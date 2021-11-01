Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Отари Хидирбегишвили
    Видимо тебя , слабоумного , точно не долечили -- раз ты все еще веришь лживой советской пропаганде, которая развела ...Операция «Гроза» ...
  • Отари Хидирбегишвили
    Единственное же , на что могли повлиять ранения в голову, это неуемный сексуальный пыл полководца, поскольку ,особенн...Что на самом деле...
  • Андрей Андрухов
    Да, автор, идиотизм не лечится.Операция «Гроза» ...

Чего нельзя прощать женщине, даже если любишь её

Как бы ты её не любил, кое что прощать просто недопустимо.

Чего нельзя прощать женщине, даже если любишь её

Отсутствие интимной близости

Женщины хотят этого не меньше мужиков, а иногда и гораздо больше. Поэтому если женщина вроде бы нормально общается, но когда дело доходит до главного постоянно находит отмазки, можно смело расценивать это как красный флаг.

Почему? Да потому что дело в тебе, а точнее в её к тебе отношении. Ни одна женщина не будет придумывать отмазки, если ты ей нравишься. Поэтому не теряй своего достоинства и находи нормальных женщин.

Измена

Можно много рассуждать о том, есть ли отношения после измены. Но очевиден факт, что без причины измена не случается. И тут есть 2 варианта:

  • Либо она не ценит ваши отношения, и не хочет над ними работать.
  • Либо не может себя контролировать.

В любом из этих вариантов особого смысла вкладываться в отношения уже нет. Это будет работа не с нуля, а из минуса. Гораздо проще будет найти себе другую женщину и жить счастливо.

А по поводу переживаний в духе "мы столько времени вместе" напомню один научный факт: чтобы забыть человека требуется в 2 раза меньше времени, чем ты был с ним. Наличие при этом новой партнёрши ещё больше сокращает это время.

Ложь

Отношения подразумевают взаимовыгодное, доверительное партнёрство.

Это команда, которая должна быть заодно. Если твоя спутница постоянно тебе врёт, пускай и по мелочам, доверять ей будет невозможно. А без доверия невозможно построить крепкие отношения.

Заключение

Прежде чем решить, прощать или нет, подумай: а сможешь ли ты и дальше быть с ней после её поступка? В большинстве случаев, если ты серьёзно задумался над этим вопросом, скорее всего ответ отрицательный.

Источник

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

«Нечистые»: какие русские мужчины получали такой «статус» https://otari.mirtesen.ru/blog/43055581495/

«Просто ведьма какая-то!»: кем была женщина, которая «общалась» с Лениным в 1961 году https://otari.mirtesen.ru/blog/43777330269/

Что на самом деле стало причиной решения Кутузова оставить Москву(https://otari.mirtesen.ru/blog/43144271407/)

 

 

Обсудить

Картина дня

наверх