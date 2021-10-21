Топ-10 маяков, окружённых жуткими легендами



Трагические женские фигуры в воздушных бледных платьях бродят по сотням мест по всему миру на протяжении веков, и маяки являются одними из таких мест. На Хесета-Хеде предположительно обитает призрак матери, чья новорожденная дочь упала насмерть со скалы, на которой он стоит. Призрак уже окрестили «Серая Леди», так как она, по сообщениям носит длинную серую юбку, бродя по чердаку маяка, который был превращён в гостиницу.



Посетители сообщали о мерцании света, когда никто больше не был в маяке, о дверях, которые, казалось бы, запираются самостоятельно и объектах, которые исчезают и вновь появляются в другой комнате. Работник, которому было поручено заменить разбитое окно на чердаке, испугался не на шутку, когда он увидел Серую Леди, просто разгуливающей рядом с ним, когда он работал. Естественно, он бросился бежать. Вернувшись на следующий день, он нашёл на чердаке осколки стекла от разбитого окна подметенными и аккуратно сложенными в кучу.



Самый жуткий инцидент произошёл с фотографом по имени Стив Террилл (Steve Terrill), решившим запечатлеть призрака на маяке. Он заметил прозрачную фигуру Серой Леди, смотрящей на него с чердака. Он думал, что это разыгралось его воображение, так как он и его друг были единственными людьми, жившими на маяке в то время, но вскоре он понял, что они не были единственными постояльцами, когда он обнаружил гостевую книгу маяка в своей комнате. Книга была открыта на странице, где был записан рассказ предыдущего посетителя о встрече с призраком на маяке.



8. Маяк на Нью-Лондонском рифе (New London Ledge Lighthouse)



Береговая охрана США начала нести караул на маяк на Нью-Лондонском рифе в 1939. Вскоре после этого там начали происходить жуткие вещи. Легенда гласит, что смотритель маяка по имени Эрни спрыгнул с крыши маяка в океан под ним, и его тело так и не всплыло. Многие люди не верят, что он покончил жизнь самоубийством, но согласно официальной версии, он перерезал себе горло рыбацким ножом.



Однако, по слухам, Эрни отказался покидать маяк. Его дух пугал и раздражал смены береговой охраны, производя громкие стучащие звуки ночью, стягивая с них одеяла, когда они спали, и включая и выключая телевизор. Некоторые из смотрителей уходили с маяка, даже не дождавшись рассвета, позвонив на материк с просьбой немедленно забрать их из этого места.



После того, как маяк был автоматизирован в 1987 году, несколько команд буксирных катеров сообщали, что фигура у маяка сигналила им или пыталась заманить их в док. Тем не менее, всякий раз, когда проводилось расследование на основании этих докладов, на маяке не находили ни одной живой души.



7. Маяк на острове Бун (Boon Island Lighthouse)



Самая жутка и трагическая история, окружающая маяк на острове Бун, который был свидетелем многочисленных кораблекрушений и других трагедий, вращается вокруг женщины по имени Кэтлин Брайт (Kathleen Bright). В середине 1800-х годов Кэтлин стала застенчивой невестой смотрителя маяка на острове Бун. Она переехала на маяк со своим новым мужем вскоре после их свадьбы в ожидании того, что как она думала, будет долгой и счастливой жизнью.



После этого, история описывает многие взлёты и падения. Согласно одной из версий легендарного рассказа, смотритель маяка сильно заболел после нескольких коротких месяцев. Его жена неустанно ухаживала за ним, даже когда ударил ужасающий шторм, но он скончался, в то время как бушевала гроза. В своём состоянии шока, Кэтлин поднималась по 168 ступенькам маяка почти непрерывно в течение пяти дней, чтобы следить за его светом. В течение этого времени, она не ела и почти не спала. На шестой день свет погас. Местные жители поспешили на остров, чтобы расследовать причину и нашли Кэтлин бесцельно блуждающей. Она была голодна, истощена, и не в своём уме от горя.



Другая версия гласит о том, что смотритель маяка утонул после того, как он упал со скалы, пытаясь привязать лодку на острове. Кэтлин вытащила его из воды и протащила его назад к маяку, где она оставила его бездыханное тело у основания лестницы. Она продолжила следить за светом в течение пяти дней без еды и сна, и, когда местные жители нашли её на шестой день, она сидела на нижней ступеньке, держа мёртвое тело своего мужа. Местные жители увезли её, чтобы позаботиться о ней, но она умерла вскоре после этого.



Дух Кэтлин Брайт якобы видели десятки местных рыбаков и посетителей маяка, которые сообщали о белом призраке грустной молодой женщины. Многие из них также сообщили, что слышали страшный плач, идущий от маяка ночью и во время штормовой погоды. Смотритель маяка от береговой охраны заявил, что его собака гналась за таинственным невидимым объектом по всему маленькому острову. Ещё два смотрителя были потрясены, когда они увидели свет, исходивший от маяка, когда они оба были снаружи, и на острове никого не было.



6. Маяк Саутер (Souter Lighthouse)



Маяк Саутер был построен в 1871 году на Лизард-Пойнт (Lizard Point), в деревушке Марсден (Marsden) на севере Англии. Видимость с Лизард-Пойнт была очень хорошей, так как его скалы выше тех, которые находятся в соседнем Саутер-Пойнте (Souter Point). Однако маяк был назван в честь Саутера, чтобы не путать его с Маяком Лизард (Lizard Lighthouse) в графстве Корнуолл. Он был построен, чтобы предотвратить череду многих кораблекрушений, произошедших на рифах на мелководье, и, хотя он, безусловно, был простым маяком, в настоящее время он известен как один из наиболее часто посещаемых призраками маяков в Великобритании.



Легенда гласит, что племянница знаменитого Грейса Дарлинга (Grace Darling), Изобелла Дарлинг (Isobella Darling), то и дело появляется на маяке Саутер. Она известна по своим героическим усилиям по спасению членов экипажа с тонущего корабля Форфаршир (Forfarshire) во время шторма в 1838 году. Не ясно, почему Изобелла бродит по маяку, но зарегистрированные данные переписи населения действительно доказывают, что она жила на маяке в 1881 году.



Персонал маяка сообщал о ложках, плавающих по воздуху, необъяснимых перепадах температур, и даже физическом взаимодействии с некоторыми сотрудниками, которые говорят, что их тянули или хватали невидимой рукой. Некоторые посетители даже слышали свои имена, произносимые женским голосом, в то время как другие слышали плач и видели призрак молодой девушки, который, как предполагают, является Изобеллой.



Изобелла не единственный призрак, который по рассказам обитает на маяке Саутер. Другая история рассказывает об официантке, работавшей на маяке, которая шла по кухонному коридору однажды вечером, когда она остановилась как вкопанная. В конце прохода стоял человек, одетый в униформу смотрителя маяка. Он исчез перед её глазами, оставив лишь слабый запах табака в воздухе.



5. Маяк на острове Южный Стэк (South Stack Lighthouse)



Фотография: Денис Эган (Denis Egan)



Маяк на острове Южный Стэк заработал себе место в двух книгах: «Привидения Британии» (Haunted Britain) и «Южный Стэк: знаменитый маяк Англси» (South Stack: Anglesey’s Famous Lighthouse) благодаря своему призрачному смотрителю, Джеку Джонсу (Jack Jones). Согласно автору Южного Стэка, Яну Джонсу (Ian Jones), маяк был веселым местом вплоть до ночи 25 октября 1853 года, когда один из сильнейших штормов за всю историю обрушился на побережье, где расположен Южный Стэк. В ту ночь потерпели крушение целых 200 кораблей, в числе которых был знаменитый Роял Чартер (Royal Charter).



Джек поспешил вниз к маяку, в то время как шторм бушевал в тот злополучный вечер. Как только он достиг основания ступеней, где местный мост ведёт к острову, гигантский камень сорвался со скалы, возвышающейся над ним, и ударил его по голове. Ему удалось пересечь мост, но он добрался лишь до двери маяка. Он был в тяжелом состоянии, когда его нашли на следующий день и умер через две недели.



Более чем 100 лет спустя, его призрак часто слышат стучащимся в дверь маяка в темноте ночи или отчаянно ударяющим в окна, пытаясь проникнуть внутрь. Посетив маяк, Ян Джонс описал этот шум как поразительный. ТВ-шоу «Самые Преследуемые» (Most Haunted) отправились на маяк и получили немного больше того, на что они рассчитывали, когда предмет, похожий на крошечную подкову, был брошен в Иветту Филдинг (Yvette Fielding), которая была ведущей шоу на тот момент, в то время как она шла в сторону флигеля на острове. Когда Дэйв Стэк (Dave Stack) посетил остров, вначале он был настроен скептически, но изменил своё мнение, когда он увидел кого-то, смотрящего на него в окно. Погоня за фигурой ни к чему не привела, так как она бросилась со скалы и исчезла в море.



4. Маяк Пенсакола (Pensacola Lighthouse)



Фотография: Тоня Кук (Tonya Cook)



Маяк Пенсакола находится на тропическом пляже с захватывающим дух видом, но его история включает в себя зловещую историю. Микаэла Пеналбер (Michaela Penalber) вышла замуж за мужчину своей мечты, Иеремия Ингрэма (Jeremiah Ingraham), и с радостью переехала на маяк, вскоре после того, как его строительство было завершено в 1826 году. Их союз казался замечательным, но как это ни странно, брак супругов испортился практически в одночасье. Его внезапная турбулентность достигла апогея, когда Микаэла заколола мужа до смерти однажды вечером в 1840 году, казалось бы, без всякой причины. Она не была осуждена за убийство в связи с отсутствием доказательств и прожила остаток своих дней на маяке, пока она не умерла в 1855 году.



По-видимому, насильственный характер Микаэлы продолжает существовать даже в загробной жизни. Посетители сообщали об объектах, бросаемых в них в то время как они шли через гостиную, где жили Микаэла и её несчастный муж, и большие пятна крови были всё ещё видны на полу до того, как маяк был отремонтирован. Местный житель заявил, что он однажды пытался смыть кровь, но она просто появлялась снова и снова. Что хуже всего, некоторые посетители слышали дыхание позади них и чувствовали призрака, следующего за ними, когда они поднимались по лестнице на башню маяка.



3. Маяк на мысе Гибралтар (Gibraltar Point Lighthouse)



Согласно преданию, отказ смотрителя маяка на мысе Гибралтар по имени Джей Пи Радана Мюллера (J P Radan Muller) поделиться вторым напитком виски с группой шумных военнослужащих привёл к драке. После того, как бой закончился, Мюллер исчез, его сочли мёртвым и никогда больше не видели. Тем не менее, если верить нескольким призрачным легендам, Мюллера действительно всё ещё можно увидеть на маяке и окружающем его острове.



Другая версия истории гласит о том, что напитком было пиво. Согласно этой версии, Мюллер и два или три солдата отлично сидели за кружками пива, когда Мюллер вдруг решил, что с него хватит. Он отказался наливать им новую порцию алкоголя, что привело к ожесточённой борьбе, после которой Мюллер был похоронен у воды на острове.



Некоторые люди сообщали о том, что видели одинокую прозрачную фигуру бесцельно блуждающую по острову и маяку, а другие слышали стоны на фоне облаков густого тумана, которые окутывают весь остров.



2. Маяк в Талакре (Talacre Lighthouse)



В недавней статье BBC несколько очевидцев подробно описывали свои встречи с призраком на маяке в Талакре в Великобритании. Большинство рассказов включают в себя встречи с призраком смотрителя маяка, шагавшим по дорожке, ведущей к башне маяка, который был выведен из эксплуатации ещё в 1840-х годах. Несколько людей также сообщили о том, что им стало плохо после посещения нижней части маяка.



Одна посетительница описывает поездку с мужем на пляж Талакре, которую они совершили несколько лет назад. Будучи там, пара заметила смотрителя маяка в старомодной шляпе и униформе на самом верху маяка в Талакре. Тем не менее, она настаивает на том, что маяк был наглухо заперт. Поэтому ни один человек не мог бы быть внутри маяка. Однако человеческую фигуру смотрителя маяка муж и жена увидели с разных углов обзора.



Другая посетительница на пляже делала фотографии со своими детьми на ступеньках маяка, когда её шестилетний сын вдруг пожаловался, что ему стало плохо. На следующий день у него поднялась высокая температура, и развился сильный тонзиллит. Жутко в этой истории то, что четверо из пяти её детей вскоре начали испытывать те же симптомы. К счастью, по возвращению домой, все дети быстро выздоровели. У женщины, должно быть, был настоящий шок, когда она узнала, что смотритель маяка умер от тонзиллита.



1. Маяк парка Пойнт-Лукаут (Point Lookout Lighthouse)



Маяк парка Пойнт- Лукаут, построенный в 1830 году, известен как один из наиболее часто посещаемых призраками мест в штате Мэриленд. За более чем 130 лет, маяк служил окружающему сообществу и кораблям, пока он не был списан в 1981 году, после чего начали появляться многочисленные сообщения о сверхъестественной активности. В ответ на эти сообщения, парапсихолог доктор Ханс Хольцер (Hans Holzer) и команда других экспертов посетили маяк парка Пойнт-Лукаут. Им удалось записать 24 различных голоса во время их расследования.



Эти голоса пели, говорили, и даже ругались. На записи можно отчётливо услышать голос, говорящий: «Стреляй, если они подберутся к вам слишком близко», который, как считается, связан с солдатами Конфедерации, которые были взяты в плен на острове. Хольцер также считает, что он запечатлел голос первого смотрителя маяка в Пойнт-Лукаут, Энн Дэвис (Ann Davis), которая нежно говорила о «моём доме» где-то на лестнице. Также поступали сообщения о призраке Энн Дэвис одетой в белую блузу и синюю юбку. Когда зловонный запах начал исходить из комнаты в маяке, Хольцер стал убеждён, что это были духи замученных душ, которые не могли уехать. Вскоре после того, как он произнес это заявление, ужасный запах рассеялся. В недавней статье BBC несколько очевидцев подробно описывали свои встречи с призраком на маяке в Талакре в Великобритании. Большинство рассказов включают в себя встречи с призраком смотрителя маяка, шагавшим по дорожке, ведущей к башне маяка, который был выведен из эксплуатации ещё в 1840-х годах. Несколько людей также сообщили о том, что им стало плохо после посещения нижней части маяка.Одна посетительница описывает поездку с мужем на пляж Талакре, которую они совершили несколько лет назад. Будучи там, пара заметила смотрителя маяка в старомодной шляпе и униформе на самом верху маяка в Талакре. Тем не менее, она настаивает на том, что маяк был наглухо заперт. Поэтому ни один человек не мог бы быть внутри маяка. Однако человеческую фигуру смотрителя маяка муж и жена увидели с разных углов обзора.Другая посетительница на пляже делала фотографии со своими детьми на ступеньках маяка, когда её шестилетний сын вдруг пожаловался, что ему стало плохо. На следующий день у него поднялась высокая температура, и развился сильный тонзиллит. Жутко в этой истории то, что четверо из пяти её детей вскоре начали испытывать те же симптомы. К счастью, по возвращению домой, все дети быстро выздоровели. У женщины, должно быть, был настоящий шок, когда она узнала, что смотритель маяка умер от тонзиллита.1. Маяк парка Пойнт-Лукаут (Point Lookout Lighthouse) Согласно преданию, отказ смотрителя маяка на мысе Гибралтар по имени Джей Пи Радана Мюллера (J P Radan Muller) поделиться вторым напитком виски с группой шумных военнослужащих привёл к драке. После того, как бой закончился, Мюллер исчез, его сочли мёртвым и никогда больше не видели. Тем не менее, если верить нескольким призрачным легендам, Мюллера действительно всё ещё можно увидеть на маяке и окружающем его острове.Другая версия истории гласит о том, что напитком было пиво. Согласно этой версии, Мюллер и два или три солдата отлично сидели за кружками пива, когда Мюллер вдруг решил, что с него хватит. Он отказался наливать им новую порцию алкоголя, что привело к ожесточённой борьбе, после которой Мюллер был похоронен у воды на острове.Некоторые люди сообщали о том, что видели одинокую прозрачную фигуру бесцельно блуждающую по острову и маяку, а другие слышали стоны на фоне облаков густого тумана, которые окутывают весь остров.2. Маяк в Талакре (Talacre Lighthouse) Фотография: Тоня Кук (Tonya Cook)Маяк Пенсакола находится на тропическом пляже с захватывающим дух видом, но его история включает в себя зловещую историю. Микаэла Пеналбер (Michaela Penalber) вышла замуж за мужчину своей мечты, Иеремия Ингрэма (Jeremiah Ingraham), и с радостью переехала на маяк, вскоре после того, как его строительство было завершено в 1826 году. Их союз казался замечательным, но как это ни странно, брак супругов испортился практически в одночасье. Его внезапная турбулентность достигла апогея, когда Микаэла заколола мужа до смерти однажды вечером в 1840 году, казалось бы, без всякой причины. Она не была осуждена за убийство в связи с отсутствием доказательств и прожила остаток своих дней на маяке, пока она не умерла в 1855 году.По-видимому, насильственный характер Микаэлы продолжает существовать даже в загробной жизни. Посетители сообщали об объектах, бросаемых в них в то время как они шли через гостиную, где жили Микаэла и её несчастный муж, и большие пятна крови были всё ещё видны на полу до того, как маяк был отремонтирован. Местный житель заявил, что он однажды пытался смыть кровь, но она просто появлялась снова и снова. Что хуже всего, некоторые посетители слышали дыхание позади них и чувствовали призрака, следующего за ними, когда они поднимались по лестнице на башню маяка.3. Маяк на мысе Гибралтар (Gibraltar Point Lighthouse) Фотография: Денис Эган (Denis Egan)Маяк на острове Южный Стэк заработал себе место в двух книгах: «Привидения Британии» (Haunted Britain) и «Южный Стэк: знаменитый маяк Англси» (South Stack: Anglesey’s Famous Lighthouse) благодаря своему призрачному смотрителю, Джеку Джонсу (Jack Jones). Согласно автору Южного Стэка, Яну Джонсу (Ian Jones), маяк был веселым местом вплоть до ночи 25 октября 1853 года, когда один из сильнейших штормов за всю историю обрушился на побережье, где расположен Южный Стэк. В ту ночь потерпели крушение целых 200 кораблей, в числе которых был знаменитый Роял Чартер (Royal Charter).Джек поспешил вниз к маяку, в то время как шторм бушевал в тот злополучный вечер. Как только он достиг основания ступеней, где местный мост ведёт к острову, гигантский камень сорвался со скалы, возвышающейся над ним, и ударил его по голове. Ему удалось пересечь мост, но он добрался лишь до двери маяка. Он был в тяжелом состоянии, когда его нашли на следующий день и умер через две недели.Более чем 100 лет спустя, его призрак часто слышат стучащимся в дверь маяка в темноте ночи или отчаянно ударяющим в окна, пытаясь проникнуть внутрь. Посетив маяк, Ян Джонс описал этот шум как поразительный. ТВ-шоу «Самые Преследуемые» (Most Haunted) отправились на маяк и получили немного больше того, на что они рассчитывали, когда предмет, похожий на крошечную подкову, был брошен в Иветту Филдинг (Yvette Fielding), которая была ведущей шоу на тот момент, в то время как она шла в сторону флигеля на острове. Когда Дэйв Стэк (Dave Stack) посетил остров, вначале он был настроен скептически, но изменил своё мнение, когда он увидел кого-то, смотрящего на него в окно. Погоня за фигурой ни к чему не привела, так как она бросилась со скалы и исчезла в море.4. Маяк Пенсакола (Pensacola Lighthouse) Маяк Саутер был построен в 1871 году на Лизард-Пойнт (Lizard Point), в деревушке Марсден (Marsden) на севере Англии. Видимость с Лизард-Пойнт была очень хорошей, так как его скалы выше тех, которые находятся в соседнем Саутер-Пойнте (Souter Point). Однако маяк был назван в честь Саутера, чтобы не путать его с Маяком Лизард (Lizard Lighthouse) в графстве Корнуолл. Он был построен, чтобы предотвратить череду многих кораблекрушений, произошедших на рифах на мелководье, и, хотя он, безусловно, был простым маяком, в настоящее время он известен как один из наиболее часто посещаемых призраками маяков в Великобритании.Легенда гласит, что племянница знаменитого Грейса Дарлинга (Grace Darling), Изобелла Дарлинг (Isobella Darling), то и дело появляется на маяке Саутер. Она известна по своим героическим усилиям по спасению членов экипажа с тонущего корабля Форфаршир (Forfarshire) во время шторма в 1838 году. Не ясно, почему Изобелла бродит по маяку, но зарегистрированные данные переписи населения действительно доказывают, что она жила на маяке в 1881 году.Персонал маяка сообщал о ложках, плавающих по воздуху, необъяснимых перепадах температур, и даже физическом взаимодействии с некоторыми сотрудниками, которые говорят, что их тянули или хватали невидимой рукой. Некоторые посетители даже слышали свои имена, произносимые женским голосом, в то время как другие слышали плач и видели призрак молодой девушки, который, как предполагают, является Изобеллой.Изобелла не единственный призрак, который по рассказам обитает на маяке Саутер. Другая история рассказывает об официантке, работавшей на маяке, которая шла по кухонному коридору однажды вечером, когда она остановилась как вкопанная. В конце прохода стоял человек, одетый в униформу смотрителя маяка. Он исчез перед её глазами, оставив лишь слабый запах табака в воздухе.5. Маяк на острове Южный Стэк (South Stack Lighthouse) Самая жутка и трагическая история, окружающая маяк на острове Бун, который был свидетелем многочисленных кораблекрушений и других трагедий, вращается вокруг женщины по имени Кэтлин Брайт (Kathleen Bright). В середине 1800-х годов Кэтлин стала застенчивой невестой смотрителя маяка на острове Бун. Она переехала на маяк со своим новым мужем вскоре после их свадьбы в ожидании того, что как она думала, будет долгой и счастливой жизнью.После этого, история описывает многие взлёты и падения. Согласно одной из версий легендарного рассказа, смотритель маяка сильно заболел после нескольких коротких месяцев. Его жена неустанно ухаживала за ним, даже когда ударил ужасающий шторм, но он скончался, в то время как бушевала гроза. В своём состоянии шока, Кэтлин поднималась по 168 ступенькам маяка почти непрерывно в течение пяти дней, чтобы следить за его светом. В течение этого времени, она не ела и почти не спала. На шестой день свет погас. Местные жители поспешили на остров, чтобы расследовать причину и нашли Кэтлин бесцельно блуждающей. Она была голодна, истощена, и не в своём уме от горя.Другая версия гласит о том, что смотритель маяка утонул после того, как он упал со скалы, пытаясь привязать лодку на острове. Кэтлин вытащила его из воды и протащила его назад к маяку, где она оставила его бездыханное тело у основания лестницы. Она продолжила следить за светом в течение пяти дней без еды и сна, и, когда местные жители нашли её на шестой день, она сидела на нижней ступеньке, держа мёртвое тело своего мужа. Местные жители увезли её, чтобы позаботиться о ней, но она умерла вскоре после этого.Дух Кэтлин Брайт якобы видели десятки местных рыбаков и посетителей маяка, которые сообщали о белом призраке грустной молодой женщины. Многие из них также сообщили, что слышали страшный плач, идущий от маяка ночью и во время штормовой погоды. Смотритель маяка от береговой охраны заявил, что его собака гналась за таинственным невидимым объектом по всему маленькому острову. Ещё два смотрителя были потрясены, когда они увидели свет, исходивший от маяка, когда они оба были снаружи, и на острове никого не было.6. Маяк Саутер (Souter Lighthouse) Береговая охрана США начала нести караул на маяк на Нью-Лондонском рифе в 1939. Вскоре после этого там начали происходить жуткие вещи. Легенда гласит, что смотритель маяка по имени Эрни спрыгнул с крыши маяка в океан под ним, и его тело так и не всплыло. Многие люди не верят, что он покончил жизнь самоубийством, но согласно официальной версии, он перерезал себе горло рыбацким ножом.Однако, по слухам, Эрни отказался покидать маяк. Его дух пугал и раздражал смены береговой охраны, производя громкие стучащие звуки ночью, стягивая с них одеяла, когда они спали, и включая и выключая телевизор. Некоторые из смотрителей уходили с маяка, даже не дождавшись рассвета, позвонив на материк с просьбой немедленно забрать их из этого места.После того, как маяк был автоматизирован в 1987 году, несколько команд буксирных катеров сообщали, что фигура у маяка сигналила им или пыталась заманить их в док. Тем не менее, всякий раз, когда проводилось расследование на основании этих докладов, на маяке не находили ни одной живой души.7. Маяк на острове Бун (Boon Island Lighthouse) Трагические женские фигуры в воздушных бледных платьях бродят по сотням мест по всему миру на протяжении веков, и маяки являются одними из таких мест. На Хесета-Хеде предположительно обитает призрак матери, чья новорожденная дочь упала насмерть со скалы, на которой он стоит. Призрак уже окрестили «Серая Леди», так как она, по сообщениям носит длинную серую юбку, бродя по чердаку маяка, который был превращён в гостиницу.Посетители сообщали о мерцании света, когда никто больше не был в маяке, о дверях, которые, казалось бы, запираются самостоятельно и объектах, которые исчезают и вновь появляются в другой комнате. Работник, которому было поручено заменить разбитое окно на чердаке, испугался не на шутку, когда он увидел Серую Леди, просто разгуливающей рядом с ним, когда он работал. Естественно, он бросился бежать. Вернувшись на следующий день, он нашёл на чердаке осколки стекла от разбитого окна подметенными и аккуратно сложенными в кучу.Самый жуткий инцидент произошёл с фотографом по имени Стив Террилл (Steve Terrill), решившим запечатлеть призрака на маяке. Он заметил прозрачную фигуру Серой Леди, смотрящей на него с чердака. Он думал, что это разыгралось его воображение, так как он и его друг были единственными людьми, жившими на маяке в то время, но вскоре он понял, что они не были единственными постояльцами, когда он обнаружил гостевую книгу маяка в своей комнате. Книга была открыта на странице, где был записан рассказ предыдущего посетителя о встрече с призраком на маяке.8. Маяк на Нью-Лондонском рифе (New London Ledge Lighthouse)

Маяки являются лучами света в ночи для тех, кто в море. Они обеспечивают безопасный вход лодок в гавани и служат маркерами для опасных береговых линий. Однако жизнь на маяке может быть очень одинокой - спросите любого смотрителя маяка. Может быть, поэтому жуткие легенды и истории о привидениях окружают маяки по всему миру на протяжении многих лет.10. Маяк острова Сегуин (Seguin Island Lighthouse)Фотография: Маяк острова СегуинМаяк острова Сегуин, построенный в 1857 году, является самым высоким маяком в штате Мэн. Один из его самых ранних смотрителей жил там лишь в компании своей жены в течение многих лет. Она была очень одинока и пристрастилась к игре на фортепиано в ночи, чтобы нарушать молчание, но её муж, казалось бы, не давал никакого выхода собственным чувствам изоляции и одиночества. По-видимому, доведенный до безумия, он взял топор и зарубил жену до смерти перед тем, как совершил самоубийство.Многие люди утверждают, что слышали призрачные звуки фортепианной музыки доносящейся с маяка ночью, несмотря на то, что в маяке не было никакого фортепьяно в течение многих лет. В 1985 году было принято решение вывести маяк из эксплуатации, и мичман остался ночевать на маяке, чтобы удостовериться в том, что вся мебель и другие ценные предметы были упакованы и погружены на лодку.Ночью офицер вздрогнул и проснулся. Кровать, на которой он спал, яростно тряслась, и голос кричал на него, чтобы он убирался прочь из здания. Однако отважный офицер не был слишком встревожен этим происшествием, он остался на маяке до следующего дня, чтобы упаковать все предметы, за которыми он пришел, и отправить лодку в пункт назначения.Нелепый случай стал причиной потопления лодки, которая так и не доплыла до адресата.9. Маяк мыса Хесета-Хед (Heceta Head Lighthouse)