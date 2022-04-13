Почему брат Николая II Михаил отказался от трона и не стал императором России?

В марте 1917 года Николай II, под давлением революционного правительства, отрёкся от престола в пользу своего младшего брата Михаила. Общество с воодушевлением приняло перестановку и готовилось к преобразованию России в конституционную монархию.

Однако Михаил отказался от короны. Своим решением он обрёк страну на дальнейший кризис, а себя – на гибель. Почему князь Михаил Александрович отказался от власти?

Любовь вместо короны

Михаил был четвертым и самым младшим сыном Александра III. После смерти двух старших братьев – Александра и Георгия, а также после выявления у племянника Алексея (сына Николая II) гемофилии, он оказался в числе наследных царевичей.

В 1912 году Алексей пережил острый приступ гемофилии и чуть было не умер. Вопрос о возможном воцарении Михаила стал ребром. Однако князь, в обход требованиям окружения, взял и женился на дважды разведенной женщине Наталье Брасовой.

Брак был неравным и бил по репутации и авторитету Михаила среди царских особ. Николай воспринял этот поступок как предательство. Обиженный монарх «арестовал» всё имущество брата, уволил его с военной службы и выгнал из страны.

Великий князь с супругой

Почему Николай II отказался от трона?

Ситуация изменилась с Февральской революцией. Обеспокоенность затягиванием войны с Германией, экономический кризис и крайняя непопулярность императрицы Александры Романовой, бывшей по рождению немкой, отвернули от Николая почти всех подданных.

Люди считали императора тираном, неспособным к реформам и попавшим под влияние супруги. Гораздо более перспективным правителем казался Михаил, с которым связывали надежды на либеральные преобразования.

В конце февраля (по старому стилю) в столице вспыхнул мятеж, к которому присоединились армейские части. Временное правительство фактически выдвинуло Николаю II ультиматум: либо отречение от власти, либо Гражданская война.

Условия казались вполне приемлемыми. Речь шла об отречении в пользу собственного сына Алексея, а Михаилу отводилась роль регента. Николаю же требовалось немедленно покинуть страну. Оставлять сына Николай не захотел, а потому 2 марта отрёкся сразу в пользу Михаила.

Николай II сразу после отречения

Таким образом, с этого момента Михаил становился новым главой государства. Князю оставалась лишь формальность, принять эту власть. Армия была полностью на его стороне.

Почему Михаил отказался от власти?

Временное правительство не согласилось с решением Николая II. Михаил, в силу морганатического брака с Натальей, на роль императора не подходил. Революционеры «уцепились» за это обстоятельство и отправили к князю делегацию с целью убедить его не принимать власть.

Ход совещания Михаила Александровича с лидерами Февральской революции подробно описан в мемуарах современников. Князь нервничал, был рассеян, ему приходилось повторять фразы по 2 раза.

В конечном счёте, члены Временного правительства под руководством Александра Керенского, убедили Михаила в том, что если он примет власть, то в стране разыграется Гражданская война. Монархия свержена, её восстановления уже никто не ждет.

В этих условиях Михаил решил отказаться от верховной власти до решения Учредительного собрания – оно должно было решить судьбу будущего устройства России.

Михаил Александрович

Таким образом, князь не отказывался от трона, а лишь передавал власть правительству на время. За это время предполагалось создать условия для перехода в конституционную монархию. Михаил Александрович сложил с себя всякую ответственность и удалился в Гатчину, где погрузился в жизнь провинциального обывателя.

Надежды не оправдались

Как оказалось позже, Керенский не собирался восстанавливать монархию ни в каком виде. Революция требовала кардинальных перемен, и слабость Михаила, наделившего Временное правительство всей полнотой власти, развязала революционерам руки.

Вся царская семья была взята под домашний арест. В октябре 1917 года в России вспыхнула новая революция, где власть в руки взяли большевики. Романовы, в силу собственных малодушных решений, оказались бессильными свидетелями разворачивающихся событий.

Ночью 13 июня 1918 года большевики расстреляли Михаила Александровича. От титула императора он отказался, как думал, временно и из лучших побуждений, а на деле – навсегда.

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