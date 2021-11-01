Чего нельзя прощать женщине, даже если любишь её

Как бы ты её не любил, кое что прощать просто недопустимо.

Отсутствие интимной близости

Женщины хотят этого не меньше мужиков, а иногда и гораздо больше. Поэтому если женщина вроде бы нормально общается, но когда дело доходит до главного постоянно находит отмазки, можно смело расценивать это как красный флаг.

Почему? Да потому что дело в тебе, а точнее в её к тебе отношении. Ни одна женщина не будет придумывать отмазки, если ты ей нравишься. Поэтому не теряй своего достоинства и находи нормальных женщин.

Измена

Можно много рассуждать о том, есть ли отношения после измены. Но очевиден факт, что без причины измена не случается. И тут есть 2 варианта:

Либо она не ценит ваши отношения, и не хочет над ними работать.

Либо не может себя контролировать.

В любом из этих вариантов особого смысла вкладываться в отношения уже нет. Это будет работа не с нуля, а из минуса. Гораздо проще будет найти себе другую женщину и жить счастливо.

А по поводу переживаний в духе "мы столько времени вместе" напомню один научный факт: чтобы забыть человека требуется в 2 раза меньше времени, чем ты был с ним. Наличие при этом новой партнёрши ещё больше сокращает это время.

Ложь

Отношения подразумевают взаимовыгодное, доверительное партнёрство. Это команда, которая должна быть заодно. Если твоя спутница постоянно тебе врёт, пускай и по мелочам, доверять ей будет невозможно. А без доверия невозможно построить крепкие отношения.

Заключение

Прежде чем решить, прощать или нет, подумай: а сможешь ли ты и дальше быть с ней после её поступка? В большинстве случаев, если ты серьёзно задумался над этим вопросом, скорее всего ответ отрицательный.

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