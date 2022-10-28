 А вы знали об этом?(Статья 93)

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Именно при палаче народов Сталине небывало расцвел институт массового доносительства! Принятая в 1926 году специальная статья , предусматривала уголовное наказание «за недонесение». Доносчики же регулярно получали награды, ценные подарки и даже ордена. Любопытно , что Иосиф Виссарионович очень любил читать Салтыкова-Щедрина и до слез смеялся над фразой: «Пишите доносы, мерзавцы, пишите!..».Что же особенно печально и подло так это то, что сталинский институт доносительства распространялся и поощрялся даже среди детей, которые в обязательном порядке должны были доносить не только на соседей, учителей , товарищей , но и на своих родителей.

Например, весной 1934 года Оля Балыкина выдала своего отца и его друзей, за что они были осуждены на длительные сроки заключения за торговлю зерном. Однако несмотря на преданность сталинским идеалам и доносительство, из пионерки Балыкиной все равно не удалось сделать патриота страны , поскольку во время Отечественной войны она стала сотрудничать с немцами, за что отсидела в лагере 10 лет.

Самой распиаренной стала трагическая история Павлика Морозова — советского школьника, получившего в известность как пионер-герой , противостоявший расхищению социалистической собственности в лице своего отца — Трофима Морозова, и поплатившийся за это жизнью. Павлика сделали основоположником, так сказать, "классиком доносительства". "Подвиг" его воспевался в стихах и песнях, которые исполняли хоры по всей стране. Наиболее оперативным поэтом в этом плане оказался молодой Сергей Михалков, который написал первую "песню о Павлике", опередив десятки других создателей жанра доносительской лирики. Рвение Михалкова не осталось незамеченным и он стал секретарем Союза писателей России. Сочинял он и стихотворения-доносы, требуя в них смертной казни врагам народа. Впрочем, Михалков не был одинок, у доносительского жанра литературы быстро появились многочисленные приверженцы: Демьян Бедный, Александр Безыменский, Бруно Ясенский, и т.д.

Вместе с тем Сталин "умело" использовал систему доносительства для оправдания массового террора, всю вину возлагая на огромное количество доносчиков. Дескать, откуда ни возьмись в СССР появились миллионы доносчиков и по их доносам как-то нечаянно расстреляли сотни тысяч людей! В связи с этим популярна стала фраза известного писателя Сергея Довлатова: "Мы без конца ругаем товарища Сталина, и, разумеется, за дело. И все же я хочу спросить - кто написал четыре миллиона доносов?" !

К сожалению, из-за доносительства официально были зарегистрированы 56 убийств детей-доносчиков. Несмотря на это, сталинская пропаганда использовала эту жуткую трагедию в своих целях и ставила убитых подростков в пример подрастающему поколению. Таким образом, сталинский институт доносительства делал из советских людей не патриотов своей страны, а обыкновенных завистливых, жестоких и подлых членов советского общества! Вот она – действительная и ужасающая сущность утопической сталинской социалистической эпохи!

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Когда в далеком 2002-м году российская красавица Оксана Фёдорова отказалась от контракта и поездок по миру в рамках титула «Мисс Вселенная», ее, разумеется, лишили короны. Лейтенант милиции и просто очаровательная девушка выбрала учебу: она вернулась на Родину, чтобы защищать диссертацию. Прелестная корона стоимостью 250 тысяч долларов более не принадлежала прекрасной россиянке. А ведь сам владелец международного конкурса красоты Дональд Трамп был неравнодушен к длинноногой Оксане.

Кто знает, быть может, у нее был шанс стать супругой известного миллиардера, а в будущем, и первой леди США?Однако история не знает сослагательного наклонения, но все шансы покорить любвеобильного Дональда у Фёдоровой, разумеется, были. Более того, если бы девушка не расторгла контракт, не потеряла заветную корону и осталась в США, я думаю, она запросто бы заткнула за пояс не только Меланию, но и всех хорошеньких девиц, крутившихся вокруг рыжеволосого бизнесмена.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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