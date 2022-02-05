Влюбилась в любовника: психология отношений, советы и рекомендации

Ситуации, когда у женатого мужчины появляется любовница или у замужней дамы – любовник, не редкость. Эти отношения всегда рискованные, тайные и балансируют на грани раскрытия. Чаще всего они связаны с новыми ощущениями, переживанием необычных эмоций, нередко имеют неприкрытый сексуальный подтекст. Иногда оба участника «треугольника» настолько увлекаются, что между ними вспыхивают настоящие чувства. Но что делать, когда женщина влюбилась в любовника? Как этого избежать? И есть ли признаки такой влюбленности?

Выяснение истинных мотивов

Самый простой метод, который поможет не влюбиться в любовника, заключается в выяснении истинных мотивов измены. Если женщина пошла «на сторону», этому поступку всегда есть логичное объяснение. Например, супруг настолько занят на работе, что не уделяет ей достаточного внимания. Он регулярно разъезжает по командировкам, не бывает дома. Элементарно, что супруга начинает скучать.

Второй причиной измены могут быть материальные трудности. Например, супруги еле-еле сводят концы с концами. Но вдруг на горизонте у дамы появляется состоятельный мачо, готовый решить все ее финансовые проблемы.

Часто причина неверности связана с однообразием, полной или частичной неудовлетворенностью в постели.

А как вы думали? Не только мужчинам подавай разнообразие. Быт и обыденность снижают влечение, вызывают равнодушие, а также побуждают искать новых ощущений на стороне. Конечно, важно, чтобы окрыленная хорошим сексом барышня не влюбилась в любовника.

Иногда причина женской неверности сокрыта в благих намерениях. Например, когда в качестве любовника выступает начальник «рогатого» супруга. В такой ситуации женщина встречается с любовником только для того, чтобы помочь продвинуть супруга по карьерной лестнице, увеличить ему зарплату и т. д. Это заведомо корыстный расклад женщины. Влюбилась в любовника? Сразу понятно, что нет.

Еще одной причиной является месть. Да-да. Женщины, хотя и не кровожадные существа, но очень даже мстительные. Например, жена неоднократно застает своего благоверного за беседой с какими-то дамами. Они пишут ему любовные послания, звонят среди ночи, благодарят за прекрасно проведенное время в сообщениях или даже заявляются к нему домой.

Видя такое непорядочное поведения со стороны мужа, супруга решает ему отомстить и завести любовника. Таким образом она планирует заставить его ревновать, забыть обо всех своих пассиях и т. п.

Одним словом, причин может быть много. Основной совет, как не влюбиться в любовника, заключается в трезвой оценке ситуации. С какой именно целью вы заводили интимную связь на стороне? Будьте с собой честны. Для чего это вам нужно? Что побудило вас поступить именно так?

Что дает анализ своей изначальной цели?

Выявить реальную причину измены несложно. Достаточно все взвесить и взглянуть на ситуацию трезво. При этом главное - напоминать себе о своих намерениях всегда, когда почувствуете смену чувств к партнеру. Это просто необходимо сделать для того, чтобы вы не влюбились в любовника. Что делать, если конечная цель лишь секс? Повторяйте ее себе, как мантру. Тогда и проблем с влюбленностью не будет.

Своевременная расстановка точек над «и»

Для того чтобы вы не влюбились в любовника, запомните второе золотое правило: заранее договоритесь со своим партнером о границах дозволенного. Это означает, что он также должен быть в курсе ваших истинных отношений. Не допускайте слов любви с его стороны. Пресекайте эти попытки. Напоминайте ему о том, что любите мужа, а изменяете ему с ним, например, только ради удовлетворения своих сексуальных аппетитов.

Слушать, но не таять

Знаете, как не влюбиться в женатого любовника? Не заводить никаких отношений на стороне. Это спасет вас от ненужной влюбленности и сохранит нервы. Но если уже так получилось, что у вас завязался внеплановый роман, будьте бдительной. Помните о том, что женщины любят ушами. А мужчины – мастера навешивать на них лапшу.

Поэтому ваша главная задача - слушать его, но не таять от напора прекрасных слов. Не забывайте: если он согласился на измену, она у него может быть и не первой. Более того, он искусно обманывает свою жену. Придумывает различные ситуации, дабы уделить внимание вам. Это вовсе не означает, что ему вы дороже жены. Не обольщайтесь. Он также удовлетворяет свои цели и потребности. А значит, не стоит верить, когда он обещает, например, уйти от жены к вам. Если он с вами, это вовсе не говорит о том, что он влюбился. Любовнику легче контролировать свои чувства, чем его партнерше.

Помните, что часто любовница и жена друг друга дополняют. Значит, такой поворот событий неверного мужа прекрасно устраивает. Суть одна – ему так удобно. В противном случае он бы давно ушел из семьи.

Чем опасна влюбленность для любовницы?

Как и женщины, мужчины изменяют также по ряду причин. Неверность мужа часто связана со потребностью сменить обстановку, с самоутверждением, поиском новых ощущений. Иногда в любовнице мужчина ищет друга, который всегда поддерживает, понимает, выслушивает и дает ценные советы. Особенно это случается тогда, когда официальная супруга мужчину критикует, унижает, оскорбляет. И тут уж не обижайтесь, милые дамы. Понимания он будет искать на стороне.

Поэтому вам не стоит забывать о том, что вы не жена, а любовница. А каковы главные преимущества такого статуса? Вы никому ничем не обязаны. Любовные отношения в «треугольнике» - это общение без обязательств. Не отягощайте свою ситуацию влюбленностью.

Удовлетворяйте свои потребности и делайте эти отношения легкими и непринужденными. Помните, влюбленная любовница становится требовательной, подозрительной, капризной, ревнивой. И становится второй женой, которая "пилит", давит и требует от любовника реализации ее потребностей.

И что будет делать с такой пассией мужчина? Правильно. Он бросит ее и поищет новых отношений, которые будут легкими и непринужденными.

Не стоит привязывать любовника при помощи подарков

Еще один простой совет: не привязывайте любовника при помощи подарков. Помните, у вас с ним фактически обоюдовыгодные отношения. За счет вас он удовлетворяет свои потребности, в том числе и физические. А вы делаете то же самое за его счет. Он вам не родственник и не лучший друг. Не стоит задаривать его подарками.

Не опекайте его чрезмерно. Заботливые мамочки нравятся далеко не всем. Позволить себе заботиться о ком-то - это разрешить себе его любить. Запомните, он не ваш мужчина. У него уже есть любимая жена, от которой почему-то он не уходит.

Не расспрашиваете его о семье

В самом начале своих отношений постарайтесь не лезть в семью своего любовника. Не стоит выяснять ничего о его супруге, детях и прочих семейных ценностях. Конечно, если он сам по какой-то причине не решит вам рассказать.

Более того, спрашивая мужчину о семье, вы рискуете услышать очередную сладкую ложь. Например, многие мужчины говорят своим наивным пассиям, что со своими женами спят редко или вообще не поддерживают никаких интимных связей. В реальности же они состоят в отношениях с вами и женой практически одновременно. При этом супруга уверена, что благоверный любит только ее и верен ей на 100 %.

Жена всегда на первом месте

Крайне важно понять, что жена для вашего любовника всегда будет играть главную роль в его жизни. Несмотря на все проблемы и причины, из-за которых он и пошел на сторону, он будет приходить домой, общаться с ней и вести себя как ни в чем не бывало.

С женой его связывают совместный быт, пережитые эмоции, воспоминания, имущество, дети. Согласно статистике, 99 % мужчин не любят что-то менять в жизни. Поэтому они и не бросают своих жен, продолжая рассказывать сказки своим любовницам.

Что делать, если вы уже влюбились?

Конечно, не стоит доводить себя до таких крайностей. Но что делать, если вы все же влюбились в любовника? Для начала возьмите себя в руки. Взвесьте все «за» и «против».

Но главное - оцените, сколько времени вы находитесь вместе. И если это время давно перевалило за 5-10 лет, задумайтесь. Если в течение этого времени он не бросил семью ради вас, то и не бросит уже никогда.

Попробуйте найти в нем отрицательные черты. Пока вы идеализируете его, но стоит присмотреться более внимательно... Также психологи советуют провести эксперимент, предложив партнеру открыться обоим супругам. Его реакция расскажет вам все. Скорее всего, вы поймете, что продолжать с ним отношения уже нельзя.

Когда вы замужем, но влюбились

Если вы замужем, не пора ли переключить внимание с любовника на мужа? К примеру, если вас не устраивали интимные отношения, запишитесь на какие-либо интересные курсы, пройдите тренинг для восстановления отношений, поговорите с супругом. Вполне возможно, что он даже и не подозревал о том, что как-то вас не устраивает, а тем более не думал, что его жена влюбится в любовника. Попробуйте наладить отношения в собственной семье.

«Одинокая женщина желает познакомиться...»

Если же вы одиноки и многолетнее общение с любовником ни к чему не привело, разрывайте такие отношения. Жизнь проходит. Вы не молодеете. Поэтому не стоит терять время на изначально бесперспективные отношения. Не сосредотачивайте свое внимание исключительно на любовнике. Параллельно ищите того, кто действительно вам подходит.

Любовник влюбился: признаки

Как видите, в большинстве случаев любовники остаются в своих семьях и продолжают встречаться со своими любовницами на протяжении многих лет. Пока одна из сторон не осознает тупиковость ситуации.

Но иногда и сам любовник влюбляется в свою партнершу. Главный признак такого явления – желание быть с объектом своего внимания постоянно. Он опекает, заботиться о даме. Проводит время преимущественно с ней и редко дома. И, наконец, он заводит разговор со своей пассией о будущем. Он не затягивает с разводом и предлагает руку и сердце своей любимой. Но не обольщайтесь. Такое бывает всего в 1 % случаев. Поэтому сохраняйте трезвую голову и не теряйте времени зря на отношения без будущего.

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