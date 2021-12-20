Что русские в старину делали в полной темноте

На Руси всегда были ритуалы, которые, по традиции рекомендовалось проводить в темноте. Прежде всего речь идет о различных оккультных обрядах, но не только.

«Грешили»

В наше время большинство людей предпочитают заниматься любовью в темноте, без электричества. Как правило, это делается, чтобы скрыть изъяны собственного тела. Но обычай любить друг друга в темноте существовал на Руси издавна и изначально имел совсем другой смысл.

Дело в том, что у русских в старину бытовало поверье, что Бог видит человека только при свете. А половой акт, не имевший целью зачатие ребенка, только ради удовольствия, считался грехом. Но, разумеется, люди все равно не отказывали себе в плотских утехах. И при этом задували свечку, чтобы Господь не увидел, что они творят. Такой грех как бы грехом и не считался.

Гадали

Считалось, что лучше всего гадать на Святки или на Крещение. Возьмем популярное гадание на зеркалах. Для этого около полуночи рекомендовалось отправиться в тихое место (чаще всего ходили в баню, на чердак или в сарай). Гадающая (обычно это были женщины) должна была быть совершенно одна или с одной-двумя подругами, которые должны были молчать и никак не мешать ритуалу. В помещении для гадания должен был царить полумрак.

Там устанавливали одно напротив другого два зеркала – обязательно чистые, без трещин и других изъянов. Две церковные свечи должны были служить единственным источником освещения. Перед тем как начать обряд, девушка должна была распустить волосы, развязать пояс, снять с себя нательный крест и другие мелкие предметы.

Вот как описывается этот ритуал в «Карманной энциклопедии гаданий» (1867): «Зеркала ставят одно против другого. Чтобы зеркала были хорошо освещены, поставьте по бокам две одинаковые свечки. Лучше всего, одно зеркало повесить на стену (или прислонить к стене), а другое поставить на стол. В крайнем случае — держать на коленях. Если зеркала поставлены правильно, то переотражения в зеркалах образуют длинную галерею (коридор), где и должен возникнуть образ. Гадающая должна сесть за вторым зеркалом (что обращено к первому своей зеркальной стороной) и сказать: “Суженый, ряженый, приходи ко мне ужинать”». После этого суженый должен был явиться в зеркале. Еще считалось, что под видом суженого может явиться сам дьявол, поэтому при его появлении гадающая должна была успеть крикнуть: «Чур меня!», а то ей несдобровать.

Вызывали духов

Духов на Руси вызывали с разными целями – например, чтобы узнать будущее, провести какой-нибудь магический ритуал… Рекомендовалось заниматься этим после захода солнца, но лучше всего ночью с 12 до 4 часов – это время до рассвета считалось «колдовским». Для общения с духами можно было использовать разные инструменты – спиритическую доску, игральные карты, зеркала. Обязательным условием являлась темнота. Но разрешалось зажигать одну свечу.

Молились

На Руси люди часто молились по ночам. Обязательно читали молитву перед сном. В каких-то тяжелых жизненных ситуациях могли до утра бить поклоны перед иконами. Зажигали при этом обычно лишь маленькую свечку или лампадку.

«Святые отцы советуют всем уделять часть ночного времени на молитву и чтение Писаний (что есть разновидность молитвы), — комментирует священник Олег Моленко. — По их мнению, ночная молитва сильнее и полезнее дневной. Ночные условия, когда грешный мир спит, наиболее благоприятствуют молитве».

Также в полной темноте принято читать Шестопсалмие. Так называют в православии шесть избранных псалмов, последовательно исполняемых на утрени: 3, 37, 62, 87, 102 и 142. Во время их чтения в храме затворяются Царские врата, гасят свет, тушат свечи. Шестопсалмие читается каждый день в течение всего года, кроме дней Светлой Пасхальной седмицы. «Шестопсалмие – это переход с вечерни к утрени, с Ветхого Завета к Новому Завету, к радости и надежде о родившемся Спасителе, о чем и возвещают Ангелы в пении: “Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение”», — говорит архимандрит Спиридон (Ходанич).

Традиция чтения Шестопсалмия в темноте связана с воспоминанием о рождения Христа в Вифлееме. Но существует и еще одно значение. В справочнике «Новая скрижаль, или Объяснение о Церкви, о Литургии и о всех службах и утварях церковных» (Санкт-Петербург, 1908) архиепископ Нижегородский и Арзамасский Вениамин дает следующее толкование: «Во время сего чтения, по уставу, свечи погашаются. Это бывает для того, дабы мы, не видя ничего глазами, слушали Шестопсалмие со вниманием и со страхом, и дабы всякий, стоя в темноте, мог от умиления вздохнуть и прослезиться. Ибо ночью, если нет вблизи никакой зажженной свечи, то трудно видеть одному другого.

А потому в уставе и служебнике приложено: также глаголем шестопсалмие со всяким вниманием и страхом Божиим, яко Самому собеседующе Христу Богу нашему невидимо, и молящеся о гресех наших».

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