Любовь и химия: что происходит с нами, когда мы влюбляемся

Пытаясь разгадать формулу любви, ученые всего мира исследуют процессы, которые происходят в организме влюбленного человека. И делают, порой, удивительные выводы. Оказывается, любовь — это химия. Причем сложная, многокомпонентная и иногда непредсказуемая. В период влюбленности активизируется выработка одних гормонов, а когда вспыхивает страсть — других.

В нашей статье мы расскажем, какие нейромедиаторы отвечают за любовь, как химическую реакцию, а также ответим на извечный вопрос, сколько длится любовь.

Что происходит с человеком, который влюбился

Давайте посмотрим на симптомы влюбленности: учащенное сердцебиение, потные ладошки, прилив крови к лицу — все это «проделки» дофамина, норадреналина и фенилэтиламина. Первый из этих гормонов считается «источником удовольствия», под его влиянием человек испытывает настоящее блаженство.

Норадреналин по своему действию похож на адреналин — именно он заставляет сердце биться чаще. А фенилэтиламин отвечает за сексуальное возбуждение при виде партнера.

Исследование Хелен Фишер

Антрополог из Университета Рутгерса (США) Хелен Фишер стала одной из самых известных исследователей формулы любви. По ее мнению, сочетание дофамина и норадреналина стимулируют бурю эмоций на этапе влюбленности.

Но что интересно: наше тело высвобождает «коктейль влюбленности» лишь при определенных условиях. Причем у мужчин этих гормонов выделяется гораздо больше, чем у женщин. Может, именно этим и объясняются сумасбродные поступки, которые совершает сильный пол во имя любви.

В 2013 году Фишер опубликовала результаты своего исследования, в котором объяснила, как именно дофамин, тестостерон и другие химические вещества вызывают стремление к романтике и сексу. Как оказалось, баланс этих гормонов влияет на личность, а также формирует типажи, которые нравятся каждому из нас. Всё это дает исчерпывающий ответ, почемумы влюбляемся в определенных людей.

→ Если больше дофамина, то человек становится любопытным, энергичным и даже импульсивным. Ищет внимания от таких же людей.

→ Преобладание серотонина обязывает придерживаться правил, ритуалов. Чтобы все было, как написано в романтической книжке. И в этом случае также преобладает тяга к похожим партнерам.

→ Другая ситуация с тестостероном. Если его вырабатывается больше других гормонов, человек ищет свою противоположность — того, у кого преобладают окситоцин и эстроген (заботливую, эмпатичную личность). Причем она, как правило, тоже тянется к своему антиподу — решительному и сильному тестостероновому типу.

Как формируются разные виды любовных реакций

Органическую природу любовных переживаний уже никто не ставит под сомнение. Каждый наш шаг по тропинке любви обусловлен химическими реакциями, которых мы не можем осознать, но послушно двигаемся по расставленным указателям. И если в какой-то момент возникает вопрос «Почему я не чувствую чего-то?», то не всегда проблему надо искать в психоэмоциональной сфере. Возможно, ответ гораздо более простой — недостаток какого-то гормона или дисбаланс в сочетании гормонов разных групп.

Сексуальное желание

Похоть — эволюционная основа выживания человека. Именно она диктует нам желание размножаться: рожать потомство, передавать свои гены и сохранять вид. Регулирует ее гипоталамус — отдел головного мозга — с помощью активной выработки тестостерона и эстрогена.

Считается, что тестостерон — гормон мужской, а эстроген — женский. Но на самом деле и яичники, и семенники производят оба вещества, поэтому такое разделение условное.

Эффект эстрогена заключается в сексуальной мотивации женщины во время овуляции — тогда этого гормона вырабатывается больше всего. Оно и понятно: яйцеклетка сформирована, организм готов к зачатию. Осталось немного стимулировать женщину с помощью нейромедиатора.

А вот тестостерон более универсален — он повышает либидо и у мужчин, и у женщин. Причем в любое время, без привязки к овуляции.

Любовное влечение

Сексуальное и любовное влечение — разные вещи. В первом случае речь идет, скорее, о физиологии. Тогда как во втором хозяйничают эмоции. Возникает влечение, конечно же, в головном мозге. Включаются механизмы «поощрительного поведения» — форма взаимодействия с объектом симпатий, которая вызывает радость, восторг и в целом помогает понять, почему мы влюбляемся.

Главную роль в формировании любовного влечения играет дофамин. Вырабатывается он в гипоталамусе. Когда нам что-то или кто-то очень сильно нравится, происходит всплеск дофамина — его становится очень много, мы чувствуем наслаждение, радость, прилив положительных эмоций.

Но все это еще не полноценное влечение. Чтобы «зациклиться» на объекте симпатий, нужно хорошенько встряхнуть организм — за это ответственен норадреналин. Как мы писали выше, потные ладошки и стук сердца — его влияние. Но что еще происходит с организмом во время активной выработки норадреналина:

пропадает аппетит;

нарушается сон;

возникает чрезмерная бодрость;

появляется суетливость, нетерпимость.

Под воздействием этого гормона влюбленный человек готов часами дежурить у подъезда любимой или мчаться на свидание с другого конца страны.

Любовное сумасшествие

Норадреналин в сочетании с дофамином вызывает любовное влечение, граничащее с сумасшествием. И этот факт подтвердили ученые: когда влюбленным показывают фото их партнеров, то у них активизируются те структуры головного мозга, которые пребывают в постоянной активности у людей с психическими заболеваниями — вентральная тегментальная область и хвостатое ядро. Поэтому выражение «потерял голову от любви» имеет физиологическую подоплеку.

Кстати, у больных ОКР под влиянием норадреналина угнетена выработка серотонина — гормона, который отвечает за хороший аппетит, благодушное настроение и крепкий сон. С влюбленными точно так же — спать, есть и пребывать в хорошем расположении духа они могут только в присутствии объекта своих симпатий.

Привязанность

Чтобы влюбленность перешла в стабильные любовные отношения, нужна привязанность — чувство, которое мы испытываем не только к людям противоположного пола, но и к своим родителям, детям, друзьям.

Влияют на возникновение привязанности окситоцин и вазопрессин. Первый именуют гормоном объятий. Он вырабатывается в гипоталамусе и выделяется, как ни странно, в самых больших количествах во время секса, родов и грудного вскармливания. Тем не менее не стоит сводить действие данного нейромедиатора только лишь к репродуктивной сфере. Он отвечает в том числе и за нежное, внимательное, доброжелательное отношение одного человека к другому. А также за получение удовольствия от общения с определенными людьми.

А вазопрессин — это гормон верности. Его задача — обеспечить стойкий эффект привязанности. Даже если влюбленность ушла, вазопрессин будет какое-то время заставлять вас быть верным своему партнеру.

Страдания

Под воздействием гормонов человек не только ощущает блаженство, радость и приятное волнение. Нейромедиаторы коварны — они толкают нас на ревность, импульсивные поступки, беспорядочные половые связи, частую смену настроения. Это так называемый обратный эффект химии любви — темна сторона, о которой не хочется вспоминать, воспевая оды этому чувство.

Тем не менее безобидный, казалось бы, дофамин формирует зависимость от объекта симпатий. Человек становится навязчивым, требовательным. С ним крайне неприятно общаться. Если он не сможет взять под контроль свои чувства и поведение, то оттолкнет даже самого любящего партнера. Кстати, дофаминовый путь (действие гормона на организм) напоминает эффект от кокаина. Но если наркотик обеспечивает временный прилив ощущений, то дофаминовые всплески могут происходить регулярно. Поэтому когда у пары не все гладко, приступов ревности или иррациональных поступков не избежать.

Темную сторону любви формирует еще и окситоцин. Если его слишком много, возникает эффект наподобие действия полусинтетического наркотика МДМА (амфетамина). Положительные эмоции человека возводятся в максимум, заставляя его действовать дико. Буквально душить своей любовью, заботой и вниманием.

Но не только. Именно окситоцин «отключает мозг» при сексуальном влечении к объекту симпатии. После того как мы влюбляемся, перестаем мыслить критически, идем на поводу у чувств. А ведь ситуаций, когда стоило бы проявить сдержанность, предостаточно. Начиная со служебных романов и заканчивая внебрачными связями.

Сколько длится влюбленность

Кто только ни пытался установить точный «срок годности» влюбленности и любви… Даже нашумевший роман Ф. Бегбедера «Любовь живет три года» так и не дал однозначного ответа на этот вопрос.

Но в контексте нашей темы — химических реакций во время любовных переживаний — можно сказать, что эти гормональные всплески продолжаются относительно короткий период. От 2 до 3 лет. Максимум — 7 лет. Возможно, именно поэтому кризисные периоды у многих пар приходятся на первую пятилетку совместной жизни. И разводы в это время случаются гораздо чаще, чем у тех, кто живет 10-20 и более лет.

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Несмотря на то, что любовными страстями действительно управляют гормоны, не стоит полагаться на свой организм и плыть по течению. Нашими действиями управляет не только физиология, но и волевая сфера. То есть с помощью воли мы можем подавить любой эффект от гормональных всплесков. Это дает ощущение контроля над своей жизнью, что не может не радовать.