"Госпожа Пенициллин": Как советская учёная спасла миллионы жизней во время Сталинградской битвы

Не стоит забывать о подвигах врачей в Великой Отечественной войне. Одной из героинь этого времени является Зинаида Ермольева - женщина, спасшая Сталинград.

Она родилась в донской губернии, в 1898 году, и с детства мечтала стать врачом. Ее главной целью была разработка лекарства от холеры. Уже к началу войны Зинаида достигла потрясающего успеха в этом. Она начала выращивать холерных бактериофагов.

Эпидемия настигла Сталинград летом сорок второго года. Способствовали появлению заболевания немцы, уставшие от сопротивления советских солдат. Они отравили всю доступную воду холерной палочкой. Распространению инфекции помогали жара и антисанитария, царившие вокруг.

По личному приказу Сталина Зинаида Ермольева отправляется зараженный город. Женщина самостоятельно создает лабораторию. После она начинает производство вакцины, ведь запасов из Москвы не хватало. К тому же будет осуществлен контроль за хлорированием колодцев, отправкой больных в специальные госпитали и массовой вакцинацией населения.

Зинаида Ермольева не будет забывать и о раненых, покалеченных бойцах. Героиня создаст первый советский антибиотик, который спасет от заражения крови тысячи солдат. Препарат получит название "Крустозин". Талантливейшая женщина-врач будет награждена Сталинской премией. Только свою награду она отдаст на военные нужды, ради приближения Великой победы. Без нее судьба Сталинграда была бы совершенно иной. Таким образом, Зинаида Ермольева стала основательницей отечественной микробиологии. Еще при жизни она получит прозвище "Госпожа Пенициллин".

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Любопытно, что Зинаида Ермольева, лауреат Сталинской премии и создательница отечественных антибиотиков, которую Сталин называл «сестренкой» , поскольку у нее было отчество Виссарионовна, смогла спасти от расстрела своего первого мужа , знаменитого вирусолога Льва Зильбера . Однако ,к сожалению, она не смогла спасти своего второго мужа, выдающегося микробиолога Алексея Захарова, которого кровожадный «братик» палач народов Сталин, несмотря на мольбу Ермольевой , все-таки безжалостно расстрелял по подложному донусу!

Вообще,когда речь идет о сталинских репрессиях, то трудно даже оценить ущерб, который Сталин нанес советской науке и культуре! Этот безграмотный и недальновидный диктатор практически истребил весь цвет советской академической науки и культуры. И только немногим видным ученым и деятелям культуры удалось избежать репрессий и физического уничтожения! Многие же, которым удалось покинуть злодейскую сталинскую «тюрьму народов» , успешно развивали науку и культуру многих стран мира! Например, разве не чудовищное преступление , когда Сталин пошел на поводу бездарного ученого и к тому же подлого и завистливого доносчика Лысенко, репрессировав и расстреляв по сфабрикованному обвинению выдающегося советского генетика Н . И. Вавилова, вклад которого в мировую науку просто не оценим!

В декабре 1934 года, после начала массовых репрессий, в письме к Молотову великий русский физиолог академик Павлов открыто заявил: «Мы жили и живём под неослабевающим режимом террора и насилия».Вместе с тем он однозначно заявил:«Если то, что делают большевики с Россией, – эксперимент, то для такого эксперимента я пожалел бы даже лягушку»!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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