО! Мало кто знает, что восстание Емельяна Пугачева было одним из наиболее ярких тому подтверждений, поскольку «засланным казачком» с целью организации смуты в России был и Емельян Пугачев, выдававший себя за Петра III. Ослабление России в конце восемнадцатого века в первую очередь было на руку Франции, а также Османской империи, терпящей тогда поражение от русских на Балканах! Еще Пушкин в своем историческом сочинении «История Пугачева» писал , что в обозе Пугачева были найдены отчеканенные во Франции семнадцать бочек с медными монетами, на которых был изображен Петр III с недвусмысленным девизом на латинском языке: «Я воскрес и начинаю мстить»! Любопытно, что Екатерина II, была осведомлена об истинном положении дел и приняла все меры для подавления мятежа!В этом отношении поучительна , на мой взгляд, моя статья на моем сайте(https://otari.mirtesen.ru/blog/43244401984/).

Многие до сих пор наивно верят, что народ , несмотря на вышеперечисленные успехи России, в 1917 году восстал якобы против царя, не выдержав гнета самодержавия, голода, военных потерь и т. д.. Эти облапошенные большевистской пропагандой люди до сих пор думают , что октябрьские события были революцией, а не обыкновенным переворотом, устроенным Западом и представителями российского и международного масонства. Справедливости ради надо сказать, что, в отличие от октябрьского переворота, февральские события можно условно назвать «буржуазно-демократической революцией», поскольку так или иначе в ней принимали участие многие партии тогдашней России (как ни странно , но большевики тогда являлись самой малочисленной и непопулярной партией).

Любопытно, что на одном из тайных заседаний Антанты была принята резолюция о разделе территории Российской империи на сферы влияния стран этого блока. Не желая допустить русских к послевоенному переустройству границ, представители Антанты решили поставить под сомнение саму легитимность России. А сделать это можно было, лишь ликвидировав законную власть, посеяв в стране хаос гражданской войны. Большевики же , как локомотив подобных разрушительных процессов, подходили на эту роль лучше всего. Кроме того , прозападное Временное правительство сознательно, шаг за шагом сдавало свои позиции в пользу большевиков. Оно не препятствовало разрушительной ленинской пропаганде в армии, закрывало глаза на создание незаконных вооружённых формирований в лице Красной гвардии, всячески преследовало тех генералов и офицеров русской армии, которые стремились противостоять большевизму.

Существует миф, о том, что в условиях восстания Царь якобы проявил нерешительность, а затем добровольно отдал власть. Это не так. Император однозначно отдал приказ о подавлении бунта и на восставший город были направлены фронтовые части. Император лично выдвигался из Ставки Главнокомандующего в столицу, где планировалась операция по зачистке революционеров. Но до Петрограда царский поезд не доехал. Царь, подобно Юлию Цезарю, был свержен собственным окружением – генералами.

Часто можно услышать: но ведь император отрёкся от престола! Это не так. Манифеста об отречении не существует. Долгое время за манифест пытались выдать таинственное обращение «Начальнику штаба», которое не является манифестом ни факту, ни по формальным характеристикам. Реального манифеста нет. Кроме того, сам эпизод так называемого отречения датирован 2 марта 1917 года. Эта дата, когда Император уже был фактически лишён какой-либо власти. То есть даже если бы он что-то и подписал, это едва ли могло повлиять на ход происходящих событий!

Любопытную версию тех трагических событий выдвинул признанный специалист по истории России доктор исторических наук Фёдор Селезнёв , который однозначно доказал, что осенью 17-го года случилась не революция, а произошёл самый настоящий государственный переворот. Временное правительство, пришедшее к власти после свержения монархии в начале 1917 года, было ставленником Антанты (Англия, Франция и США) и указания по своей работе получало прямо из посольств западных стран. В России возникло двоевластие, что стало своеобразным итогом февральской революции 1917 года. С одной стороны Совет рабочих и солдатских депутатов как орган народной власти, с другой – Временное правительство – орган диктатуры буржуазии.

Именно Совет рабочих и солдатских депутатов издал губительный для страны Приказ N1,согласно которому вся власть в воинских частях передавалась выборным комитетам из представителей нижних чинов, что однозначно способствовало разложению армии с вытекающими отсюда последствиями ! Однако наиболее трагичным и губительным был приказ Временного правительства, выполняющего поручения посольств западных стран и Антанты, запретить казакам в лице совета Казачьих войск и кавалерийскому кавказскому соединению «Дикая дивизия» подавлять большевистский мятеж , который тогда им ,безусловно, легко было бы осуществить , в результате чего кровожадные большевики не пришли бы тогда к власти!Еще более загадочная ситуация вышла с генералом Корниловым, у которого было значительное количество войск для предотвращения захвата власти большевиками. Эти войска должны были войти в Петроград, но Керенский, который уже был главой Временного правительства,почему-то объявил Корнилова мятежником и запретил подавлять большевистский мятеж!

Вопреки советской пропаганде, никакого боевого выстрела Авроры и «героического» штурма Зимнего на самом деле вообще не было, тем более что в силу своего расположения крейсер стрелять по Зимнему дворцу просто физически не смог бы, а дело ограничилось лишь одним устрашающим холостым выстрелом. Кроме того, полнейший миф , что якобы после штурма вода в канале стала красной от крови. Правда, вода в Зимней канавке действительно стала красной, но не от крови, а от дорогого красного вина, которое было разграблено из дворцовых винных погребов!

Скажу больше – для ареста министров в Зимний вошли не отряды рабочих и крестьян, а финский спецназ, которому Ленин больше доверял, чем русским повстанцам. Сам Керенский покинул Петроград на автомобиле американского посольства. Министров вывели из Зимнего дворца и отправили в Петропавловскую крепость, откуда их затем отпустили на свободу. Многие из них, получив от своих западных покровителей значительные суммы денег, эмигрировали за границу. Как ни парадоксально, но сами большевики долгое время называли эту революцию обыкновенным переворотом (например, это название И.В. Сталин использует даже в своей работе «Марксизм и вопросы языкознания»). Однако затем большевики спохватились, сообразив, что понятие «переворот» ассоциируется с противоправными действиями и поэтому они заменили его словом «революция».Они даже поручили Эйзенштейну снять виртуальный фильм «Октябрь» о якобы героическом штурме Зимнего дворца!

Для особо пламенных сторонников большевиков хочу привести еще два поучительных исторических факта, которые однозначно свидетельствуют о непосредственном планировании и руководстве Западом переворотов в России. Как известно, двумя самыми видными деятелями и организаторами переворота 1917 года, бесспорно, можно назвать В.И. Ленина и Л.Д. Троцкого. Изначально идея разыграть карту «Ленин против России» пришла в голову немецкому иудею, рейхсканцлеру Теобальду фон Бетман-Гольвегу. Итогом этого сотрудничества с большевиками стало получение Лениным от немецких иудеев 50 миллионов марок золотом для осуществления государственного переворота .

Известно, что инициатором и посредником финансовой поддержки гражданской войны со стороны немцев стал Александр Парвус, который долгое время оставался в тени и который фактически являлся «купцом» Октябрьской революции!Известно, что Парвус был немецким социалистом и активно дружил с Троцким, который позже наряду с Лениным стал вождем революции.Именно через руки Парвуса спонсировалось большевицкое движение, а также он являлся одним из основателей принципов их движения. Именно он выставил идею вооруженного захвата власти в стране.

Получив достатчную финансовую поддержку, немецкий холуй и шпион Ленин тайно проехал из Швейцарии в Швецию в пломбированном вагоне вместе с 31 соратниками, большинство из которых были иудеями. Германия, воевавшая с Россией и странами Антанты, была крайне заинтересована в дестабилизации политического положения в России. И тут Ленин с его кровожадными интернациональными заговорщиками пришёлся им очень кстати. В связи с этим хотелось бы отметить, что ни в одной стране мира ,пожалуй, не было такого факта, чтобы агент иностранных спецслужб покоился в мавзолее с такими почестями, как Ленин.

В этом отношении заслуживает внимания поездка в сентябре 1918 года Дзержинского в Швейцарию , куда партия формально отправилана его встречу с женой и сыном.Казалось бы, дело гуманное, однако после этой поездки, как утверждает писатель Николай Непомнящий, в швейцарских банках появились личные счета: Ленина (95 млн. швейцарских франков), заграничного агента большевиков Ганецкого (60 млн.), Зиновьева (80 млн.), Троцкого (90 млн. франков и 1 млн. долларов США), ну и самого Дзержинского (80 млн.). Будущее партии должно было быть обеспечено при любых обстоятельствах.Вот она – продажная и ненасытная сущность кровожадных большевиков во главе Ленина !

Поучительна книга Василия Варги «Гений зла», в которой можно найти много любопытных фактов про кровавых вождей революции, усиленно скрывающиеся советской пропагандой. Например , как ни странно, но мы до сих пор точно не знаем, кто все-таки зачал вождя мирового пролетариата , а , следовательно, и его национальность по отцу (по матери он еврей)! Существует довольно распространенная версия, что отцом Ильича был любовник матери домашний доктор Иван Сидорович Покровский.

Любопытно, что после смерти Ленина, когда его сестры Анна и Мария Ульяновы, ранее думавшие что их мать француженка, установили ее еврейские корни, они срочно доложили об этом Сталину, выразив пожелание опубликовать найденную информацию. По своей наивности они надеялись, что Сталин разрешит им это сделать, чтобы хоть как-то прекратить рост в 30-х годах антисемитизма в СССР. Однако «вождь народов» категорически запретил это делать, сказав : «Пусть этот факт будет известен через 100 лет»!Правда, эта информация стала доступна общественности гораздо раньше.

Ленин был замкнутым и злобным человеком, не любившим работать и жившим до 40 лет на иждивении своей матери. Кроме того, Ленин, как многие большевики, был невероятным мошенником. Например, свой псевдоним «Ленин» он получил благодаря украденному поддельному паспорту и никакой якобы девушки Лены, реки Лены и прочей ерунды в истории с псевдонимом и вовсе не было. А нужен был ему этот паспорт для зарубежных поездок. Правда, когда он захватил власть, то многие представители настоящей купеческой фамилии Лениных были им репрессированы и расстреляны!

Кроме того, по сведениям Василия Варги дед Ленина по отцовской линии был женат на собственной дочери и именно в результате кровосмешения на свет появился отец Ленина , Илья. Безусловно, это не могло не сказаться на психике и моральном облике генетически неполноценного изувера Ильича. Действительно , моральный облик Ленина никак нельзя было использовать для воспитания молодого советского поколения, как это стремились делать коммунисты, скрывая подлинное лицо этого тирана!

Чего только стоит неподражаемая семейная «идиллия» вождя, когда он поставил супругу Наденьку Крупскую(Фишберг) в известность, что в будущем они будут жить втроем с Инессой Арманд . Причем,Наденьке в этом «гареме» отводилась роль домохозяйки и служанки, а вот любвеобильная и темпераментная Инесса надолго заняла место в пролетарской постели Ильича !

Отец Инессы рано умер, и из-за материальных трудностей девочку отдали на воспитание к тетке, которая жила в Москве. Там она познакомилась с богатым фабрикантом Александром Армандом и вышла за него замуж.Родив от него четырех детей, она вдруг влюбилась в родного брата мужа, Владимира Арманда. Тот был революционером и под его влиянием Инессу охватила страсть переменить мир к лучшему.

Она бросила мужа с детьми и целиком окунулась в омут революционной борьбы. В 1904 году Инесса стала членом РСДРП, ну а затем, как и положено истинному революционеру, отправилась в ссылку – за участие в революционных событиях 1905 года.

Инесса настолько удовлетворяла сексуальные потребности вождя мирового пролетариата, что после того, как она была арестована французскими властями за подрывную деятельность, Ленин пригрозил французам расстрелять за неё всю французскую миссию в Москве, в результате чего страстная любовница вождя была немедленно освобождена ! Кроме того, «сексуальный плутишка» Ленин, не забывая страстные ночные «вакханалии » с ней, в знак признательности и благодарности за ,доставленные Инессой в постели удовольствия, приказал почетно похоронить «буржуазную» любовницу в Кремлевской стене. Кроме того , видимо, чтобы она не «скучала» и напрасно не «ждала» в загробном царстве своего Володеньку, которого так и не предали земле, вместе с ней в могилу сверху был захоронен друг Ильича и видный деятель Компартии Америки Джон Рид!





Правда, злые языки утверждали , что Зиновьев (Апфельбаум) в свое время вытеснил Инессу из революционного сердца и постели Ильича, став страстным гомосексуальным партнером вождя пролетариата! Вместе с тем Ильич на партийные деньги из большевистского «общака» не отказывал себе в удовольствии посещать публичные дома, где и подцепил «пикантную болезнь» – сифилис , которой впоследствии «наградил» неутомимую в постели Инессу ,а ,возможно , и своего страстного поклонника Зиновьева ! Любопытно, что все эти факты старательно скрывались в советское время и , наоборот, жизнь Наденьки и Ильича подавалась как пример для подражания молодоженов советской страны. Однако от народа невозможно все утаить и позже возникла довольно известная поговорка: «Трехспальная кровать – Ленин с нами»!

Следует также отметить, что, несмотря на атеистические взгляды Ленина и Крупской , они все же венчались в церкви. Впрочем, идеальной супругой в общепринятом понимании этого слова Надежда Константиновна действительно не стала. Кстати, мать Ленина выбор сына не одобряла и относилась к невестке подчеркнуто прохладно. К тому же поговаривают, что Крупская , которая до замужества тесно общалась с несколькими мужчинами, после замужества не устояла перед высоким и статным красавцем Курнатовским – одним из первых русских марксистов.

Любопытно также, что поскольку Крупская, как и многие высшие партийные деятели, часто неправильно писали в творительном падеже отчество Ленина : вместо «Ильичом» писали «Ильичем», лингвисты сделали негласное исключение, официально приняв это единственным утвержденным правилом правописания отчества вождя. А вот все остальные обладатели аналогичного отчества обязаны были подчиняться принятым нормам. Подобное негласное исключение, связанное с советской идеологией, могло произойти только в такой нецивилизованной и диктаторской стране, как СССР!

Ленин, рожденный Марией Срулевной Бланк – еврейкой по национальности, с детских лет патологически ненавидел всё русское,считая русских людьми второго сорта, годными только к тяжелой физической работе.Во многих своих работах постоянно писал о поганом «великорусском шовинизме», многовековом русском рабстве и порабощении других народов. Ленин с самого начала планировал истребление доброй половины населения России, заявляя:«Никакой пощады этим… врагам социализма»! Ленин планомерно уничтожал жителей России – «тысячами», «десятками тысяч», «каждого десятого».

Именно поэтому на заре Советской власти в центральных органах коммунистической партии большевиков практически не было русских. И это вовсе не случайность, поскольку Ленин считал, что русские слишком добры от природы, чтобы жестко следовать линии партии по установлению в стране диктатуры пролетариата,поэтому единственная опора, которая осталась у большевиков, это угнетенное еврейское меньшинство,которое и занимало руководящие посты !Как ни парадоксально,но даже в состав созданных большевиками судебных «троек», которые выносили расстрельные приговоры,в основном входили евреи !

К сожалению, сохраняющийся и по сей день культ Ленина является одной из причин того, что его тело до сих пор валяется в Мавзолее и не предано земле. Несмотря на то, что ряд общественных деятелей время от времени высказывается в пользу захоронения тела лидера большевиков, подобные заявления получают резкий отпор, в частности, от партии КПРФ (Коммунистическая партия Российской Федерации), которую в современной России , на мой взгляд, давно пара запретить из-за геноцида большевиков, устроенному своему народу .Причем этот геноцид надо признать самым варварским и чудовищным истреблением собственного населения в истории человечества, чем ,собственно, он и отличается от уже признанных геноцидов, в которых турки и немцы уничтожали представителей других национальностей, а не свой народ !

В этом отношении заслуживает внимания позиция настоятеля храма Воронежского святителя протоиерея Митрофания Димитрия Смирнова, который сказал: «О личности Ленина могу только сказать, что это был самый большой злодей, который когда-либо ходил по русской земле, поэтому ленинские останки надо просто сжечь и сбросить пепел в какую-нибудь забытую шахту, о местонахождении которой никто не знал бы !Кроме того, я бы не стал разрушать мавзолей, а превратил бы его в музей, в котором рассказывалось бы обо всех репрессиях»!

Заслуживают также внимания слова Бунина, сказанные о Ленине «Выродок, нравственный идиот от рождения, Ленин явил миру как раз в самый разгар своей деятельности нечто чудовищное, потрясающее, он разорил величайшую в мире страну и убил несколько миллионов человек – и все-таки мир уже настолько сошел с ума, что среди бела дня спорят, благодетель он человечества или нет? » ! Еще более жесткую характеристику дает Ленину скандально известный писатель-перебежчик Григорий Климов, который выразил единственную благодарность Ленину лишь за то, что тот не оставил потомства, дабы не плодить далее выродков!

Теперь поговорим ещё об одном «вожде революции» – Лейбе Давидовиче Бронштейне (Льве Троцком). Мало кто знает, что Лев Троцкий был гражданином США, авантюристом, проходимцем и далеко не бедным «пролетарием». Перед тем, как вернуться на свою историческую Родину, простой иммигрант имел многочасовую беседу с американским президентом Вудро Вильсоном , после чего встретился с одним из крупнейших финансистов и банкиров США Яковом Шиффом и получил от него под расписку двадцать миллионов долларов золотом на организацию военного переворота в России.Любопытно, что перед этим Троцкий выступал на митинге евреев в Нью-Йорке и призывал евреев ехать с ним – «Забирать власть у Русского Царя!».Именно после этого Троцкий привёз в Россию 276 иудейских бандитов из восточного района Нью-Йорка, а также оружие и боеприпасы. Вся эта банда приплыла на корабле под названием «Христиания», тоже любезно оплаченном иудейскими банкирами Ротшильдом, Варбургом, Хакаурером и т. д..

Важно отметить, что Лев Давидович не подвел своих заокеанских покровителей и с «честью» выполнил все их зловещие поручения. Чего только стоят события, произошедшие непосредственно после октябрьского переворота, когда Ленин разрешил Троцкому грабить и убивать состоятельных жителей города, что вошло в историю как «Варфоломеевская ночь в Петрограде». Готовя эту расправу, Троцкий громко кричал :«Нам нужны реки крови. Надо вырезать всех русских, опустошить эту территорию и заселить ее евреями». Буквально через час огромная армия кровожадных убийц начала грабить и убивать в жилых кварталах города. Головорезы вламывались, стреляли, закалывали штыками и грабили, а потом выбрасывали трупы на улицу, в канавы, в мусорные баки . Они насиловали девочек , потом закалывали штыками и вытаскивали на улицу. К утру улицы Петрограда были завалены трупами хорошо одетых людей, единственной виной которых было их буржуазное происхождение !

Именно в это тревожное время, по мнению многих историков, стали зарождаться так называемые коммуналки , когда безопаснее было жить в одной квартире с несколькими семьями , что в какой-то степени гарантировало от вторжения ночных грабителей .Скажу больше, Ленину так понравилась эта акция, что он приказал Троцкому повторить ее и в Москве , правда, там они действовали значительно умеренно ! Едва окончились кровавые события с 25 по 29 октября, большевики , чтобы скрыть эти ужасные факты , подняли шумиху на весь мир о якобы бескровной революции в Петрограде.

Полагаю, многие со мной согласятся, что из многочисленных злодеяний, которые совершили на протяжении многих веков против России англосаксы, октябрьский переворот в 1917 г. был наиболее трагичным и разрушительным для русского народа! Весь мир обвиняет русских в ужасах коммунистического террора, тогда как на самом деле Россия и русский народ сам стал жертвой чудовищного заговора и беспримерного геноцида, который устроил Запад, использовав для этого большевистских фанатиков! К сожалению, позаимствованный большевиками у левых эсеров лозунг "Земля крестьянам, а фабрики рабочим" настолько одурманил сознание доверчивых и малограмотных рабочих и крестьян, что даже после того, когда они вместо всего этого получили обыкновенное рабство и нищету, многие из них до сих пор верят в светлое будущее, которое при таком примитивном мышлении наступит только на том свете! В связи с этим хотелось бы вспомнить знаменитые слова Отто фон Бисмарка, который сказал:«Революцию планируют гении, делают романтики, а её плодами пользуются негодяи!».

Правда со временем западные спонсоры государственного переворота пожалеют о содеянном ,осознав ,как их «кинули» большевики и почему им не удалось поделить между собой территорию и богатства России. Справедливости ради надо отметить, что наравне с Западом крупнейшими инвесторами октябрьского переворота были старообрядцы, которые из-за своих религиозных взглядов в то время считались низшим классом российского общества . Учитывая, что старообрядцам-миллионерам , таким как Савва Морозов, Мамонтов , Шмит, Рябушинский и т.д. , принадлежали 60% всех частных капиталов Российской Империи, то не удивительно, что такое положение дел их не устраивало и они решили исправить это, спонсировав большевиков на государственный переворот. Любопытно, что активным членом так называемого «частного собрания старообрядцев» был выдающийся русский химик Д.И. Менделеев, который происходил из семьи старообрядцев поморского согласия.

Еще одной причиной, почему подобная революция произошла именно в России является то, что «ахиллесовой пятой» России всегда являлся глубочайший раскол русского народа на псевдорусскую, предельно европеизированную интеллигенцию и на национально неразвитое, оппозиционно настроенное русское большинство социальных низов. Так называемую русскую интеллигенцию всегда отличали абсолютная личная безответственность, дикая зависть к обитателям коридоров власти и приверженность к западным ценностям ! Именно поэтому она шумно рукоплескала каждой новой политической жертве кровожадных революционеров, называя их борцами за свободу и счастье трудового народа. Именно поэтому Ф.М. Достоевский в свое время заявил: «Наш либерал это прежде всего лакей, который только и смотрит кому бы сапоги вычистить». В этом смысле интеллигенция начала ХХ века ничем не отличалась от представителей таковой в конце столетия. К сожалению, и для этих нравственных уродов русофобия стала одной из форм национального патриотизма!

Так или иначе, за все содеянные преступления тех лет и за сегодняшние беды россиян, нужно винить в первую очередь Запад , большевиков вместе с старообрядцами и европеизированную псевдорусскую интеллигенцию!Вместе с тем нельзя особо не отметить, что октябрьские события 1917 года были на самом деле иудейским государственным переворотом в России. Причем, в феврале власть у царя захватили местные иудеи ашкенази («февральская революция»), а уже в октябре после приезда в страну Ленина и Троцкого иудеи ашкенази тихо-мирно передали власть в России иудеям сефарди (октябрьский переворот). Так мировой сионистский синдикат осуществил «великую иудейскую революция».

Именно для этого в 1898 году иудеями была основана новая ,по сути, террористическая политическая партия РСДРП, первый съезд которой прошел в Минске. Как ни странно, эту партию специально под прикрытием создали случайные и абсолютно неизвестные люди и потому никто их практически не знает. Причем, что это за партия, которая принимает программу только через пять лет на Второй съезд РСДРП , который , кстати, прошёл в Лондоне и ,конечно, под покровительством английских спецслужб!

Важно также отметить, что долгие годы события семнадцатого года в России представлялись так, якобы народ, не выдержав гнета самодержавия, под непосредственным руководством Ленина и партии большевиков спонтанно выступил против царя. Однако сейчас однозначно установлено, что известные нам большевистские лидеры, являлись лишь прикрытием, за которым срывались спецслужбы различных западных стран!

Особо хотелось бы отметить враждебную деятельность Госдепа США, который для полного уничтожения Российской империи развернул оперативный штаб на базе военной миссии США в Санкт-Петербурге. Данный штаб в большинстве был сформирован из русскоязычных эмигрантов из России. Госдеп США на контрактной основе в мае 1917г. вместе с Троцким привлек к работе в России лидера социалистической партии США Бориса Рейнштейна – профессионального революционера, родившегося в России и эмигрировавшего в Америку. Именно он, исполняя в России обязанности министра пропаганды оккупационной администрации, первым применил идеологический фейк о «коммунизме» для облапошивания необразованных доверчивых людей!Кроме того, Рейнштейн в России был секретарём Ленина и возглавлял Коминтерн. Не странно ли? Именно он в 1918 году перевел работы известного философа Даниэля Де Леона на русский язык, выдавая их за работы Ленина.

Что касается Де Леона, то он был из известного еврейского рода потомком раввинов и был почитаем среди евреев революционеров как библейский миссия. Он основатель социал-рабочей партии Америки, написал более сотни философских статей про социализм и предложил свою теорию Марксизма – ДеЛеонизма (http://www.slp.org/). Многие из этих статей потом были переведены и попали в Полное Собрание Сочинений Ленина. Любопытно, что для организации и руководства «иудейской революции» Де Леон прибыл в Россию из Швейцарии в знаменитом «пломбированном вагоне» вместе со «спецназом»!

Именно Де Леон и Рейнштейн, а не Владимир Ильич Ленин, фактически являлись главными идеологическими лидерами «иудейской революции» в России и вели главную пропагандистскую работу, писали зажигательные речи, готовили интервью газетам и радио. Роль же Ленина заключалась в том, чтобы просто разглашать эти идеологические концепции оккупационного режима ! По сути, Ленин, как символ мести за повешенного брата- революционера, нужен был западным поработителям для придания «русскости», устроенной ими «иудейской революции»!Именно поэтому они сегодня всю вину за революцию и фактически геноцид русского народа(65 миллионов было истреблено только русских!) стараются списать на самих русских. Именно поэтому для россиян, до сих пор верующих в торжество мировой революции, все еще актуальна старая советская поговорка «Советская власть держалась на еврейских мозгах, латышских штыках и РУССКИХ ДУРАКАХ»!

Существует также версия, что якобы Ленин был убит еще в 1918 году во время массового восстания в центральной части России, когда фактически пал кровавый большевистский режим! Именно тогда все биржи взорвались ростом ценных бумаг царской России и 29 июня 1918 г. США и другие западные страны приняли решение начать оказывать открытую военную помощь большевикам, чтобы вновь они пришли к власти для дальнейшего ослабления российского государства. Тогда иностранные войска стояли вокруг Москвы и Санкт-Петербурга и многие российские территории были заняты британцами, французами и американскими солдатами.

В сложившейся ситуации вновь необходим был «вождь революции» и поэтому под именем Ленина в России действовал загримированный в Ленина лидер лейбористов США Борис Рейнштейн, который впоследствии и был торжественно захоронен в Мавзолее (кстати, он и сейчас там «блаженно» лежит, о чем уже давно настойчиво твердит эксперт криминалист А.Н Колмыков) !Исходя из этой версии, и Крупская была агентом лондонской разведки и была личным косметологом подставного Ленина. Что поделаешь, в секретных службах инсценировка смерти – это обычный прием, для смены идентичности личности. Таким образом, участь Владимира Ульянова была довольно печальна и даже до сих пор неизвестно место его захоронения! В этом отношении довольно подозрительно выглядит смерть видного деятеля Компартии Америки журналиста Джона Рида, который умер при невыясненных обстоятельствах после того, как в опубликованной статье «Горький Ленину» и в своей книге «10 дней которые потрясли мир» отказался назвать «Ленина» Ульяновым!

Таким образом, то состояние российского общества, в котором оно сейчас находится, является последствием геноцида. Россия в 20 веке пережила две мировых войны, три больших волны голода, ГУЛАГ, Перестройку, бандитизм 90-х и массу локальных военных конфликтов. После всего что было, какая другая страна смогла бы выглядеть лучше? Разве не преступление перед человечеством, когда по официальным данным экономиста Ивана Курганова коммунистический режим прямо или косвенно в период от 1917 по 1991 годы унес жизни 110 миллионов человек? Причем, большинство этих жертв настоящего геноцида относятся к периоду правления кровожадных диктаторов и злодеев Ленина и Сталина! Не многовато ли жертв для виртуального социализма – товарищи коммунисты? Ведь именно по этой причине сегодня россияне, занимая самую большую территорию в мире, имеют столь малую по сравнению с другими странами численность населения !

Разве не большевики изуверски уничтожили российскую царскую династию, даже не удосужившись по-человечески и по-христиански придать земле останки царя-батюшки и его семьи, как это , например, сделали в свое время после убийства Карла I и Людовика XVI их восставшие поданные в Англии и во Франции? Разве не позор и кощунство, когда до сих пор станция метро «Войковская» носит имя палача и садиста Войкова – участника убийства царской семьи, который даже после расстрела протыкал штыками несчастных раненых дочерей царя ?

И разве можно считать человеком, мразь и садиста Петра Ермакова , который не только не скрывал своего участия в расстреле царской семьи, но даже с гордостью читал об этом лекции и хвастливо трепался , как он вместе с Войковым добивали штыками еще живых Романовых!

И разве не кощунство , когда подлый мерзавец и палач Медведев-Кудрин хвастался, что именно он убил императора Николая, не дожидаясь, пока Юровский повторит приговор, ничего не понимающей семье Романовых.И вот этот негодяй и подонок , как и все участники расстрела, был повышен в должности и во времена неотесанного диктатора Хрущева получал персональную пенсию! Вероятно, именно поэтому перед смертью он завещал главе СССР браунинг, из которого расстреливал царскую семью.Кстати, не обидел этот убийца и кровавый маньяк и Фиделя Кастро, завещав ему свой пистолет кольт, который использовал во время Гражданской войны!

Разве можно простить кровожадным большевикам, развязанный ими красный террор, главным идеологом и исполнителем которого был изувер Лацис? Широкую известность получило его изречение «Наша цель – истребление буржуазии как класса».Именно этот безжалостный маньяк больше всего импонировал Ленину, который весной 1919 года поручил Лацису организовать Всеукраинскую Чрезвычайную Комиссию . В результате, Украина была залита кровью. Например, председатель Харьковской ЧК знаменитый садист Саенко, действуя по приказу Лациса, в день убивали по 40-50 человек , доведя счет до 1000 лиц. Особо хотелось бы отметить зверства знаменитой женщины-палача Одесской ЧК Доры Явлинской ! Она была чем-то из ряда вон выходящим даже на фоне ставших обыденными ужасов тогдашней эпохи.

Арестованных под ее руководством свозили в большой гараж, который прозвали «бойней», где не только расстреливали, но и головы многих раздавливали тяжёлыми предметами. Несчастных заключенных заставляли ложиться в массу человеческих мозгов и крови. Над некоторыми трупами глумились – отрубали конечности, вскрывали животы. Подобные зверства проводились даже ещё живыми людьми! Деникинская комиссия по расследованию большевистских злодеяний обнаружила массовое захоронение, в котором многие из захороненных были ещё живы в момент погребения, так как их дыхательные пути оказались забиты землёй. Самой юной из жертв было 8 лет – это была девочка, привязанная верёвкой к своей убитой матери. Могу привести еще много примеров таких зверств большевиков, однако это настолько чудовищные факты, что не хотелось бы на этом более подробно останавливаться, тем более что большевики были не людьми, а кровожадным подлым палачами (https://otari.mirtesen.ru/blog/43915858655/)!

Разве можно простить большевикам, устроенные ими голодоморы , когда они вместо того , чтобы накормить голодных соотечественников в неурожайные годы, продавали хлеб на валюту для скорейшей индустриализации страны? Наиболее трагичным в этом отношении был голод в 1932-33 годах на Украине , когда по некоторым подсчетам погибло 10 миллионов человек !В 1918-1920 годах в Поволжье из-за продразверстки, организованной комитетами бедноты, начали нарастать волнения, выливавшиеся в народные восстания. "Чапанная война", вспыхнувшая в марте 1919 года, охватила всю Симбирскую губернию – родину вождя пролетариата.Голод , царивший в 1921-1922 годах, унес с собой порядка 5 миллионов жизней!

Ленин отчетливо осознавал, насколько важным рычагом власти был хлеб. Об этом говорят его слова в статье «Удержат ли большевики государственную власть?». Вождь пролетариата писал: «Хлебная монополия, хлебная карточка, всеобщая трудовая повинность являются в руках пролетарского государства, в руках полновластных советов самым могучим средством учета и контроля. Это средство контроля и принуждения к труду посильнее законов конвента и его гильотины».Как не парадоксально,но эта статья была написана душегубом Лениным еще в 1917 году, то есть за четыре года до голода в Поволжье!

Ужас всего этого еще и в том, что эта страшная ситуация оказалась кое-кому на руку, поскольку эти события стали поводом для окончательной расправы над духовенством старой формации и его сторонников.Именно тогда, когда кровожадным большевикам срочно нужны были средства , вышло постановление президиума ВЦИК «О ликвидации церковного имущества». Изможденный народ пытался протестовать.Например, в Шуе верующие хотели помешать представителям власти реквизировать церковное добро, однако манифестантов остановили пулеметным огнем.

Именно тогда Ленин отправил Молотову письмо для членов Политбюро, в котором говорилось: « Теперь и только теперь, когда в голодных местностях едят людей и на дорогах валяются сотни, если не тысячи трупов, мы можем (и поэтому должны) провести изъятие церковных ценностей с самой бешеной и беспощадной энергией, не останавливаясь перед подавлением какого угодно сопротивления. Чем большее число представителей реакционной буржуазии и реакционного духовенства удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше»!

Постановление об изъятии ценностей окончательно было принято в январе 1922 года, а уже в первой декаде июля были реквизированы 21 пуд 9 фунтов золота (почти 340 кг); 17 961 пуд 11 фунтов; бриллиантов и алмазов — 23 706 штук массой более 1200 каратов; жемчуга более 3800 штук, драгоценных камней в количестве 43 711 штук и денег — 870 золотых монет и 12 422 серебряных рублей. В общей сложности это богатство оценивалось в 4,5 миллиона рублей.Но голодающему Поволжью почти ничего не досталось от всей этой суммы.

Вместе с тем под шумок за год была арестована и расстреляна почти половина церковного руководства.Так преступно тогда пополнялась Казна страны и одна из главных противников нового строя – Церковь – была практически обезглавлена,а народ стал "смирным". И всему этому способствовал голод, который в кровавых руках партийцев превратился в страшное оружие.Вот она – чудовищная цена за скорейшую индустриализацию страны!

Кроме того, разве не кощунство стремление заменить христианскую религию полностью большевистской? Разве можно простить большевикам осквернение и разрушение 5 декабря 1931 г. храма Христа Спасителя для строительства на его месте "главного здания страны" – Дворца Советов ? Разве можно простить их за то, что они продали англичанам бесценную реликвию христианства – древнейшую рукопись Библии «Синайский кодекс», датируемую IV веком нашей эры?

Разве не преступление, когда Лазарь Каганович, который так преуспел в разрушении Казанского собора Кремля, Храма Христа Спасителя и ряда других храмов Москвы, предложил полностью снести и Покровский собор, чтобы дополнительно расчистить место для демонстраций и военных парадов. Согласно легенде, своим спасением собор Покрова Богородицы обязан известному реставратору П.Д. Барановскому, который посылал телеграммы Сталину с призывом не разрушать храм. Легенда гласит, что Барановский, который был приглашен по этому вопросу в Кремль, встал перед собравшимися членами ЦК на колени, умоляя сохранить культовое строение, и это неожиданно подействовало!

Разве не кощунство, когда большевики считали, что на красоту в градостроительстве уходит слишком много денег, а культурное наследие, оставшееся с прошлых веков, нет необходимости сохранять! Например, к XXII съезду ЦК КПСС по указу Хрущёва стали готовиться к постройке Кремлевского Дворца.Причем, этот бездарный колхозник не хотел, чтобы здание построили вне Кремля и даже не согласился на место, оставшееся после разрушенного Храма Христа Спасителя.В итоге пришлось частично разрушить старые постройки внутри Кремля: Оружейную палату 1807-1810 гг., офицерские казармы времен Николая I. Потом, когда в 1962 году Хрущев подписал указ о новой волне сносов церквей и храмов, была уничтожена греческая церковь Дмитрия Солунского, прекраснейшее здание, единственное в своем роде. На ее месте в Ленинграде построили киноконцертный зал «Октябрьский».

Разве не кощунство, когда большевики, борясь с религией, традиционные церковные обряды крещения переделали в коммунистический ритуал под названием «звездины», согласно которому имена святых вытеснялись именами героев-большевиков, а старинные русские имена – новыми, советскими (Октябрина, Марксина, Энгельсина и т.д.)?Рожденных же в новое советское время детей теперь называли странными, на взгляд нормального современного человека, именами. Самую обширную почву для подобных новоявлений предлагали неадекватные авторитетные вожди, революционные деятели и герои из народа. Атмосферные имена, как правило, составлялись по первым буквам имени-фамилии, из нескольких фамилий, а иногда это был сокращенный лозунг или отражение достижений советского общества. Так в СССР появились Марлены (Маркс+Ленин), Нинели (Ленин в обратном прочтении), Лениоры (ЛЕНин И Октябрьская Революция) и даже Луиджи, расшифрованное новой культурой как «Ленин Умер Идеи ЖИвы»!Подобного маразма не знала история человечества !

Захватив власть, большевики стремились перевернуть традиционное отношение русских людей не только к церкви , но даже к смерти. Как «достижение советского строя» подавалось открытие в 1920-м году первого в стране крематория (правда, проработал он всего 3 месяца). В стране, гдё люди мёрзли в своих домах из-за отсутствия топлива, тысячи кубометров дров были выделены для сжигания трупов. Ради популяризации нового посмертного обряда власти разрешили доступ в крематорий всем желающим. Зрители, наблюдая за процессом, оживленно обсуждали, в какой последовательности горят органы человеческого тела – начиная от лопающихся в первую минуту глаз, и заканчивая онкологическими опухолями, которые обычно сгорали последними.В своем дневнике тогда писатель Корней Чуковский записал :«Революция отняла прежние обряды и декорумы и не дала своих.Все в шапках, курят, говорят о трупах, как о псах»!

Придя к власти, большевики объявили войну даже русской свадебной традиции. Декретами Совета народных комиссаров от 19 и 20 декабря 1917 было отменено церковное венчание и его аналоги в разных конфессиях. К концу 1920-х годов стали восприниматься как нежелательные пережитки прошлого обручальные кольца. На смену «мещанским» застольям пришли довольно унылые с сегодняшней точки зрения посиделки, на которые даже не приглашали родителей жениха и невесты. Молодёжь пела революционные песни и зачитывала отрывки из книг советских авторов.

Заслуживает внимания, разработанный Троцким по поручению Ленина, кодекс отношений между мужчиной и женщиной. Согласно этому кодексу – брак это пережиток прошлого и поэтому поощрялось совместное проживание группы лиц мужского и женского пола на одной территории (шведская семья).Таким образом, так называемая «шведская семья» это чисто советское «порождение».Троцкий, как идеолог новых интимных отношений, пишет: «Семья, как институт, себя изжила и надо снять все запреты о вопросах интимного характера». Декреты Троцкого на интимную тематику предлагали большую свободу, чем можно представить. В частности ,было вынесено постановление «об отмене брака» , а также декрет «об гомосексуальных отношениях». Сам вождь мирового пролетариата Ленин писал, что «все запреты, касающиеся сексуальности, должны быть сняты»!

Именно в это время появилась теория о простом получении желаемого, «как о стакане воды», согласно которой «комсомолки не должны отказывать вступить в половые отношения с комсомольцами и тем более членам партии большевиков».Правда, им запрещалось вступать в половые отношения с представителями буржуазии! Любопытно, что в 1918 года в Петрограде даже прошла демонстрация в честь декрета «Об отмене брака», когда по центральным улицам города с шествием прошлись лесбиянки, гомосексуалисты , а также мужчины и женщины без одежды и нижнего белья с плакатами «Долой стыд»(https://otari.mirtesen.ru/blog/43784266431/).

Разве можно простить большевикам распродажу за бесценок достояния и богатств Российской империи? По оценкам экспертов, ущерб советской казны от проданных за рубеж ценностей составил 50 миллиардов золотых рублей. За бесценок в Европу и США утекали бесценные произведения искусства, иконы и книги . Дело дошло даже до того, что большая часть редких украшений разбиралась на части и варварским образом оптом продавались в прямом смысле «в развес». Например, 9 килограмм купил английский антиквар Норман Вейс, потратив на них всего лишь 50 тысяч фунтов стерлингов, после чего он сразу же перепродал их аукционному дому Кристи, выручив миллионы. Распродажу же шедевров Эрмитажа иначе как разграблением национального достояния России сложно назвать. Бесценные полотна Рембранта, Ботичелли, Ван Гога утекали за границу по бросовым ценам. Например, министр финансов США Эндрю Меллон тогда тайно купил 25 шедевров Эрмитажа практически за бесценок (https://otari.mirtesen.ru/blog/43537503219/).

Разве не варварство принятие большевиками в 1917-1918 гг. целого ряда конфискационных законодательных актов, лишающих собственности как своих, так и иностранных граждан. Ведь тогда были приняты декреты «Об аннулировании госзаймов», «Об отмене частной собственности на недвижимость в городах», «Об отмене права пользоваться сбережениями», «О национализации предприятий», «Об отмене права наследования» и т.д.! Именно эти зловещие и кощунственные декреты стали основанием объявления экономической, финансовой и торговой блокады со стороны цивилизованного мира, что ,собственно, и стало причиной грандиознейшей аферы лживых большевиков!

Дело в том, что в 1923 г. из-за неконвертируемости советских дензнаков большевики были вынуждены начеканить советские золотые червонцы, однако из-за нецивилизованной внешней и внутренней политики «красных», их также упорно не желали принимать на Западе. Именно тогда по указанию величайшего злодея и авантюриста современности Сталина была совершенна грандиознейшая афера века, когда в Ленинграде была организована тайная чеканка фальшивых царских золотых червонцев, которые продолжали высоко котироваться в мире, даже после смерти царя (https://otari.mirtesen.ru/blog/43375145868/). .

Безусловно, большевики никогда не смогли бы за столь короткий период осуществить на костях советских людей индустриализацию страны , если бы не накопленные русскими царями достояния и богатства Российской империи и что самое главное богатейшие природные ресурсы Матушки-России? В этом отношении хотелось бы также вспомнить еще одну трагическую «цену» за скорейшую индустриализацию страны. Например, при строительстве Беломорканала заключенные жили в бараках и шалашах, иногда засыпая прямо на снегу, им полагалось всего 500 граммов хлеба и баланда из морских водорослей, а после изнурительного рабочего дня на трассе оставались сотни трупов несчастных зеков (смертность порой доходила до 700 человек в день)! Кстати, именно в те годы возник термин «зэк», который расшифровывался как «заключенные каналоармейцы»!

Разве не преступление полное уничтожение частной собственности в России, в результате чего советской власти за все годы своего существования так и не удалось полностью накормить, одеть и обуть свой народ, в то время как Российская империя была мировым лидером в производстве продовольствия и «кормила» всю Европу! Разве не преступление отмена Сталиным НЭПа, раскулачивание и репрессирование крестьян, разбогатевших уже в советское время на законных основаниях благодаря своему трудолюбию, в результате чего возник чудовищный голодомор, унесший миллионы человеческих жизней. Единственной виной этих несчастных трудяг было то, что они противились и не хотели безвозмездно отдавать целиком властям выращенное ими зерно, что ,безусловно, обрекало их на голодную смерть! Вместе с тем их насильно высылали в необжитые районы севера Урала и Западной Сибири. Причем, аналогично сталинской депортации «врагов народа» в военное время, их везли как скот в товарных вагонах, не обеспечивая едой и элементарными бытовыми условиями. Трудно даже представить сколько крестьян погибло в пути, не говоря уже по месту прибытия, где не было нормального жилья и работы.

Именно из-за этой преступной политики Сталина сельское хозяйство было полностью развалено и возник ужасающий голод , доведший несчастных людей до каннибализма ! Очевидно, что если бы Ленин введением НЕПа не возродил бы частную собственность, против которой с самого начала так яростно и ожесточенно боролись большевики, то крах большевизма был бы неизбежен! Любопытно, что только во время НЭПа советский рубль был самым конвертируемым за всю историю СССР, а выдаваемое тогда пособие по безработице превышало зарплату трудящихся за всю историю существования советской власти. К сожалению , это ,пожалуй, единственно мудрое и однозначно смелое для того времени решение Ленина – палач народов Сталин ликвидировал одним росчерком пера! В конце декабря 1929 года Сталин заявил о том, что кулачество должно быть искоренено как класс, однако вместе с этим он искоренил крестьянство в целом как класс, что крайне пагубно повлияло на сельском хозяйстве!

Разве не большевики , придя к власти, фактически вернули в Россию крепостное право и обыкновенное рабство? Ведь именно они не давали паспорта крестьянам, чтобы они не сбежали с деревни, и ведь именно благодаря рабскому труду репрессированных и заключенных им удалось построить советскую державу, которая со временем так или иначе была обречена на развал, что ,собственно, и произошло в девяностых. Сельскохозяйственная политика большевиков в условиях развернувшейся в стране насильственной коллективизации привела к тому, что никто не хотел оставаться жить и работать в селе и поэтому ,чтобы не было бы массового бегства в город, крестьянам не давали паспорта. Паспорта также не выдавались кулакам, священникам, уголовникам и т.д.. Ведь именно в те годы была популярна поговорка, предложенная поэтом В. Лебедевым –Кумачом, «без бумажки – ты букашка, а с бумажкой – человек»! И только после смерти диктатора Сталина постепенно стали выдавать паспорта всем гражданам СССР (https://otari.mirtesen.ru/blog/43537503219/)!

Именно пагубное отношение к частной собственности и явилось главной ошибкой большевиков, которые , к сожалению, боролись не с бедностью , а с богатыми! Следует отметить, что Запад шёл к частной собственности 4000 лет рабовладения и 1200 лет феодализма пока не сформировались условия для развитого капитализма ,пожалуй, единственной более или менее пока что оправдавшейся формы развития человечества. Большевики же с самого начала своего становления делали все возможное, чтобы ,наоборот, уничтожить частную собственность! В результате они получили то, что получили – крах виртуального социализма. В этом отношении поучителен пример Китая , который добился процветания лишь после того, как изменил своё отношение к частной собственности, сделав её неотъемлемой частью социалистического пути развития!

Безусловно, в 1917 г. было весьма несправедливо, а главное преступно – отнять у богатых , чтобы отдать бедным, которые , как ни странно, от этого не стали богаче! В условиях же развитого капитализма богатые сами создали все условия для нормальной жизни трудящихся , создав им не виртуальный , а настоящий социализм (наглядным примером служит сегодняшний социализм в Швеции, Исландии и т.д.)! Любопытно, что Троцкий , находясь в изгнании и наблюдая за катастрофической деятельностью большевиков, еще тогда однозначно заметил , что партноменклатура СССР больше заботится о личном благосостоянии , чем о благосостоянии народа и рано или поздно приберет к рукам "общенародную" собственность, что , собственно, и произошло в девяностых (см. ниже)!

Сегодня мы независимо от социального положения, вероисповедания и политических убеждений имеем одни и те же права. Однако на заре советской власти во многих правах была ущемлена едва ли пятая часть жителей страны. В 1921 году был принят декрет, согласно которому ущемлению в правах подлежали: бывшие дворяне, белые офицеры, жандармы, священнослужители, члены небольшевистских партий и даже душевнобольные люди и т. д.. . Под ущемлением в гражданских правах новое законодательство подразумевало: лишение отмеченной категории лиц пассивного либо активного избирательного права, запрет занимать ответственные должности, заседать в народном суде, носить почетные звания, получать пенсию и пособии.

Одновременно с этим налогообложение для них ,как ни странно, было существенно выше, чем для обычных граждан. В 20-е годы «лишенцев» стали даже массово выселять из коммунальных квартир, мотивируя тем, что жилплощадь нужна рабочему классу. Кроме того, многих работников интеллектуального труда выгоняли с работы .Так возникла особая категория советских «образованных нищих» людей «побирушек», которые просили милостыню у иностранных туристов на чистом французском, английском и немецком языках. Вплоть до 1961 года часть населения страны все еще могла быть лишена отдельных гражданских и политических прав! Вот она – хваленная советская «демократия»!

В наши дни многие с ностальгией вспоминают советские времена, когда якобы многое было бесплатным и постоянно снижались цены . Однако сегодня мало кто знает ,что с 1940 по 1954 годы образование было платным . Это касалось обучения в 8-10 классах средней школы, в техникумах и вузах.За старшие классы школы в Москве и Ленинграде в год нужно было платить 150 рублей, а в столицах союзных республик – 200 рублей. Средняя же ежемесячная зарплата в 1940 году составляла 331 рубль, в 1945 - 434 рубля. Для многих платное обучение стало барьером, ограничившим образование семью классами, а селяне вовсе лишались перспектив – в колхозах работали не за деньги, а за трудодни. Бесплатность медицинских услуг , как ни странно, была также весьма условной, поскольку получить более качественное врачебное обслуживание и лекарства позволяли взятки, знакомства и связи. Мало кто знает ,что начиная с середины 1920-х годов, использование радио в СССР было жёстко регламентировано.Радиоприёмники подлежали обязательной регистрации в органах внутренних дел , а за их использование взималась абонентская плата. Эти строгости отменили только в 1962 году.

Особо хочу коснуться наиболее «незабываемого» мифа советской эпохи – частого снижения цен. Действительно, в результате снижения стоимости продуктов только в период с 1935 по 1937 годы советский народ получил экономию примерно в 11,5 миллиардов рублей.Однако за этот период потери бюджета от снижения розничных цен составили 86 миллиардов рублей.Возникает логический вопрос – чем государство восполнило этот катастрофический дефицит бюджета? А все очень просто, поскольку величайшие авантюристы современности –большевики в очередной раз развели свое население как обыкновенных лохов! Начиная с 1946 по 1957 годы , было проведено 5 грабительских государственных займов, по которым у населения было изъято 90% наличных денег и по которым правительство, обещавшее вернуть приобретшим облигации деньги в течении 20 лет, просто «кинуло» своих граждан! Именно так советский народ с лихвой рассчитался за все блага, которые якобы коммунисты им дали бесплатно. Товарищи коммуняки ! Поймите же , наконец , что бесплатный сыр только в мышеловке, хотя бесплатно большевистский режим мог предоставить только «вышку» в виде пули(https://otari.mirtesen.ru/blog/43537503219/)!

И разве это социализм, когда государство эксплуатировало своих граждан, заставляя их работать на гроши или вовсе бесплатно, когда в стране не должно было быть ни одного человека , думающего иначе, чем вождь, в котором не было ни одной газеты вне партии, откуда простых людей не выпускали за границу и свободно не впускали иностранцев. Разве в цивилизованном обществе возможно принятия постановления , когда 15 февраля 1947 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР «О воспрещении браков между гражданами СССР и иностранцами»?И что еще более немыслимо , так это дополнительное постановление правительства признать уже давно заключенные браки с иностранцами недействительными, что стало причиной разрушения семей и судеб многих людей!

И разве это социализм, когда государственная власть в эпоху индустриализации страны ради пополнения бюджета не гнушалась изъятием ювелирных изделий у населения. Людей арестовывали и сажали в так называемые «парилки» – битком набитые специальные душные помещения. Не выдерживая такой обстановки, граждане «добровольно» отдавали любые ценности из золота и серебра, вплоть до нательных крестов. Именно поэтому выставлять напоказ ювелирные изделия тогда стало попросту опасно и по этой причине советские граждане сторонились носить ценные украшения!

Немаловажно также, что именно в советское время небывало расцвел институт массового доносительства! Печально знаменитая 58-я статья, принятая в 1926 году, предусматривала уголовное наказание "за недонесение". Доносчики же - регулярно получали награды, ценные подарки и даже ордена . Страх стал отличной питательной средой для политического доносительства и устранения нежелательных людей. Что же особенно печально и подло, так это то, что советский институт доносительства распространялся и поощрялся даже среди детей , которые в обязательном порядке должны были доносить не только на соседей, учителей , товарищей , но и на своих родителей. В результате этого официально были зарегистрированы 56 убийств детей-доносчиков. Несмотря на это, большевистская пропаганда использовала эту жуткую трагедию в своих целях и ставила убитых подростков в пример подрастающему поколению. Таким образом, большевистский институт доносительства делал из советских людей не патриотов своей страны, а обыкновенных завистливых, жестоких и подлых членов советского общества! Вот она – действительная и ужасающая сущность утопической советской социалистической эпохи !Стукачество, враньё и демагогия – это основные качества бездарных и подлых коммуняк,которых давно пора судить за уничтожение Великой Российской Империи !

Разве не большевики придерживались древней колониальной тактики «разделяй и властвуй», когда они стравливали народы , передавая часть , оккупированной ими территории страны , во владение соседней якобы дружественной «союзной республики»? Именно так , например, Грузия потеряла часть своих территорий! Или, что еще хуже , нарушая целостность некоторых союзных республик, создавали во многих из них автономии , которые были минами замедленного действия и причиной возникновения ненависти и кровопролития между народами различных национальностей! Например, несмотря на требования осетинского народа, советское руководство во главе со Сталиным отказалось от создания единой осетинской республики, которая включала бы Южную и Северную Осетию в составе РСФСР. Одновременно с этим Сталин фактически разъединил осетинский народ , создав почему-то автономную область Южной Осетии в составе Грузии, даже не спросив мнения ни у грузинского, ни у осетинского населения!Именно из-за этой «мудрой» национально-колониальной политики большевиков на границе Грузии и Южной Осетии до сих пор льется кровь!

Разве не большевики, придерживаясь тактики победы мировой революции, вели активную подрывную деятельность во многих странах мира, направленную на свержение существующего строя?В этом отношении насколько циничны и неадекватны заявления некоторых деятелей, которые отрицают, что именно Сталин вместе с Гитлером фактически развязали Вторую мировую войну, напав в 1939 году на Польшу и что Сталин бескорыстно освободил Европу от фашизма. Безусловно, он это сделал, но одновременно с этим СССР оккупировал эти страны на многие годы, пытаясь навязать им утопический социализм !

Как не парадоксально, но призыв к народу разжечь пожар мировой революции большевики зафиксировали даже в самом тексте «Интернационала», служившим с 1922 года официальным гимном СССР :

«Весь мир насилья мы разрушим

До основанья, а затем

Мы наш, мы новый мир построим,

Кто был ничем, тот станет всем»

Скажу больше, сам Ленин 26 сентября 1922 года называл СССР «Союзом республик Европы и Азии»!А может напомнить пламенным борцам за торжество мировой революции активную поддержку Коминтерну (известному всему миру как «штаб мировой революции»), основной задачей которого была агитация трудящихся всего мира, из-за чего союзники в 1943 году согласились открыть Второй фронт только после того, как Сталин согласился закрыть эту враждебную для Запада организацию? Однако и это не остановило пламенного борца мировой революции и уже в 1947 году для разжигания мировой революции он опять создает аналогичный Коминтерну новый «штаб мировой революции» — международную организацию Комиинформ(https://otari.mirtesen.ru/blog/43375145868/)!

Любопытно также , если советская власть была такая демократичная и заботливая, то почему после стольких лет существования у этой власти было столько противников и недоброжелателей среди людей различных национальностей? Почему , например, в ВОВ было столь массовое предательство со стороны не только представителей малых народов, но и самих русских, украинцев белорусов и т.д., чего, пожалуй, не помнит история России .Невероятно, но только в начале войны в плен сдались три миллиона военнослужащих! А все очень просто, поскольку основной причиной является захватническая и агрессивная политика большевиков, которые устроили красный террор, репрессии и колоссальные жертвы! Ведь именно поэтому в ВОВ многие советские люди воевали не против СССР, а фактически против сталинского большевистского режима!

Несомненно, большевики создали Великую Державу, но за счёт: голода, страданий, убийства царской семьи, чудовищной гражданской войны, разрушения церквей, гибели и геноцида миллионов людей, и т.д . Безусловно, все эти жертвы можно было хоть как-то еще оправдать, если этот утопический строй со временем не рухнул бы как карточный домик. Само собой, сторонники большевиков однозначно возлагают вину за это в первую очередь на последующих якобы бездарных руководителей советского государства, но не могли же они все быть таковыми, тем более что их «выбирал» непосредственно советский народ. На мой взгляд, главной причиной неизбежного развала СССР было то, что этот строй был по своей сути утопическим и рассчитан только на таких фанатичных и жестоких палачей и изуверов, как Ленин и Сталин, которые фанатично верили в виртуальную и абсурдную мечту торжества мировой революции, закончившуюся крахам для советского народа! Говорить же, что именно большевики превратили Россию в великую державу – это тоже самое , что сказать, если бы не Хрущев, то Гагарин не полетел бы в космос! В этом отношении вызывает возмущение, когда слушаешь некоторых нерадивых историков и людей , которые считают, что если бы не большевики, то русский народ не достиг бы таких высот! Выходит, что страну таких гениев, как Пушкин, Лермонтов, Ломоносов, Достоевский и т. д. населяет умственно отсталый, дикий и нецивилизованный русский народ, неспособный к прогрессивному эволюционному развитию. Неужели, Великая Российская Империя и далее не смогла бы успешно развиваться обычным эволюционным путем развития как это было во многих прогрессивных странах?

Всего несколько лет понадобилось Ленину, чтобы не только свалить Россию в яму, но внедрить в сознание людей крепостнический строй, духовное рабство и порабощение. В первую очередь большевики во главе с Лениным и Сталиным парализовали сознание советского человека, данное богом, и тем самым приостановили его восхождение к высотам цивилизации. Порой трудно понять , как так получилось, что кровожадные большевики так просто согнул в три погибели великую нацию? Почему русский народ так легко превратился в духовных рабов, а в среде этих рабов Ленин и Сталин стали Богами? К сожалению, до сих пор Россия после этого коммунистического эксперимента так и не пришла в себя и россияне, имея богатейшей природные ресурсы и огромную территории, все еще живут бедно, с ностальгией вспоминая виртуальный социализм. А ведь если бы не октябрьский переворот, уверен, сегодня русский народ был бы самым богатым, процветающим и одним из самых многочисленных в мире! Ведь недаром великий русский ученый и общественный деятель Дмитрий Иванович Менделеев в своем труде „К познанию России“,всесторонне проанализировав демографическое и экономическое положение Российской империи, утверждал, что к 2000 году население России будет 600 миллионов человек!

Сегодня только слабоумные люди не могут понять, что товарищи коммунисты 70 лет подкармливали нас, чтобы мы создавали "общенародную" собственность, а потом, когда они поняли, что этот виртуальный строй все равно разрушится, сами поделили эту собственность между собой путем приватизации. Посмотрите у кого теперь в руках большая часть богатства СССР и вы сразу поймете, для кого в семнадцатом году выстрелила Аврора. Именно горбачевы , ельцины, чубайсы и прочие, обрушили СССР и прибрали к рукам всю "общенародную" собственность, возродив новый класс буржуазии, составляющий костяк сегодняшней "пятой колоны"!Именно эта "пятая колонна", продавшись западным хозяевам, стремится превратить территорию бывшего СССР в одну из колоний Запада! Безусловно, если бы не целеустремленная и последовательная политика выдающегося государственного деятеля современности президента Путина, этот план давно уже осуществился бы !К сожалению, это никак не могут понять некоторые доморощенные коммуняки, которые все еще надеяться на очередную мировую революцию и светлое будущее! Именно поэтому все еще злободневна старая советская поговорка «Советская власть держалась на еврейских мозгах, латышских штыках и РУССКИХ ДУРАКАХ»!

Необходимо ,наконец-то, понять, что СССР не смог бы разрушить товарищ Горбачев, если бы для этого не было общественно-политических предпосылок и сама несостоятельность выбранного пути развития. Ведь именно поэтому не рухнул западный путь развития,на протяжении многих веков следовавший по пути эволюционных преобразований общества от первобытнообщинного строя к феодализму, к капитализму и далее. Только развитый капитализм может перейти в социализм, как это произошло в Швеции, ибо только подобный социализм на сегодняшний день является наиболее успешной и оправданной формой развития человечества. Именно к этой форме развития человечества вновь постепенно возвращается Матушка-Россия!

Именно этой концепции придерживался умеренный марксист Э. Бернштейн, убедительно доказавший , что ,одержав политические и экономические победы, капитализм сам непосредственно трансформируется в социализм! Поскольку концепция Бернштейна сегодня однозначно подтвердилась, то именно его надо считать величайший философом и мыслителем современности, а не лжеученых и бездарных революционеров Маркса, Энгельса и Ленина, философская концепция которых предполагала кровавую пролетарскую революцию! К сожалению, Россия эволюционным путем развития смогла дойти только до начальных форм капитализма, а далее , чтобы приостановить её дальнейшее развитие и процветание, Запад с помощью большевиков спланировал и осуществил октябрьский переворот, результатом которого стала неслыханная братоубийственная гражданская война, развал экономики, в результате чего страна оказалась в тупике(https://otari.mirtesen.ru/blog/43703756663/).

К 1890м стало очевидным, что предсказания Маркса относительно путей развития капитализма не только не сбылись, но и оказались неверны. В противовес его учению классовая борьба в европейских странах не обострялась, а численность пролетариата не только не росла, как это прогнозировал Маркс, но, напротив, сокращалась! В результате этого один из видных сторонников Маркса – В.Зомбарт – однозначно признал в 1896 г., что Маркс ошибся во многих важных вопросах и его философия фактически бездарна! Однако, несмотря на это, Ленин и большевики в 1917 безуспешно пытались оживить уже умершую марксистскую идею, у которой не было перспективы, что и доказал развал коммунистической системы в России в начале 1990х!

Любопытно, что многие русские классики предвещали страшные бедствия и разрушения в связи с уничтожением большевистскими нехристями Великой Российской империи!Например, Михаил Лермонтов в одном из своих произведений в 1830 году написал: «Настанет год, России чёрный год, когда царей корона упадёт» !Кроме того, Лермонтов предрекал русскому народу голод, эпидемии и «низвержение закона» – всё, что в действительности последовало после 1917 года. В образе «мощного человека» в плаще с «булатным ножом» в руках можно узнать чекистов НКВД, носивших кожаные плащи. «Лермонтов обладал поразительным даром пророчества, не в фигуральном, а в самом прямом смысле этого слова», – отмечал филолог Леонид Аринштейн.

В начале 1990-х годов в Таганроге всплыли некие «философические таблицы» — рукопись Пушкина , которую он якобы передал донским казакам. Местная пресса утверждала, что в этом труде Пушкин рассчитал модель развития человечества и сделал ряд предсказаний. В частности, он якобы утверждал, что в 1998 году американцы прекратят влиять на мировую политику, а роль «восточных славян» возрастёт.

Фёдор Достоевский описывал «микроскопических» духов-трихинов, вселяющихся в людей. Под их воздействием каждый человек считал себя «непоколебимым в истине», из-за чего «целые селения, целые города и народы заражались и сумасшествовали», начались пожары и голод.Достоевский прямо говорил о том, что предвидит «страшную, колоссальную, стихийную революцию», которая изменит облик мира.Как пророчества с позиций нашего времени читаются и геополитические прогнозы писателя: «Не будет у России, и никогда ещё не было, таких ненавистников, завистников, клеветников и даже явных врагов, как все эти славянские племена, чуть только их Россия освободит, а Европа согласится признать их освобождёнными!»Написанные в 1877 году, эти слова полностью подтвердились в истории с освобождённой Болгарией, а в будущем – с Польшей и Украиной.

В 1908 году, за 9 лет до Октябрьской революции, вышел роман фантаста Александра Богданова «Красная звезда». Хотя его действие происходит на Марсе, автор воплотил многие ещё только намечавшиеся «тренды» грядущей эпохи. Уже заглавие, как известно, совпадает с одним из будущих символов страны и её армии. Богданов писал о бесклассовом обществе, свободных половых отношениях, плановой экономике. В 1926 году он стал директором первого в мире Института крови, а через 2 года погиб от последствий экспериментального переливания.

Дорогие мои, в 1991 году произошла революция, в результате чего социализм с гарантированным правом на труд, отдых, образование, медицину закончился. Его больше нет, поскольку ресурсы страны не безграничны и эта лафа в обедневшей стране утопического социализма ( бесплатное образование , медицина , жилье и т. д.) не могла продолжаться вечно. Поймите же ,наконец-то, что бесплатный сыр только в мышеловке!Не вызывает сомнений, что если бы этот «виртуальный социалистический строй» не рухнул, то товарищи коммунисты ,кормя и поя союзные республик и различные коммунистические партии во всем мире, однозначно разорили бы Матушку-Россию ! Ни одной стране мира не удалось построить идеальное и полностью справедливое общество, такой страны пока просто не существует. Только безнадежные идеалисты и завистливые неудачники могут верить в то, что можно построить общество, где все будут равны. Один раз такое «идеальное» общество уже построили большевистские фанатики и что из этого получилось мы все хорошо видим.Как тут не вспомнить слова великого Бисмарка «Если Вы хотите построить социализм, то выберите страну, которую не жалко»!

Немаловажно , что теперь в России не социализм , не капитализм, а что-то непонятное. Должно пройти еще много времени , чтобы полностью отказаться от советского прошлого и построить справедливое и процветающее общество. Пока же этого не произойдет, никакой президент не сможет изменить экономику и внутреннее положение страны , даже Путин. Если же россияне опять совершат ошибку и захотят построить социализм , минуя развитый капитализм (т.е. опять нарушат эволюционное развитие общества ),то они обрекут себя опять на голод и нищету . Безусловно, второй подобный кровавый и разрушительный переворот Матушка-Россия точно уже не перенесет и очутится на задворках истории !Именно поэтому россияне должны полностью отказаться от кровавого советского прошлого и примитивного советского мышления и только тогда они смогут построить процветающее современное общество и жить так , как подобает людям , населяющим столь богатую природными ресурсами Великую страну !

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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