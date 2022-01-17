Русская Атлантида: что ученые обнаружили на дне Балтийского моря

Большинство преданий о затонувших в океане городах древних цивилизаций, как правило, располагают их вблизи экватора. Тем не менее, воды северных морей скрывают не меньше удивительных тайн и загадок. На дне Балтийского моря в конце прошлого года ученые обнаружили поселение времен мезолита. Уникальная находка всколыхнула общественный интерес к истории Винеты, считающейся русской Атлантидой.

Древний город

Исследователи из Лундского университета Швеции на глубине превышающей 20 метров нашли затопленный город, чей возраст насчитывает более девяти тысяч лет и относит его жителей к временам мезолита. На месте древнего поселения были найдено множество орудий труда, в том числе уникальная кирка, выточенная из лосиного рога. Но главным оказался факт существования на месте Балтики крупного населенного пункта раннего средневековья.

Благодаря открытию шведских ученых предание о Винете, так называемой русской Атлантиде, звучало совершенно по-новому. Древняя история рассказывает о богатом славянском торговом городе, затопленном датчанами в водах Балтийского моря. Сегодня о нем практически забыли, в то время как средневековые историки посвятили ему множество страниц своих трудов. В том, что Винета существовала на самом деле, сегодня сомнений нет.

Удивляло лишь то, почему ее никак не могли найти.

Известный западный историк и географ Адам Бременский, не доверять словам которого нет никаких оснований, в XI веке с восхищением утверждал, что прекраснее Винеты нет ни одного города на Земле. В своих записях путешественник писал, что в этот город свозятся замечательные товары со всего Севера. Его жители сказочно богаты, в окнах домов переливаются разноцветные стекла, а колонны и фасады зданий имеют золотую оправу. Мужчины щеголяют в мехах, а женщины носят шелковые и бархатные платья. Посуда в домах преимущественно золотая.

Кредитные лоскуты древних времен

Самое удивительное, что финансовая система города была во многом близка к современной. Расплачивались за товары и услуги в Винете специальными лоскутами из ткани. При желании их можно было в любой момент беспрепятственно обменять на серебро. Не правда ли напоминает советский рубль, который можно было обменивать на золото, по крайней мере, так декларировало государство. По утверждению немецких историков это был крупнейший торговый город на Балтике – Юмне, что в переводе означает «город Света».

В портах Винеты торговали купцы со всего света, а на входе в гавань города, располагались первые в Северной Европе — маяки. О Винете существует статья в энциклопедическом словаре Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. По данным авторов энциклопедии Винета – славянский город, располагавшийся на острове Волине в устье Одера. По данным историков Винету, как любой крупный морской торговый город, населяли самые разные народы. На его улицах можно было встретить славян, греков или саксов. Жители Винеты поклонялись кумирам древних богов балтийского пантеона. Фактически это были славянские и древнегерманские божества. При этом название города имеет явно славянские корни.

Умереть, но не сдаваться!

Что погубило Винету? Если верить древним летописцам, она пала жертвой датчан, огнем и мечом внедрявших католическую христианскую веру народам Балтики. Об этом печальном событии можно прочесть в текстах Хельмолда фон Бозау, спустя около сотни лет после публикации трудов Адама Бременского. По его словам, в конце XII века Винету постигла страшная участь. Большинство исчезнувших древних цивилизаций погибли из-за природных катаклизмов, но ничего подобного в районе Балтийского моря в раннем средневековье не происходило. Тем не менее, историки, опираясь на летописи, утверждают, что Винета ушла под воду в течение трех дней и трех ночей.

Древние авторы считают, что город просто смыло морской водой. Но, не волной, появившейся в результате природного катаклизма, а благодаря искусственному прорыву дамбы, защищавшей город от вод Балтийского моря. Известно, что уже в те времена жители Балтики умели строить плотины и шлюзы.

Предполагается, что жители Винеты сумели искусственно отодвинуть воды моря с помощью технических сооружений. Земли, отвоеванные у воды, они использовали для сельского хозяйства, собирая по два урожая в год. Об этом пишет арабский путешественник Ибрагим ибн Якоб, в X веке посетивший земли Винеты. Однако коварные датчане разрушили дамбы сдерживающие море, и город смыло страшной волной. Предполагается, что эти трагические события произошли в 1184 году во время войны короля Дании Кнута VI с королем Померании Богуславом.

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