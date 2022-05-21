"Поставила на карту все" - история сибирячки, которая ради спасения отца отправилась в покои к императору

Никто и представить себе не мог, что простая обедневшая дворянка в 19 веке совершит настоящий подвиг ради своего отца. Простая сибирячка без денег и продовольствия шла на протяжении 2-х лет в столицу, чтобы лично попросить помилования для своего отца, который был сослан в Сибирь. У нее с собой была лишь икона, в целительную силу которой Прасковья верила.

Предыстория

Прасковья Луполова была по происхождению дворянкой, семья жила скромно и отец - Григорий служил простым поручиком и полковым казначеем. У него было несколько медалей за отвагу после участия в русско-турецкой войне и несмотря на отсутствие денег Прасковья всегда любила своего отца и гордилась его достижениями.

Однажды семейную идиллию нарушил донос, согласно которому Григорий обвинялся в крупной краже из вверенной ему казны. Разбираться особо не стали и сослали его со всей фамилией в Сибирь, лишив всех регалий.

Этот период жизни был довольно трудным для семьи, но жили они дружно и старались совместными усилиями преодолевать невзгоды. Григорий нашел себе работу в канцелярии, а остальные члены семьи завели собственное хозяйство, чтобы хоть как-то сводить концы с концами. Дом, в котором они жили почти разваливался, но все письма Григория о помиловании оказались тщетными.

На тот момент Прасковье исполнилось 18 лет, и она была единственным ребенком в семье. Девушка хотела облегчить мучения своего батюшки и тогда у нее и появился план по спасению. Она была честной, набожной и откровенно рассказала родителям о своей идее. Конечно поначалу они были против, но со временем ей удалось их уговорить и семья благословила неграмотную Прасковью в дальний путь.

У нее был всего один рубль в кармане и икона, которой она молилась о спасении своей семьи. Наивная девушка, которая никогда не отходила далеко от родительского дома даже и представить себе не могла с какими трудностями ей предстоит столкнуться.

Она не знала верную дорогу, но она верила в то, что сможет помочь своему отцу и надеялась на поддержку добрых людей в пути. Она шла пешком стирая ноги, и в холод и в зной и через 700 верст она оказалась в Екатеринбурге.

Там ей встретилась сердобольная дворянка, которая решила помочь Прасковье. Она приняла ее как родную дочь - обучив грамоте, манерам и написав для нее сопроводительное письмо к питерским придворным, чтобы те приняли девушку.

До Вятки Луполова перебралась по реке, а затем снова пошла пешком. Порой ей приходилось ночевать на улице, если не встречались по пути добрые люди. Во время ночевки у одних крестьян Прасковья услышала, что они хотят ее обокрасть. Они и не знали, что у девушки на самом деле ничего не было кроме того самого рубля.

Прасковья не стала сбегать, понадеявшись на силу своей молитвы и помогло. На утро, обнаружив что у девушки ничего нет ее пожалели и накормили, отпустив с миром. Были и более серьезные случаи, например однажды на нее напала стая собак и девушке с трудом удалось от них убежать.

Все эти случаи Прасковья посчитала действительно чудесными, ведь ей всегда удавалось выбраться из самых затруднительных ситуаций живой и невредимой. Тогда она приняла для себя важное решение - уйти в монастырь если получится помочь отцу.

Добравшись до Санкт-Петербурга она в первую очередь достала письмо, с помощью которого придворные радушно приняли Прасковью. Ей помогли привести себя в порядок и представили императрице - Марии Федоровне, а затем и самому императору. Тот внимательно выслушал девушку и поручил отправить это дело на пересмотр сенатору Осипу Козодавлеву.

В итоге отцу с семьей позволили вернуться в столицу, но дворянский чин так и не вернули. Император Александр был действительно впечатлен подвигом молодой и хрупкой девушки с иконой и наградил ее 2000 рублей серебром, что на тот момент считалось целым состоянием.

Вскоре о Прасковье стали писать в газетах и она стала местной знаменитостью. К ней сватались именитые женихи, но девушка осталась и на этот раз верна своему слову. Она искренне поблагодарила всех за добро и после паломничества отправилась в монастырь, где и провела остаток своих дней. В дальнейшем ее даже хотели причислить к лику святых, но этого не произошло из за надвигающейся революции.

К месту ее захоронения и по сей день съезжаются люди в надежде получить чудесное исцеление и она действительно всем помогает. Ее имя вошло в историю, в а родном Ишиме ей поставили памятник. Несмотря все все трудности и невзгоды ей удалось сохранить свою веру и остаться преданной своему слову.

Она добровольно отказалась от всех земных благ, посвятив свою жизнь спасению отца и своей вере. Это действительно настоящий подвиг для юной девушки, которая даже не успела вступить во взрослую жизнь, но стала настоящей святой...

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А вы знали об этом?

Чувствуя неотвратимость своего ухода смертельно раненный Петр Аркадьевич Столыпинт перекрестил потрясенного случившимся Николая II со словами «Счастлив умереть за царя». Тогда никто еще не понял, что это был «выстрел в будущее России» и он попал в цель!

На Столыпина было совершено множество покушений. Самое известное и кровавое — взрыв на Аптекарском острове в Петербурге в 1906 году. Столыпин вел прием на казенной даче, когда туда подбросили портфель со взрывчаткой. В результате взрыва погибли 27 человек, пострадало более 100. Среди пострадавших были и дети самого Петра Аркадьевича.

После того случая он всегда носил в портфеле металлическую пластину, надеясь, что она защитит его от пули террориста. Но роковое покушение случилось тогда, когда премьер-министр был без своего портфеля.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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