Самая знатная невеста Российской империи досталась князю Барятинскому за то, что он не арестовал Екатерину II

В январе 1767 года в Ревеле состоялась громкая свадьба – самая знатная невеста России волею императрицы Екатерины II выходила замуж за князя Ивана Барятинского. Князь Иван тоже был совсем не захудалого рода – Рюрикович из черниговской ветви. Но главным в выборе жениха была все-таки не его родовитость, невеста была в этом плане покруче, о чем потом неоднократно напоминала мужу. Главным было то, что Екатерина II была слишком многим обязана как Ивану,

так и его брату Федору за 1762 год.

Иван Сергеевич Барятинский

Дело в том, что князь Иван в один из дней недолгого правления Петра III получил от него прямой приказ – арестовать Екатерину Алексеевну. Но вместо ареста он пошел к царскому дяде принцу Георгу Голштейн-Готторпскому и тот отговорил императора от такого приказа. А потом родной брат Ивана Барятинского, Фёдор, оказался вместе с Алексеем Орловым в Ропше. И видимо и стал тем человеком, который оборвал короткий жизненный путь Петра Федоровича в пьяной ссоре.

Так, а кто у нас была невеста?

Наша невеста в юном возрасте

О, это была прекрасная девушка с большим гонором, который у нее не уменьшался всю ее бурную жизнь. Удивляться этому не стоит, потому что когда тебе в 12 лет вручают высший и единственный женский орден Российской империи: красную ленту и звезду ордена Святой Екатерины – это о чем-то говорит. Например, о том, что ты – принцесса Екатерина Гольштейш-Бекская, дочь принца и будущего герцога Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Бекского, а заодно и русского фельдмаршала Петра Августа Фридриха и Натальи Николаевны, урожденной Головиной.

С такими исходными данными сложно найти подходящего жениха. Так как герцогство было хоть и маленькое, но гордое и в очень правильном месте. А состояние обеспечила русская служба папеньки и наследство маменьки. Поэтому, когда девушке пришло время определиться с женихом, это стало серьезной проблемой, которую решала лично Екатерина II:

«…Перелистайте берлинский альманах, чтобы найти мужа этой вечной принцессе Голштинской. Начните с ангальтского Дома, потом перейдите к голштинскому и т.д. Вот девица, которую трудно выдать замуж…»

Мужем в итоге стал Барятинский.

Д. Левицкий. Портрет дамы. Кадриоргский художественный музей. Таллин (Эстония). Атрибутирован Семеном Экштутом как портрет Екатерины Барятинской

Впрочем, ничего хорошего из этого брака не получилось. Нет, в нем родились двое детей – сын Иван и дочь Анна, которых мы можем увидеть, например, на этой милой семейной картине:

Семейный портрет Барятинских и Толстых

Но в итоге муж Иван Сергеевич решил, что терпеть выходки жены насчет ее родовитости не стоит. Потому что в дальнейшем о Екатерине Петровне высказывались примерно так:

« Екатерина Петровна была женщиной весьма гордой и необыкновенно чванной; она беспрестанно давала чувствовать мужу своему, что оказала ему величайшую честь, сочетавшись с ним браком; терпеть не могла, чтобы её именовали княгиней и титуловали сиятельством, а требовала, чтобы её именовали принцессой и титуловали светлостью…»

Поэтому Иван Сергеевич утешился в объятиях другой женщины. А Екатерина Петровна – в объятиях других мужчин. Например, с Андреем Кирилловичем Разумовским, тем самым, который выдал своему папеньке, что между ними огромная разница: один – сын простого казака, а другой – российского фельдмаршала.

Впрочем, сказать, что принцесса Барятинская, как она себя называла, скучала и горевала – не стоит. Вовсе даже наоборот. Она много путешествовала, блистала в Париже и Петербурге, жила в Берлине и учила сына вести себя так, чтобы все остальные сразу и четко понимали – они даже близко не ровня князю Барятинскому. Была законодательницей мод, заказывала свои и семейные портреты. Один из них, работы Левицкого, относительно недавно атрибутировал Семен Экштут. До этого он висел в Кадриоргском художественном музее в Таллине под названием «Портрет дамы».

В общем, несмотря на не самые удачные семейные отношения, во многом ставшие таковыми из-за ее собственного гонора, жизнь то прожила вполне красивую.

Кстати, фельдмаршал Барятинский – победитель Шамиля и покоритель Кавказа – ее внук. Вот такие дела.

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А вы знали об этом?

К половой жизни и всему, что с ним тесно связано, в Древней Руси относились с большой долей фантазии. При этом никакой табуированности этой темы не было. До конца X века славяне были язычниками со всеми вытекающими из этого факта последствиями. Интимная жизнь ассоциировалась у них с праздником, радостью жизни и весельем. Половых запретов практически не существовало. Один мужчина мог иметь несколько жен (до четырех). Если женщине доставалось в супружестве мало ласки, она тут же находила себе утешение на стороне. Никто никакую девственность до свадьбы не хранил. Девушка совершенно спокойно могла искать подходящего полового партнера для будущего замужества, не ограничиваясь во время поисков одними только поцелуями.Девушку, находящуюся в таких поисках, называли блудницей от слова «блудить», что означало «искать», «находится в поисках».

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