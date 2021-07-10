По какому принципу в российских тюрьмах дают клички

Впервые давать клички преступникам стали в XVIII веке, именно тогда началось формирование организованных преступных групп. Тогда бандиты и воры, вступая в группу, обязаны были внести некоторую сумму в общак. Затем они обретали свои уголовные клички и считались принятыми в группировку.

«Тюрьма, дай кликуху!»

Некоторое время спустя стал существовать другой ритуал принятия в воровское братство. Новичок, появившись в общей камере, должен был залезть на «решку» — небольшой подоконник под зарешеченным окном — и крикнуть: «Тюрьма, дай погремуху!» После этого сокамерники начинали предлагать ему разные варианты кличек. Если какая-то погремуха ему не нравилась, то он мог от неё аргументированно отказаться. В том случае, если кличка ему нравилась, он соглашался, и в ответ его просили спеть песню с его новообретённым прозвищем на зоне. Новичок, не сумевший придумать песенку или придумавший плохую, обречён был сидеть на «решке», пока не справится с заданием.

По каким признакам дают клички в тюрьме

Чаще всего прозвище в тюрьме дают, исходя из каких-то физических, психических или биографических особенностей. «Погремухи» могут образовываться от фамилии уголовника или от его места рождения. Например, Сибиряк (родился в Сибири), Афганец (вырос в Афгане) или Синица (от фамилии Синицын). Обращают при выборе клички внимание и на внешность, поэтому преступник вполне может получить «погоняло» Блондин, Брюнет, Нос или Длинный.

Некоторые яркие клички зеков возникают из-за визуальных особенностей преступника. Например, кличка Роспись была дана Андрею Исаеву за то, что он был весь покрыт зоновскими наколками. А Павел Струганов стал Пашей Цветомузыкой за свою привычку часто моргать. У многих уголовников клички подчёркивают их высокий статус. В криминальном мире есть свои Графы, Бароны и Князи.

Некоторым особо отличившимся «погоняла» дают те, кто находится выше в криминальной иерархии. Например, Вячеслав Иваньков получил свою кличку Япончик, прогремевшую на весь мир, от своего наставника Монгола. Нередко уголовник обзаводится «погремухой», связанной с его «мирской» профессией. К примеру, тот, кто работал бухгалтером, может стать Финансистом, а бывший медицинский работник с лёгкой руки «коллег» становится Клистиром. Часто известным валютным аферистам дают погоняла Бриллиант, а киллерам — Палач. Бывает и так, что зек получает свою кликуху в зависимости от места отбывания наказания или территории своей деятельности.

А воры в законе получают свои авторитетные погоняла на сходке авторитетов. Там они обговаривают выдвинутую кандидатуру и по итогам обсуждения выносят своё решение, можно ли принять новичка в высшую касту. Когда новый вор в законе утверждён, главари ОПГ получают записки, где описана краткая биография и деятельность нового вора в законе с его кличкой.

Могут ли быть оскорбительными прозвища на зоне

Обидные и даже позорные клички на зоне не редкость. Если человек не сумел поставить себя в камере сразу, то он быстро становится опущенным и может получить кличку Петух, Гнида, Крыса или Баран. Избавиться от такого «погоняла» непросто. Сделать это можно, лишь перейдя в касту выше, сотворив что-нибудь, что заслуживает уважения на зоне: обмануть надзирателя, внести крупную сумму в общак или сбежать из тюрьмы.

Источник : https://www.factroom.ru/kriminal/po-kakomu-principu-v-rossij...

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