Зажигалки из СССР, которые даже сегодня в цене

В Советском Союзе выпуск многих достижений народного хозяйства традиционно приурочивали к каким-нибудь знаменательным датам. Выпуская специальную серию, производители не преследовали маркетинговых целей, а всего лишь пытались разнообразить визуальный образ предлагаемого товара.





Исключением не стали и пришедшие на смену спичкам зажигалки. Стоили они недешево и по большей части представляли собой копии зажигалок известных западных производителей. Строгий минимализм портативных устройств для получения огня советские дизайнеры восполняли оригинальным декором и изображениями различных логотипов.

1.

Выпущенная в 50-х годах зажигалка «Тбилиси» была сделана в виде пистолета. Милитаристское начало в то время ощущалось даже в детских игрушках, поэтому неудивительно, что зажигалка-пистолет была весьма популярным подарком для мужчины, независимо от его воинского звания.



2.

Зажигалка «Огонек», выпуск которой был приурочен к первому полету человека в космос. Бензиновые зажигалки типа «Огонек» не были советским изобретениям, а были скопированы с заграничных примеров, но стали в СССР самой популярной разновидностью портативного огнива. Простота конструкции и вариативность позволяли наносить различные узоры, менять материалы отделки и выпускать специализированные серии, не меняя конструкции.

3.

Это сыграло на руку производителям зажигалок, которые выпускали их в неизменном виде вплоть до конца 1980-х.

Эту зажигалку эпохи СССР дизайнеры дополнили мелодией. При открывании, устройство начинало играть композицию «Пусть всегда буду я». Особым шиком считалось подкуривать под музыку в людных местах, что выдавало во владельце зажигалки человека с тонким вкусом и имеющего доступ к нехитрым благам того времени.



4.

Эта зажигалка — ностальгический новодел на тему СССР. Вообще, вплоть до 90-х годов прошлого века, в стране почти не было Zippo. Те счастливцы, что ими обладали приобретали их у фарцовщиков по огромным ценам или привозили из заграничных поездок. Так продолжалось вплоть до падения СССР, когда на прилавки страны хлынули потоки контрафактных зажигалок родом из Китая. В то же время у российских граждан появилось еще одно хобби — по надписям на торце зажигалки определять подлинность Zippo. Народные методы передаются из уст в уста по сей день.



5.

Зажигалка «Кремль Москва» была скопирована с зажигалки фирмы IMCO. Советскую версию дополнили изображением Кремля для пущей патриотичности и распространяли не через магазины, а в качестве поощрения за хорошую службу в рядах армии, милиции и других силовых ведомств.



6.

Зажигалка «Коминтерн», выпускавшаяся в 30-ые годы, стала копией одной из зажигалок IMCO. Дизайн модели полностью оставили без изменений.



7.

Серия зажигалок, посвященная «Аэрофлоту». Еще одна вариация на тему «Огонька». Добыть такую зажигалку можно было в киосках беспошлинной торговли на международных рейсах «Аэрофлота», которые весьма отдаленно напоминали нынешний duty free.



8.

Зажигалка из серии «ВДНХ».



9.

Карманная бензиновая зажигалка «Фото-молния». Вообще, зажигалки в виде фотоаппарата — популярная тема среди промышленных дизайнеров того времени.



10.

Настольная зажигалка — еще одно детище сувенирной промышленности СССР. Они могли достигать невиданных размеров, причудливых форм и могли быть выполнены из самых разных материалов — от пластика до кости мамонта.



11.

Зажигалка «Рига»—детище прибалтийской промышленности, оттого еще более желанное для советского гражданина. Отличались повышенным качеством сборки, поэтому по сей день представляют собой интерес для коллекционеров.



12.

«Сюрприз» — нетипичная зажигалка, совмещающая в себе небольшой портсигар и пьезоэлемент вместо привычного кремня для воспламенения.

