15 вопросов на вынос мозга

1. К реке подходят два человека. У берега лодка, которая может выдержать только одного.

Оба человека переправились на противоположный берег. Как?

2. Где встречается такое, что конь через коня перепрыгивает?

3. Шерлок Холмс шел по улице.И вдруг он увидел мертвую женщину лежащую на земле. Он подошел, открыл ее сумку и достал телефон. В тел. книге он нашел номер ее мужа. Он позвонил. Говорит:

- Срочно приезжайте сюда. Ваша жена умерла. И через некоторое время муж приезжает. Он смотрит на жену и говорит:

- О, милая что с тобой случилось???

И потом приезжает полиция. Шерлок показывает пальцем на мужа женщины и говорит:

- Арестуйте этого человека. Это он убил ее. Вопрос: Почему Шерлок так подумал?

4. Банка стоит на столе. Стоит она так, что одна её половина находится в воздухе а другая на столе. Что лежит в банке, если через полчаса она упадёт? И почему?

5. Отправился человек в море и попал в шторм. Его отнесло на остров, где не было мужчин, а жили только девушки. Утром проснулся он весь в веревках на каком-то ритуале и узнал, что его хотят убить. И попросил он последнее слово. После того, как он сказал его, девушки смастерили ему лодку, дали еду, воду и отправили домой. Что он сказал?

6.

Эту загадку ученик 1-ого класса решает за 5 минут, старшеклассник за 15 минут, студент за 1 час, профессор никогда не решит. Загадка: расшифруйте одтчпшсвдд.

7. Один поезд едет из Москвы в С.-Петербург с опозданием 10 минут, а другой - из С.-Петербурга в Москву с опозданием 20 минут. Какой из этих поездов будет ближе к Москве, когда они встретятся?

8. Известно, что среди девяти монет есть одна фальшивая, у которой вес меньше чему у остальных. Как с помощью чашечных весов за два взвешивания определить фальшивую монету?

9. Есть два шнура, каждый из которых горит по часу, но горит неравномерно. Как с помощью этих двух шнуров и спичек отмерить 45 минут?

10. На гладкую доску положили 2 кирпича — один плашмя, а другой на ребро. Кирпичи весят одинаково. Какой кирпич соскользнет первым, если наклонять доску?

11. Кошка – 3 Лошадь – 5 Петух – 8 Ослик – 2 Кукушка – 4 Лягушка – 3 Собака -?

12. Повстречались три преступника: медвежатник Белов, домушник Чернов и карманник Рыжов. "Удивительно то, что один из нас имеет черные, второй белые, а третий рыжие волосы, но ни у одного цвет волос не совпадает с фамилией", - сказал черноволосый. "И правда...", - сказал медвежатник Белов. Какой цвет волос у карманника?

13. Вы стоите перед тремя выключателями. За непрозрачной стеной три лампочки в выключенном состоянии. Вам нужно произвести манипуляции с выключателями, зайти в комнату и определить, к какой лампочке относится какой выключатель.

14. Стоит стена из бетона высотой в 3 метра, длиной в 20 метров и весом в 3 тонны. Как ее повалить не имея никаких вспомогательных средств и инструментов?

15. Отец с двумя сыновьями отправился в поход. На их пути встретилась река, у берега которой находился плот. Он выдерживает на воде или отца, или двух сыновей. Как переправиться на другой берег отцу и сыновьям?

Ответы:

1. Они были на разных берегах.

2. В шахматах.

3. Потому что Холмс не сказал ему адрес.

4. Лёд

5. Пусть меня убьет самая некрасивая.

6. 1,2,3,4...

7. В момент встречи они будут на одинаковом расстоянии от Москвы.

8.1-е взвешивание: 3 и 3 монеты. Фальшивая монета в той кучке, которая меньше весит. Если равны, то фальшивка в третьей кучке. 2-е взвешивание: Из кучки с наименьшим весом сравниваются 1 и 1 монета. Если равны, то фальшивка - оставшаяся монета.

9. Надо поджечь первый шнур одновременно с обоих концов - это 30 минут. Одновременно с первым шнуром поджигаем второй шнур с одного конца, и когда первый шнур догорит за 30 минут, поджигаем второй шнур с другого конца - получаем оставшиеся 15 минут.

10. Кирпичи начнут скользить одновременно. Оба кирпича давят на доску с одинаковой силой, а значит, одинаковы и силы трения, которые приходится им преодолевать. Удельные силы трения, приходящиеся на каждый квадратный сантиметр площади соприкосновения кирпичей с доской, естественно, не равны. Но общие силы трения, действующие на кирпичи, равные произведению удельной силы трения на площадь поверхности соприкосновения, будут одинаковы.

11. Кошка - мяу(3), Лошадь - и-го-го(5), Петух - ку-ка-ре-ку(8), Ослик - и-а(2),..., Собака - гав(3)

12. Белов - не белый из-за фамилии и не черный, так как он ответил черноволосому. То есть Белов - рыжий. Чернов не черный из-за фамилии и не рыжий, так как рыжий у нас медвежатник Белов. Карманнику Рыжова остался черный цвет.

13. Включить два выключателя. Через какое-то время один выключить. Зайти в комнату. Одна лампочка будет горящая от включенного выключателя, вторая горячая - от включенного и выключенного, третья - холодная, от нетронутого

14. Толщина такой стены будет не более двух сантиметров, что позволяет толкнуть ее рукой

15. Вначале переправляются оба сына. Один из сыновей возвращается обратно к отцу. Отец перебирается на противоположный берег к сыну. Отец остается на берегу, а сын переправляется на исходный берег за братом, после чего они оба переправляются к отцу.

Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2553089292131371828/

А вы знали об этом?

Выдающийся каббалист, раввин доктор Фальк, родился в Германии, но движимый страхом смертной казни был вынужден бежать в Лондон. Отсюда и появилось это странное прозвище (Бааль Шем – «Владеющий Именем»). Его магические навыки были впечатляющими. Он занимался целительством, причем принимал не только представителей еврейской нации, но и иноверцев.В расцвете своей славы доктор Фальк был приближен к королевскому двору. Он подарил волшебное кольцо герцогу Орлеанскому, который впоследствии стал французским королем Луи Филиппом I. Говорят, что раввин мог двигать предметы с помощью силы мыслей и однажды даже спас синагогу в Лондоне от пожара.

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