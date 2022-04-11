5 самых громких ограблений в СССР

По масштабу и драматизму реальные преступления в СССР не уступают тем, что показывали в лучших голливудских фильмах. Некоторые из них достойны экранизации, и несомненно вызвали бы интерес у поклонников детективов и боевиков.

Самое крупное ограбление и запоздалое помилование

Полтора миллиона рублей, похищенных в Госбанке СССР, – в такое трудно было поверить советским гражданам, зарплата которых составляла в среднем 140 рублей. Но, тем не менее, предприимчивым братьям Калачян удалось провернуть столь грандиозную аферу.

5 августа 1977 года из государственного хранилища армянского банка, не поднимая лишнего шума, преступники смогли похитили деньги. По информации наводчика, хранилище Госбанка располагалось на одном из этажей здания без охраны и решеток на окнах, а патруль дежурил только во внутреннем дворе.

Воспользовавшись такой удивительной халатностью сотрудников безопасности Госбанка, Феликс Калачян, владеющий акробатическими навыками, совершил немыслимо точный прыжок с крыши жилого дома напротив банка прямо в окно над хранилищем. Далее в ход пошли сверла, молоток и лом, и вскоре лаз на нижний этаж был готов. Феликсу Калачяну оставалось только набить рюкзак небывалой добычей.

Вскоре милиционерам удалось выйти на сообщников, а затем и на самих преступников. Братьев арестовали в Москве. Никого не удивил тот факт, что приговор вынесли самый строгий – смертную казнь. Однако Председатель Президиума Верховного Совета Армянской ССР Бабкен Саркисов стал просить Верховный Совет СССР о помиловании 27-летних братьев, указывая на то, что они единственные носители своей фамилии, и в случае смертного приговора род Калачян будет прерван. Верховный Совет пошел навстречу Саркисову. Однако бумага об удовлетворении ходатайства о помиловании опоздала в Ереван на несколько часов. Смертный приговор привели в исполнение.



Самое кровавое ограбление: 7 трупов за сокровища, которых не было

29 января 1964 года свердловские пожарные выехали на ликвидацию возгорания деревянного жилого дома. Внутри обгоревшего помещения были обнаружены 7 трупов. Выяснилось, что в собственном доме жестоко убиты и сожжены супруги Арон и Рива Ахинблит, теща хозяина Сара Ивкина, их родные Фаина и Семен Черномырдики, сын Марик и даже местный участковый врач Копылов, по страшному стечению обстоятельств осматривавший в тот вечер больную Риву. О небывалом преступлении тут же доложили первому секретарю ЦК КПСС Никите Хрущеву.

Дом семьи Ахинблит

В Свердловск была срочно направлена специальная оперативная группа из Москвы, к делу подключили КГБ. Уже спустя две недели оперативники вышли на след жестоких убийц: помог осведомитель местного милиционера. Задержали четверых преступников: братья Владимир и Георгий Коровины, Герман Патрушев и Арнольд Щеголев. Выяснились и мотивы: бандиты охотились за богатствами, которые тесть якобы долго собирал на открытие синагоги и хранил в доме. Однако сокровищ не было. Все, что унесли убийцы – тысяча рублей наличными, сберкнижка и пара-тройка ювелирных украшений.

19 марта 1964 года коллегия Верховного Суда РСФСР приговорила всех членов банды к расстрелу.

Самое дерзкое ограбление: оборотни в погонах

Самым небывалым ограблением инкассаторской службы в СССР принято считать дело по универмагу «Молодежный» в Москве. Вечером 14 ноября 1986-го четверо бандитов подкараулили инкассаторов у здания магазина, убив двоих из них и ранив третьего. Также они застрелили безоружную сотрудницу милиции Веру Алфимову, которая попыталась остановить их. Добыча составила более 300 тысяч рублей. Началось преследование грабителей, пытавшихся скрыться на автомобиле.

Это была остросюжетная погоня с перестрелками и опасными маневрами. В результате машину преступников с 45-килограммовым мешком денег все же смогли остановить. Самое невероятное в этом деле было то, что бандитами оказались двое бывших сотрудника милиции, сотрудник КГБ в отставке и замполит воинской части Советской Армии. Дело было резонансным, а на место преступления лично выезжал тогда еще первый секретарь Московского горкома КПСС Борис Ельцин.

Самое скандальное ограбление



В советское время многие пересказывали друг другу легенду, будто дочь генсека Галина Брежнева причастна к похищению редчайшей коллекции бриллиантовых драгоценностей у легендарной укротительницы Ирины Бугримовой.

Поздно вечером, накануне празднования нового 1981 года, несколько молодых людей с елкой наперевес вошли в парадную элитного дома, в котором проживала дрессировщица. Консьержа успокоили, заявив, что они просто поклонники, желающие оставить под дверью Ирины Николаевны подарок. Гости долго не возвращались, а когда консьерж поднялся на этаж, было поздно. Квартиру ограбили, скрывшись через черный вход.



Самое вероломное ограбление: украл, охраняя

Сотрудник военизированной охраны Евстратов и майор ГАИ Савченко считаются основателями московской банды, на счету которой много громких преступлений. Они жили по соседству. В 1985-м Евстратова приняли на работу в киностудию имени Горького начальником группы караула.

Узнав о том, что кассир Теленкова обычно забирает из банка круглую сумму, которая перед выдачей несколько дней лежит в сейфе, Евстратов решился на ограбление. Заполучив ключи через третьего подельника, который под видом милиционера попал в квартиру кассира и убил ее, главарь банды мог беспрепятственно открыть сейф. Оставалось только подпоить остальных членов своего караула и разрешить разъехаться по домам. Дальше – проще: Евстратов отключил сигнализацию, открыл сейф и скрылся с 50 тысячами рублей.

Такую же носил глава банды Евстратов

Несмотря на то, что главарь успел уехать далеко от Москвы, оперативники вышли на его след, задержали и обоих подельников. В ходе расследования выяснился интересный факт: член банды майор Савченко давно сотрудничал с западными СМИ, раскрывая секретную информацию о текущих громких расследованиях. Всем троим преступникам был вынесен смертный приговор. Грабители унесли с собой бриллианты Бугримовой, едва ли не самую дорогостоящую из частных коллекций во всем СССР. Результаты работы оперативников вывели их на след Бориса Буряце, артиста цыганского театра и близкого друга Галины Брежневой. После проведенного расследования он был арестован, не помогла даже влиятельность его любовницы. Кстати, причастность Брежневой доказать не смогли, об этом позаботились сверху.Сотрудник военизированной охраны Евстратов и майор ГАИ Савченко считаются основателями московской банды, на счету которой много громких преступлений. Они жили по соседству. В 1985-м Евстратова приняли на работу в киностудию имени Горького начальником группы караула.Узнав о том, что кассир Теленкова обычно забирает из банка круглую сумму, которая перед выдачей несколько дней лежит в сейфе, Евстратов решился на ограбление. Заполучив ключи через третьего подельника, который под видом милиционера попал в квартиру кассира и убил ее, главарь банды мог беспрепятственно открыть сейф. Оставалось только подпоить остальных членов своего караула и разрешить разъехаться по домам. Дальше – проще: Евстратов отключил сигнализацию, открыл сейф и скрылся с 50 тысячами рублей.Такую же носил глава банды ЕвстратовНесмотря на то, что главарь успел уехать далеко от Москвы, оперативники вышли на его след, задержали и обоих подельников. В ходе расследования выяснился интересный факт: член банды майор Савченко давно сотрудничал с западными СМИ, раскрывая секретную информацию о текущих громких расследованиях. Всем троим преступникам был вынесен смертный приговор.