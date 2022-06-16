Неуязвимый человек

Арнольд Геррит Хенске родился в Роттердаме 6 августа 1912 года. Он был одним из самых загадочных людей прошлого века. Даже на фоне признанных магов и экстрасенсов он выглядел поистине уникальной личностью. Дело в том, что организм Хенске обладал неким феноменальным свойством: наносимые ему раны не наносили человеку никакого вреда.

Какое-то время Хенске трудился в проектном бюро и вел обычную жизнь. Но в 32 года все изменилось. Однажды он случайно поранил руку, однако к его удивлению рана даже не кровоточила и почти мгновенно затянулась.Тогда Хенске сделал на руке еще несколько порезов. Эффект был тот же. Хенске бросил работу в проектном бюро и отправился в Амстердам, где демонстрировал свой неожиданно открывшийся «талант» в различных увеселительных заведениях. Подвыпившие клиенты за небольшую плату наносили Арнольду удары ножом и у них на глазах порезы моментально затягивались. Вскоре Хенске стал знаменитостью. Он придумал себе сценический псевдоним - Мирин Дажо. Это означало «чудесный» или «удивительный».



Представления давали заметную прибыль, и Мирин Дажо начал выезжать на зарубежные гастроли. К тому времени артист нанял ассистента, который на сцене вонзал ему в грудь и спину острия кинжалов и рапир.

Причем они входили в тело в районе жизненно важных органов - сердца, легких, печени, селезенки… Но в тех местах, где они входили и выходили из тела артиста, оставались лишь едва заметные пятнышки. Сам же он заканчивал представление целым и невредимым. Конечно, пошли разговоры о том, что Дажо - всего лишь ловкий иллюзионист, а то, что он демонстрирует – не более чем трюки. Тогда артист устроил сеанс специально для профессиональных медиков. На глазах у студентов и преподавателей медицинского факультета ассистент вонзил ему в область почек клинок рапиры длиной в метр. Проткнув тело, конец рапиры вышел наружу. На теле же артиста не выступило ни одной капли крови. Все происходящее снималось на камеры.



В 1947 году во время очередного представления Дажо в Цюрихе был сделан рентген органов, через которых прошло острие. На снимках было отчетливо видно, как клинок проходит через органы. Другой на месте Дажо уже давно был бы мертв… Впрочем, артист был неуязвим не только для острых предметов или кипятка,но как-то на прогулке он получил перелом руки, однако перелом сразу сросся.



Однако все когда-нибудь заканчивается и однажды во время представления Дажо проглотил стальную иглу. Через два дня зрители снова собрались и у них на глазах хирург удалил ее из организма артиста. Присутствующие наблюдали, как затягивается послеоперационный шов… Все как будто прошло благополучно, но через десять дней Дажо впал в транс, а еще через два дня, 26 мая 1948 года, помощник нашел своего патрона мертвым в кровати. Как показало вскрытие, причиной смерти стал разрыв аорты. Возможно, глотая иглу, он сделал что-то не так, а , возможно, его аномальные способности куда-то исчезли. Так или иначе, люди, подобные Мирину Дажо, в истории больше не появлялись , а исследователи и по сей день не могут объяснить его феноменальный дар.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

А вы знали об этом?

Свадьба великого князя московского Василия II, родного внука Дмитрия Донского, стала причиной многолетней гражданской войны на Руси. А виноват во всем был богатый изукрашенный золотом пояс, который был на одном из гостей. Дело в том, что к 1430-м годам на Руси жило и здравствовало две ветви потомков Дмитрия Донского. Одна ветвь, правящая, шла от старшего сына. А от второго сына шла младшая ветвь - звенигородские князья. Так вот, пояс этот, гласили сплетни, в итоге достался Василию по прозвищу Косой, звенигородскому князю. Он тоже, как и московский князь Василий II, был внуком Дмитрия Донского. А значит - соперник! И вот заявляется этот самый соперник на свадьбу, нацепив на себя краденный золотой пояс! Оскорбление? Оскорбление! Явный вызов - я тут, дескать, настоящий наследник героя Куликова поля, а не ты, братец двоюродный!Братец, впрочем, смолчал, не желая портить свою свадьбу. Но вот мать его, властная и страстная Софья Витовтовна, терпеть не стала. Прилюдно она содрала пояс с наглого Васьки Косого, объявив тем самым его вором. Обе стороны сочли себя глубоко оскорбленными, после чего разразилась гражданская война ,продлившаяся аж 13 лет!

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