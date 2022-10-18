Что значит бальзаковский возраст и при чем тут Бальзак?

Кадр из т.с. Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…

По отношению к представительнице прекрасного пола могут использовать своеобразное выражение — женщина бальзаковского возраста. Причем этот фразеологизм в устах разных людей может иметь различный смысл.

Используя выражение, далеко не все понимают его истинное, изначальное значение.

Какой возраст женщины подразумевал этот фразеологизм в эпоху своего появления?

Какое отношение к нему имеет знаменитый французский писатель?

Как исказился смысл выражения по сравнению с изначальным?

Почему сегодня буквальное использование фразеологизма некорректно?

Романтические барышни

Появление фразеологизма было связано с литературой.

В традициях европейской романистики до середины XIX века господствовал единый штамп — главной героиней произведения могла быть только барышня лет 16-19, незамужняя и ищущая любви.

Исключения в европейской литературе были крайне редки. Например, Джейн Остен, описывая свою героиню Энн Эллиот, подчеркивает, что в 27 лет она уже не смеет надеяться на брак, а ее молодость осталась далеко позади.

Салли Хокинс в роли Энн Эллиот

Европейские романы, как правило, описывали перипетии отношений юной барышни с кавалером и заканчивались браком.

То, что было после свадьбы, в лучшем случае описывается парой строк в послесловии.

Считалось, что ничего интересного с дамой больше произойти не может — брак, быт, дети. Женщины старшего возраста в романе или пьесе могли быть выведены только на эпизодических ролях: матушки, тетушки, соседки.

Частично это соответствовало действительности. Выйдя замуж в 17-18 лет, после 30 женщина могла уже быть бабушкой, почтенной матроной. Но и стереотипы тоже играли свою роль.

Великая любовь и переворот в умах

Сломал шаблон образа героини романа Оноре де Бальзак.

Графиня Эвелина Ганская

Писатель имел несколько романов с дамами старше себя. Его первой страстью в 21 год была Лора де Берни 42-х лет, мать уже 9 детей! По тем временам возраст был критичным, женщин таких лет считали старухами. А любовью всей жизни Бальзака стала Эвелина Ганская. В момент встречи с Оноре ей уже было 32 года — в представлении общества возраст весьма почтенный.

Свой личный опыт писатель-реалист перенес на страницы произведения. Он издал роман «Тридцатилетняя женщина» из серии новелл, описывающих жизнь, судьбы, страсти дам после 30.

Бальзак своим произведением хотел показать публике, что женщины после 30 еще живы, у них есть чувства, разум, они не являются безликим приложением к мужу, дому и детям.

После выхода романа и появилось устойчивое выражение. Бальзаковская женщина — то есть дама чуть за 30 или под 40.

Возмущение, критика и искаженный смысл

Общество было шокировано романом писателя. Тридцатилетние женщины, их любовь, чувства на страницах романа — это казалось абсурдом.

Русский критик Владимир Соллогуб пишет в рецензии на роман Бальзака, что рассказывать о чувствах женщины возраста под 40 лет — парадокс и извращенный вымысел Бальзака.

В результате критики романа Бальзака смысл выражения исказился.

Сам писатель изображал женщин по тем временам немолодых, но чувствующих, живых.

Критики стали называть дамами бальзаковского возраста пожилых женщин, не по годам претендующих на романтический интерес со стороны мужчин. Выражение использовали как завуалированный намек, что женщина уже не может рассчитывать на любовь.

Сегодня неактуальны оба смысла выражения. С одной стороны, женщины 30 лет в современном обществе вполне называются девушками, да и после 40, 50 и старше еще далеко не всегда выглядят и чувствуют себя пожилыми.

С другой стороны, сегодня роман или брак женщины любого возраста не вызывает шок у окружающих.

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