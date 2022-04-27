Почему хорошие девушки так часто одиноки

Симпатичная, два диплома, без вредных привычек… и одна. Как такое может быть? Уже все подружки замуж повыскакивали, а некоторые — по второму кругу пошли. Деток нарожали, жизнь бьет ключом, а у нее всё никак. Редкие непродолжительные романы, которые заканчиваются ничем. А то и вовсе тотальное одиночество, от которого хочется выть в подушку.

Почему так происходит? Почему хорошие девушки одиноки, что мешает девушке найти свою любовь, построить отношения и создать семью? Рассмотрим несколько причин.

Завышенные требования к противоположному полу

Безусловный лидер в топе причин женского одиночества. Придирчивый выбор кандидатов в мужья — это уже следствие. А причина такой избирательности — требовательное отношение прежде всего к самой себе. Дело в том, что если бы девушка не была требовательной, не ставила себе высокие цели — она не была бы такой, какой есть. Она успешна в работе, красива внешне, интеллектуально подкована и ищет себе достойную партию. Можно ли ее за это осуждать?

Когда говорят о завышенных требованиях, речь идет просто об отсутствии конкретики. Девушка мечтает о принце на белом коне. Но все же понимают, что это аллегория. А за ней — некто фантастически красивый, безумно перспективный, любящий и так далее.

Не хочется никого разочаровывать, но данный набор качеств в одном человеке — почти такой же миф, как и принц на белом коне. Ну не бывает идеальных людей. Тогда стоит ли тратить драгоценное время на их поиск?

Что делать:советовать снизить планку мы не будем, потому что это звучит в некоторой мере оскорбительно. Стоит просто конкретизировать свой запрос. Буквально взять ручку, листок и набросать список качеств, которые для вас принципиально важны. Из них выбрать максимум 3 и искать человека, который будет им соответствовать. Однако помните, что по другим параметрам он может не соответствовать вашим ожиданиям.

Например, хорошо зарабатывает, красивый, с чувством юмора — отлично, но у него наверняка будут и недостатки: трудоголик, днями не бывает дома, маменькин сынок. И теперь возникает вопрос: что для вас важнее — позитивные или негативные стороны личности? Решайте для себя. Если позитивных качеств больше, а негативные для вас не критичны — ваш вариант.

Высокая самооценка

Высокая и здоровая самооценки — разные вещи. Мы можем бесконечно сильно уважать и любить себя, гордиться собой, не давать себя в обиду. Но когда эти чувства в избытке, сосуд оказывается переполненным, и содержимое вываливается наружу — на окружающих. Просто любить себя для девушки с завышенной самооценкой недостаточно. Ей важен фон, на котором она будет еще лучше, еще идеальнее. А с идеальными (по их собственному мнению) людьми невыносимо трудно. И мужчины сбегают от такой быстрее ветра, а ей только и остаёться вопрошать "почему хорошие девушки одиноки?"

Что делать:нужна кропотливая работа над собой и взаимоотношениями с окружающими. Ваша конечная цель — научиться слушать и слышать других, понять, что вы не всегда правы, уметь идти на компромисс, а иногда — уступать позиции. Гибкость женщины — одно из важных достоинств, но ее не будет, пока завышенная самооценка так и рвется выпятить свое «я» в любой ситуации.

Отсутствие инициативы

Стереотипное мышление служит нам плохую службу: мы разделяем по гендеру не только одежду, но и обязанности, правила поведения, а еще — инициативу в отношениях. Самый распространенный стереотип — девушка не может подойти познакомиться или пригласить уже знакомого парня на кофе.

Мол, это неприятно и даже стыдно, ведь мужчина якобы охотник, ему будет неинтересно, если женщина (читайте — добыча) идет к нему в руки. Последнее утверждение справедливо, если девушка действительно считает себя добычей, неким суперпризом, который можно заслужить лишь хорошо постаравшись. Но ведь она обычный человек — со своими взглядами, правами и желаниями — к чему эти стереотипы?

Что делать:осмелиться и сделать первый шаг навстречу новым отношениям. Не стоит бояться отказа, тушеваться и долго рефлексировать, если что-то пойдет не так. Вы имеете право предложить встретиться — а ваш визави имеет право отказаться. Все по-честному.

Никаких далекоидущих выводов в случае отказа делать не надо. Наоборот, нужно научиться получать удовольствие от своей инициативности. И превратиться из потенциальной жертвы в охотницу.

Замкнутый образ жизни

Девушкам-интровертам труднее всего построить отношения. Проблема проявляется уже на первом этапе — во время знакомства. Как найти себе парня, если никуда не хочется ходить, шумные вечеринки неинтересны, походы в горы и прочие активности не привлекают, а в библиотеках уже давно не знакомятся…

Есть ли шанс у парня встретить эту девушку, если ее любимое времяпрепровождение — дома с книжкой и чашкой чая? Конечно, познакомиться можно везде, даже в очереди за хлебом. Но как говорил Пифагор, «дай каждому дню шанс стать самым прекрасным в твоей жизни!». А значит, можно бесконечно долго ждать любовь у себя дома, полагаясь на счастливый случай. А можно чуть подтолкнуть течение событий.

Что делать:вытаскивать себя из уютной ракушки. Получается эффект двойной пользы: выход из зоны комфорта стимулирует работу мозга, тренирует нервную систему, расширяет границы личности, а также он поможет больше общаться, завести новые знакомства и дать шанс мужчине найти вас.

Слишком экстравагантна

Есть девушки, которые постоянно пребывают в вымышленном образе. Это может быть нежная кошечка или величественная львица и так далее. Под роль создается весь образ: одежда, прическа, поведение, мимика. Иногда это смахивает на маскарад или же на плохую игру провинциальной актрисы. Объективно девушка может быть и умной, и хорошей во всех отношениях. Но при общении с мужчинами срабатывает какой-то механизм — и вот из обычного человека она превращается в какого-то странного персонажа.

Что делать:примерять на себя несвойственный личности образ — крайне опасная идея. Рано или поздно маска спадет, и то, что окажется под ней, может оттолкнуть мужчину. Если вы действительно необычный, творческий человек, любящий эпатаж и нетривиальные образы — это заметно и так, поскольку идет изнутри. А для обычных девушек совет — быть естественной, без наносного пафоса и притворства.

Нет нормальных мужчин рядом

Далеко не всегда проблема в самой девушке. У нее может и не быть завышенной самооценки и требовательности к избраннику, она естественна и открыта для новых отношений, но все никак. Возможно, дело в отсутствии подходящего окружения.

Если ментально человек перерастает среду, в которой находился ранее, то люди, окружающее его, всегда будут чуть не дотягивает до нового, более высокого уровня. И это совершенно нормально.

Что делать: менять окружение. Проблему решит переезд или переход на другую работу, также можно завести хобби и общаться с людьми по интересам. В любом случае оставаться в прежней среде — это шаг назад.

Негативный опыт

У многих девушек в 25+ лет уже есть бэкграунд из неудачных первых свиданий, непродолжительных романов или, возможно, длительных отношений.

Кто мы без своего прошлого? Любое событие — это цветной камушек в калейдоскопе нашей личности. И из таких камушков складывается прекрасный узор, который манит своей многогранностью. Поэтому чураться прошлого не стоит — оно нам дано для воспоминаний и выводов. Если из какой-то ситуации можно сделать полезный вывод — значит, вам она была дана не напрасно. При этом тянуть за собой шлейф неудач на любовном фронте не стоит. Этот балласт надо скидывать как можно раньше.

Что делать: не впадать в рефлексию по поводу прошлого. Начинайте отношения с нового и обязательно чисто-белого листа. Не стоит рассказывать своему избраннику о неудачном опыте — для этого у вас впереди еще вся жизнь. Лучше учесть все уроки прошлого и постараться не допустить повторения ошибок, а мысли — занять планами на будущее, ведь девушки так любят мечтать.

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Надеемся вы получили ответ на вопрос "Почему хорошие девушки одиноки?". Если вы действительно хотите что-то поменять в своей жизни, постарайтесь осмыслить эти советы. Всё может быть и не так однозначно, однако направление для размышлений и повод взглянуть на себя со стороны у вас есть. На кону женское счастье, и оно стоит времени, потраченного на самоанализ. Желаем вам успеха в этом!

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2463794815198038790/

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