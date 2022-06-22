Шапка Мономаха: как женский головной убор стал символом русского самодержавия

Шапка Мономаха – древний русский артефакт, который принято считать символом самодержавия. Шапка Мономаха сделана из золотых пластин и соболиного меха, отделана жемчугом и драгоценными камнями. Венчает шапку крест. Шапка Мономаха хранится сейчас в Оружейной палате. У шапки Мономаха красивая легенда, которую мы помним еще со школы.

Якобы князь Владимир Всеволодович, памятуя о подвигах Олега и Святослава, пошел войной на Константинополь. А глава Царьграда Константин IX Мономах не хотел войны с русскими – он был сильно занят войной с персами. К тому же, Владимир приходился ему внуком. Поэтому Константин отделался богатыми дарами, в числе которых – знаменитая шапка Мономаха.

Миф придумало окружение Василия III, чтобы укрепить в глазах людей царскую власть. Дескать, сам Царьград преклонялся перед русскими князьями.

В общем, легенда критики не выдерживает, в первую очередь потому, что Владимиру было всего два года, когда Константин IX Мономах ушел в мир иной. 100-процентно происхождение шапки не доказано и у историков есть различные трактовки.

Правдоподобной выглядит версия советского историка Николая Борисова. По его мнению, шапка эта – женская, принадлежала сестре Узбек-хана. А попала она в руки московских князей таким образом.

Московский князь Юрий Данилович много времени провел на территории Золотой орды. Там он установил хороший контакт с местной знатью и возвратился назад с богатыми дарами. В числе даров была, в том числе, и эта шапка. Татарские женщины украшали ее павлиньими перьями. Московские князья установили туда крест.

А вот историки Бочаров и Богатырев полагают, что шапку сделали уже в Москве во времена Василия III. Легенду про подарок византийского императора придумали потом. Почему тогда шапка у наших мастеров получилась один в один, как найденные аналоги татарских женских шапок, история умалчивает.

Ну а окончательно шапка Мономаха получила высокий статус при Иване Грозном. При нем было решено – все русские цари венчаются на трон шапкой Мономаха. Кстати, в повседневной жизни шапку не носили - после венчания на трон ее сразу убирали в сокровищницу. А в жизни царь носил более скромный вариант этого головного убора. Отменил эту традицию Петр I, заменив на европейский лад обрядом коронации.

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