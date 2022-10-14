Как большевики изменили русский язык?

В России 10 октября 1918 года была изменена орфография. В этот день вышел декрет “Об изъятии из обращения общих букв русского языка”. Изменение орфографических норм русского языка планировалось несколькими годами ранее. В 1914 году впервые стали говорить о необходимости изъятия некоторых буквенных символов. Вот только решились осуществить реформу лишь большевики.

Основу преобразования орфографии начали готовить ещё в начале прошлого века. Ведущие деятели Императорской Академии наук изучали особенности новых вариантов использования или замены прежних букв. Но для чего это делалось? Как отмечается в официальной документации, реформа была вызвана необходимостью облегчить понимание орфографических норм для большей части населения.

После выхода декрета изменились не только школьное преподавание норм русского языка, но и особенности делопроизводства. Согласно новым орфографическим принципам, из алфавита изымались буквы Ѣ (ять), Ѳ (фита), І (“и десятеричное”). Отныне не нужно было ставить твёрдый знак в конце слов, а сохранялся он лишь в отдельных сложных словах. Интересно, что в декрете не было ничего сказано о весьма спорной букве Ѵ (ижице). Впрочем, к тому времени она сама собой практически полностью вышла из обихода, а потому, вероятно, ей не стали уделять особое внимание.

Утверждение новой орфографии не означало, что люди сразу забудут прежние нормы. Многие эмигранты на протяжении длительного времени (до середины XX века) хранили верность буквам, вышедшим из использования.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Любопытно, что поскольку Крупская, как и многие высшие партийные деятели, часто неправильно писали в творительном падеже отчество Ленина : вместо «Ильичом» писали «Ильичем», лингвисты сделали негласное исключение, официально приняв это единственным утвержденным правилом правописания отчества вождя. А вот все остальные обладатели аналогичного отчества обязаны были подчиняться принятым нормам.Кроме того, именно Сталин запретил использовать букву «е» вместо буквы «ё» в русской письменности. Как не парадоксально , но в «стране победившего пролетариата» даже русский язык не был государственным.Подобное негласное исключение, связанное с советской идеологией, могло произойти только в такой диктаторской стране, как СССР!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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