16 интересных фактов о Древней Греции

Греция подарила человечеству гениальных философов и ученых, дала происхождение тысячам современных слов и объяснила некоторые физические явления. Интересные факты о Древней Греции позволят читателю поближе познакомиться с этой колыбелью мировой цивилизации.

Древняя Греция состояла примерно из полутора тысяч отдельных городов-государств, крупнейшим из которых был Афины. Несмотря на то, что каждый из полисов имел свои законы и армию, конфликты между ними были обыденным явлением.



Управлялись греческие города собранием всех взрослых мужского пола или коллегией самых богатых горожан, которые назывались олигархами - «правящим меньшинством». Обеспеченные гречанки вели праздный образ жизни и единственным достойным занятием считали рассматривание драгоценностей. Они не работали, не обучались грамоте, а для кормления собственных младенцев брали специальных молочных рабынь.



Женщины, несогласные с таким положением вещей, назывались гетерами. Они были образованы, вели независимый образ жизни и очень редко выходили замуж, поскольку считались плохими женами.



Средняя продолжительность жизни женщин в Древней Греции составляла 36 лет, у мужчин – 45. Младенческая смертность была очень высокой, половина детей умирала еще в первый год жизни.



Выражение «внести свою лепту» пришло к нам из Греции. Лептой называлась сотая часть драхмы (древнегреческой денежной единицы), которая являлась очень мелкой разменной монетой.



На первых монетах лица богов и героев чеканились в анфас. На таких изображениях очень быстро стирался нос, поэтому позже греки перешли на профили.



Понятие демократии появилось именно в Древней Греции. За участие в выборах местные жители получали плату, чем обеспечивалась очень высокая явка избирателей.



Древние греки были первыми, кто сделал математику теоретической дисциплиной. Работы Пифагора, Евклида и Архимеда лежат в основе современных учебников алгебры.



Физическими упражнениями принято было заниматься обнаженными.

Первые 13 олимпийских игр состояли всего из одной дисциплины - бега.



Древних атлетов награждали оливковыми венками, ветвями и оливковым же маслом в амфорах.



Эллины не пили вино в чистом виде. Хмельной напиток они смешивали с соленой водой (пресная была слишком дорогой) в пропорции 1:7. Смесь пили в течение дня как прохладительный напиток.



Город Афины был назван в честь греческой богини. Именно она вручила городу лучший дар - оливковое дерево. Соревновался с ней Посейдон, он даровал горожанам воду. Сначала те обрадовались, но когда узнали, что она соленая, победительницей признали Афину.



Согласно древним легендам философ Диоген жил в бочке. На самом деле приютом знаменитому греку служил крупный глиняный сосуд пифос, который закапывали в землю для хранения в нем зерна.



Первый туристический путеводитель был написан во II веке н.э. и назывался он «Описание Эллады». В десяти книгах автор произведения Павсаний приглашает в путешествие по самым интересным местам Греции, описывает храмы, статуи, театры и рассказывает о местном укладе жизни.

Источник : https://www.grekomania.ru/greek-articles/ancient-greece/266-...

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