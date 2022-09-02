5 мест на планете, где бесследно пропадают люди

Казалось бы, чем можно удивить человека в XXI веке? Наша планета изучена от края до края, и нет такого местечка, где бы ни ступала нога путешественника. Нет больше безлюдных островов, нет безымянных морей, нет диких племен. Цивилизация правит миром. Но вопреки всему этому всегда есть место для тайны.

Ученые до сих пор не могут объяснить, почему в некоторых местах на Земле бесследно исчезают корабли и самолеты с пассажирами на борту, группы туристов и экспедиции ученых, заядлые путешественники и местные жители.

Такие места считаются проклятыми, их боятся и избегают, но зловещие силы требуют новых жертв. Какие же точки на планете считаются самыми опасными?

Бермудский треугольник.

О нем не слышал разве что ленивый. Часть океана вблизи Бермудских островов поглотила множество кораблей и самолетов, которые резко и без причин пропадали с радаров и больше никогда не были найдены. Среди них, например, рудовоз «Циклоп» который в 1918 году отправился в путь с 309 членами экипажа и бесследно исчез.

Мичиганский треугольник.

Пролетая над этим зловещим местом, самолеты будто растворяются в пространстве. Стараются избегать Мичиганского треугольника и капитаны кораблей. В 1950 году навсегда исчез борт авиакомпании Northwest Airlines с 58 пассажирами.

Озеро Верхнее.

Оно является самым глубоким из Великих Озер Северной Америки. И то, что там тонет аномально много кораблей, уже странно. Но еще больше удивляет тот факт, что большинство из них никогда не находят!

Национальный парк Америки.

Территория площадью 84 миллиона акров привлекает многих туристов. Но статистика нагоняет леденящий ужас: за 150 лет в парке пропало без вести более 1000 человек! Не были найдены ни их вещи, ни хоть какие-то зацепки, по которым удалось бы определить, что случилось с путешественниками.

Дьявольское море.

Да уж, само название не обещает ничего хорошего. Находится мистический водоем рядом с Японией. И в нем постоянно загадочным образом исчезают как корабли, так и лодки с людьми. Японские власти решили разобраться с причинами этой чертовщины. В 1952 году команда из 31 человека отправилась в экспедицию с целью расследовать странные исчезновения. Ни один из смельчаков не вернулся домой. Что с ними произошло – неизвестно по этот день, но больше добровольцев плыть в Дьявольское море не нашлось.

Как думаете, смогут ученые когда-нибудь объяснить происходящее? Или тайна зловещих мест никогда не будет раскрыта?

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2558324971671652816/

А вы знали об этом?

Презерватив – пресловутое «изделие № 2», изготовленное из натурального латекса – вообще непрочен по своей структуре. В нем имеются микропоры – маленькие отверстия размером по пять микрон, через которые может проникнуть не только сперматозоид (его размер три микрона), но и любая другая инфекция и особенно СПИД. Таким образом, презервативы нельзя считать вполне надежными средствами против предотвращения беременности , а также защиты от венерических болезней !

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и ,пожалуйста, подпишитесь на канал.

Рекомендую также прочесть:

Шокирующая правда о «пролетарском писателе» Максиме Горьком https://otari.mirtesen.ru/blog/43491907200/

Ваше мнение для меня важно, поэтому буду весьма благодарен за ваши комментарии!