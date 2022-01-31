Жёлтый сумасшедший муравей: Этот вид устраивает экологическое бедствие в местах, куда случайно завозится

Главная проблема людей — мы слишком зациклены на себе. Свои благие поступки мы преподносим как великие блага, а прегрешения — как огромные ошибки. Но если перестать упарываться по антропоцентризму и взглянуть на биосферу в целом, то можно увидеть, что животные ведут себя почти также. Вот возьмём, например, жёлтого сумасшедшего муравья.

Группа работяг тащит уставшую ящерицу домой. Дикая природа прекрасна!

Для жителей Юго-Восточной Азии это самые обычные насекомые. Они примечательны разве что своей привычкой забавно и бестолково бегать по кругу в случае тревоги. А всё потому, что местная флора и фауна не даёт им раскрыть свой потенциал.

Кличка "сумасшедшие" закрепилась за ними как раз из-за этого суматошного мельтешения.

Ситуация изменилась, когда люди наизобретали лодки, самолёты и грузовики. Удобный транспорт оценили не только гомосапиенсы, но и наши жёлтенькие герои. Благодаря попуткам мураши умудрились добраться до Австралии, Индонезии, высадились на Гавайи и целый ряд тропических островов.

Собираем манатки, мы сваливаем!

И уж там они развернулись на всю катушку.

Внезапно обнаружилось, что их способ расселения очень удобен для покорения неисследованных территорий. У большинства муравьёв будущие королевы отправляются в свободный полёт и образуют свои собственные, независимые королевства. Жёлтые сумасшедшие муравьи поступают иначе — когда в муравейнике становится слишком много маток, одна из них собирает свиту и основывает собственную колонию.

Заначка яиц на чёрный день.

Юное поселение поддерживает связь с метрополией, они регулярно обмениваются пищей и рабочими. В азиатских джунглях связь может прерваться в любой момент — один из муравейников будет уничтожен. Но за пределами родины нет естественных врагов, и работяги создают суперколонии, сопоставимые по размерам с человеческими мегаполисами.

Как тебя есть? — Не надо меня есть! — Откуда ты это сказал?

Аппетиты у такого царства соответствуют его размерам, поэтому интервенты рушат аборигенные экосистемы поразительно быстро. Они пожирают падаль, охотятся на насекомых и выращивают тлю в невероятных масштабах. В 2015 году австралийские исследователи решили подсчитать убытки, которые могут нанести бесконтрольно разрастающиеся колонии на севере континента. Цифра получилась внушительная — не меньше 3 миллиардов долларов!

Птицам тоже достаётся от муравьёв. Они регулярно нападают на гнёзда и опрыскивают кислотой всё, что шевелится.

Но даже этот ущерб меркнет на фоне экологической катастрофы с острова Рождества. Это место известно ежегодной миграцией земляных крабов. Тысячи и тысячи членистоногих идут к воде — размножаться. Попав на остров в начале 20 века, сумасшедшие муравьи сократили численность этих животин на 15 миллионов особей!

Забастовка против жёлтых сумасшедших муравьёв.

Муравьи не охотятся на них осознанно, просто чрезмерно нервные насекомыши обливают мигрирующих крабов муравьиной кислотой в качестве меры защиты. Кислота медленно, но верно проедает хитиновые покровы краба, и он погибает примерно через 24 часа после нападения. А падаль утилизируется предприимчивыми вторженцами — чего добру пропадать?

К счастью, защитникам природы удаётся сдерживать экспансию сумасшедших муравьёв, но одержать окончательную победу они пока не в силах.

А вот человека некому было сдерживать. Расселяясь по миру, люди тоже нещадно кошмарили экосистемы и привели к полному крушению нескольких из них. И если рассматривать человечество с такой стороны, то мы мало отличаемся от другого вида, что вырвался из привычных мест обитания. Но, в отличие от глупых насекомых, мы можем осознать свои ошибки и начать путь к их исправлению.

С вами была Книга животных!

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