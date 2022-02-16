Зачем во время Великой Отечественной красноармейцы ставили немцам их любимые песни

Музыка — это то, что не исчезнет никогда и ни при каких обстоятельствах. В любых ситуациях музыка может стать лучшим спасением или успокоением души. Даже на таком серьезном деле, как война, не забывали о ней. Почему же? Иногда на поле боя лучшим оружием может стать не автомат или граната, а любовь к родине, жене, детям. Вызвав бурю эмоций и тоску по родному, можно нейтрализовать и ликвидировать противника быстрее, чем это сделает пуля, выпущенная наилучшим снайпером.

Как же это работало?

Наглядный пример: битва за Сталинград. Всю длительность боя в окопах советские офицеры включали песни разных жанров и исполнителей, чтобы таким образом надавить на жалость противников и припомнить им, что они находятся не в родном, уютном и теплом доме, а на чужбине, в окопах, воюя.

Так как под воздействием лирической музыки навеивались воспоминания о родине, семье, детях, многие немецкие солдаты не выдерживали и складывали оружие. Крутили разные песни: радостные, тоскливые, о любви. Достоверно неизвестно, какое количество солдат отказались принимать участие в бою под влиянием мелодий, но эксперимент подобного рода признали удавшимся и распространили на другие фронта и поля боев.

Агитационные бригады войны

О советских солдатах тоже помнили и не давали им слушать только пессимистические произведения.

Иногда из звуковых аппаратов звучали жизнерадостные, мотивирующие песни, которые навеивали уверенность служащим в скорой победе над противниками.

Звучали, например, такие песни: «Синий платочек», «Темная ночь», «Лили Марлен» и другие. Пели, как бойцы и военнослужащие, так и специальные группы, которые призывались для проведения такой себе агитации.

Их называли агитационные бригады. Нужно признать, что они выполняли свою работу на отлично.

Интересные примеры музыкального воздействия на солдат

Однажды, против немцев выступил союз британцев и шотландцев. Последние привезли с собой солдата — музыканта, который искусно владел волынкой. Во время боя он начал играть, тем самым добавляя уверенности и мотивации союзникам для ведения дальнейшей стычки и победы в ней. Изюминка ситуации заключалась в том, что он играл практически на поле боя, высадившись на берег.

Британцы начали ему кричать, чтобы он спрятался, иначе его попросту убьют, но шотландский командир запретил прекращать поток музыки и маэстро повиновался. Немцы, в свою очередь, сочли его за сумасшедшего и даже не целились в явного противника. Не менее интересная история приключилась с офицером Шотландии по прозвищу «Безумный Джек». В бой он всегда шел с мечом и волынкой, таков был его рецепт удачи. Однажды мужчина начал играть противникам на музыкальном инструменте, а те сдались лишь бы не слушать музыку шотландца. Их было 42.

Из этого можно сделать вывод: несмотря на то, что война — это жестокость, смерти, невыносимая и физическая, и моральная боль, все равно в ней находилось что-то хорошее.

Музыка, творчество не только поднимали настроение солдатам, но и непосредственно помогали в бою. Да, это была хитрость, психологическая уловка для противника, но разве не на войне все средства хороши?



Источник: https://history.com.ru/sssr/zachem-vo-vremya-velikoj-oteches...

Уважаемые друзья! Обязательно подписывайтесь на сайт, ставьте лайки и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть:

Самый страшный палач в истории: почему Василий Блохин попал в Книгу рекордов Гиннеса( https://otari.mirtesen.ru/blog/43761837660/)

«Фальшивые Наполеоны»: сколько двойников было у Бонапарта https://otari.mirtesen.ru/blog/43607135950/

Кавказская война: зачем она была нужна России https://otari.mirtesen.ru/blog/43183427545/