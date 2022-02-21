Как золотая орда захватила Русь

Согласно официальной исторической науке, в 12 веке на территории Центральной Азии проживали монголы, кочевой народ, основной вид деятельности которого было скотоводство. Естественно для выпаса животных им нужны были все время новые и новые территории. И чтобы ее заполучить, нужно было вступать в сражения с другими народами. Скажем так, для этих целей у кочевого народа была своя сильная армия. Она на то время отличалась хорошей организованностью и дисциплиной, поэтому стала грозой, которая сметала все на своем пути и обеспечивала победу монголам.



Монголо-татарская конница

Первыми им покорились огромные территории Китая, Сибири, Средней Азии. Воодушевленные победами монголы двинулись на запад. На их пути оказались Волжская Булгария и Русь. Первое знакомство русских князей с грозным врагом состоялось на реке Калке в 1223 году, когда они пришли на помощь половцам, но потерпели полное поражение.

Организованная сила кочевников

Однако непосредственно на Русь монголы под предводительством хана Батыя напали только в 1237 году. И это была не просто орда кочевников. На русские земли двинулось огромное, по некоторым данным более семидесяти пяти тысячное, хорошо обученное и снаряженное войско.

Также стоит обозначить, что в начале 13 столетия ханская империя монголов, именуемая «Золотая Орда» стала самым крупным государством того времени. А мы знаем, что еще с древних времен, сила государства в его войске. Поэтому, у монгол, была создана императорская гвардия, которой подчинялась вся армия.



Монголо-татары в бою с русичами

Еще до появления огнестрельного оружия, непобедимой была монгольская конница, хорошо организованна и обученная, ей не было равных среди других народов, она была непобедима. Соответственно, одной из составляющих успешных походов ордынцев была их совершенная военная организация. Но, не стоит также забывать и о другом важном факторе их успеха – это слабость соперников. Кто знает, были ли монголы так непобедимы если бы встретили равного себе соперника.

Что представляла собой Русь к периоду татаро-монгольскому нашествию

И так, если в 10-11 веке русское государство находилось на пике своего расцвета, то уже к началу 12 начинается его упадок. Связано это междоусобными войнами и распадом единого сильного государства на множество княжеств. Именно это и привело к тому, что некогда сильную страну так легко завоевали ордынцы.



Крепость в Киевской Руси

Внутренними причинами раздробленности государства стали борьба князей за власть, а после Любечского съезда, который окончательно раздробил Русь, потомков Ярослава больше всего заботило увеличение собственных земель, в том числе и за счет соседей. Как видим русские земли были ослаблены изнутри.

Ведь для достижения своих целей князья часто обращались за помощью к половцам, а те не отказывали себе в удовольствии грабить, сжигать, убивать, брать в плен.

Русь обрекла себя сама

Вполне естественно, что государство, ослабленное внутренними проблемами и врагами, не имело достаточно сил для борьбы с внешними. Поэтому, после распада Древнерусского государства, его расхватали на куски и образовались отдельные мелкие княжества, которые не только оказались бессильными под натиском Орды, но и не способными на объединения для противостояния общему врагу.

Из всего выше сказанного следует, что именно раздробленность русских земель стало той отправной точкой, которая не позволила избежать вторжения ордынцев. Золотая Орда захватила Русь совершив всего несколько завоевательных походов. Монголы захватывали и сжигали города за городами, княжество за княжеством. В итоге, выжженная, разграбленная Русь подчинилась Орде и несколько столетий пребывала под монголо-татарским игом. Такую цену заплатили князья и их народ за жадность и не умение договариваться.



Источник : https://history.com.ru/kievrus/kak-zolotaya-orda-zahvatila-r...

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