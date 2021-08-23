Топ-10: Интересные факты про нелетающих птиц, которые вы могли не знать

В мире существует более 10 тысяч видов птиц, и, что удивительно, многие из них не умеют летать. Это может показаться странным, учитывая, что кажется логичным считать, что основным способом передвижения птиц является полёт.



Однако, когда мы задумываемся о некоторых видах уток или таких птиц, как страус, всё становится понятным. Перед вами — 10 фактов про птиц, которых вы, вероятно, в небе не увидите.



10. Крупнейшей группой нелетающих птиц являются бескилевые







Бескилевые (их также называют бегающие, страусовые, или гладкогрудые птицы (лат. Ratitae)) — это основной инфракласс птиц, которые не умеют летать. Эта разнообразная группа насчитывает более 60 различных птиц, включая киви, страусов, нанду, эму и казуаров.



Все птицы в этой группе не могут летать, потому что грудины у них слишком плоские. У нелетающих птиц на грудине нет киля или он уменьшен. Это означает, что они не способны развить грудные мышцы, необходимые для того, чтобы взмахивать крыльями достаточно для того, чтобы летать. У них также, как правило, кости крыльев меньше по сравнению с птицами, которые могут летать.



9. Новая Зеландия — родина большинства нелетающих птиц







В Новой Зеландии обитает наибольшее количество видов нелетающих птиц по сравнению с любой другой страной мира.

В Новой Зеландии живут совиные попугаи (какапо), киви, пингвины и бескрылые султанки (такахе).Это связано с тем, что до прибытия людей на этот остров наземных хищников на нём было очень мало, если таковые вообще были, поэтому нелетающие птицы на нём процветали. Единственными хищниками для нелетающих птиц были более крупные нелетающие птицы.Многие виды нелетающих птиц, которых можно было найти только в Новой Зеландии, к сожалению, вымерли.

Пингвины не принадлежат группе бескилевых, потому что эволюционировали иначе, чем они. Хотя пингвины являются нелетающими, их анатомия, в отличие от бескилевых, схожа с анатомией птиц, которые умеют летать.



У пингвинов киль и грудина такие же, как у птиц, умеющих летать. Так что, хотя размах их крыльев недостаточно велик, чтобы летать, сила у них на это есть. Вот почему у пингвинов есть способность плавать и плавно двигаться в воде.



7. Существует два вида нелетающих чирков







Редкий оклендский чирок и вымирающий кэмпбельский чирок — два единственных вида нелетающих чирков.



Кэмпбельский чирок впервые был обнаружен на островах Кэмпбелл, но, к сожалению, уничтожен норвежскими крысами.



К счастью, ещё одна группа этих птиц была обнаружена на соседнем острове, и кэмпбельского чирка внесли в список видов, находящихся на грани полного исчезновения.



Оклендского чирка часто путают с бурым чирком, однако он меньше по размеру и нелетающий.



6. Тристанский пастушок — это самая маленькая нелетающая птица







Самой маленькой нелетающей птицей в мире является тристанский пастушок, которого можно найти в архипелаге Тристан-да-Кунья в Атлантическом океане. Взрослая особь вырастает примерно до 13-15,5 см.



Название этого вида на английском языке (Inaccessible Island rail) происходит от названия острова, на котором они обитают — Неприступный остров (Inaccessible Island).



Считается, что этот вид выжил до сих пор благодаря тому, что на острове нет хищников, и он в буквальном смысле неприступен для людей, так как со всех сторон окружён скалами, а высадка с судна или с самолёта сопряжена с большим риском даже в хорошую погоду.



Тристанский пастушок естественным образом эволюционировал в своей среде обитания, и потеря способности летать была частью эволюционного развития.



5. Нелетающие птицы могут быть быстрыми на суше







Некоторые виды компенсируют недостаток полёта своей невероятной скоростью передвижения по суше. Самые быстробегающие птицы — это страус и казуар.



Большинство людей думает, что это калифорнийская земляная кукушка, однако её максимальная скорость составляет 42 км/час.



Казуар может развивать среднюю путевую скорость до 50 км/час, а страус — до 60-70 км/час.



4. На Галапагосских островах обитает единственный в мире баклан, который не умеет летать







Галапагосский нелетающий баклан — единственный вид из семейства баклановых, который не умеет летать. Его называют галапагосским, потому что именно на Галапагосских островах впервые был обнаружен этот нелетающий вид.



Галапагосские острова являются родиной некоторых из самых редких и уникальных видов, поскольку местные животные эволюционировали здесь порой странным образом.



Видно, что этот вид перестал летать уже очень давно, поскольку размах их крыльев в 3 раза меньше, чем необходимо для полёта. Исследования показывают, что мутировавший ген у представителей этого вида с годами привёл к уменьшению размаха крыльев.



3. Казуар — вторая самая тяжёлая птица в мире







Хотя казуары выглядят, как доисторические птицы, это относительно новое семейство, и в нём существует три различных вида.



Самыми тяжёлыми являются южный казуар, или шлемоносный казуар, и северный казуар, или оранжевошейный казуар. Они могут весить до 44-47 кг, что делает их вторым по величине видом птиц после страуса.



Это, безусловно, одна из главных причин, по которой о полётах этой птицы не может быть и речи.



2. Птицы стали нелетающими вследствие изменений ДНК







Для выяснения причины, почему некоторые виды птиц утратили способность летать, было проведено множество исследований. Они показывают, что утрата этой способности происходила на протяжении тысяч лет.



Считается, что причина заключается в изменениях ДНК, в частности, вследствие мутаций в регулирующей ДНК. Мутации ДНК включают в себя более плоскую грудину и меньший размах крыльев.



У некоторых птиц не было необходимости летать ввиду их местонахождения, отсутствия хищников и обильных источников пищи.



Считается, что как только птица начинает процветать в своей среде обитания, её потребность в полётах уменьшается, и это становится эволюционной особенностью, которая теряется.



1. Какапо — единственный в мире нелетающий попугай







Попугай какапо — одно из природных сокровищ Новой Зеландии ...и вид, находящийся на грани полного исчезновения.



Это любопытное существо часто называют попугаем-совой из-за его ночного образа жизни. Какапо — древний обитатель, у него относительно большие ноги, и он не летает из-за слишком маленьких крыльев.



Это также самый тяжёлый вид попугаев, что является ещё одной причиной, по которой ему было бы трудно летать, поскольку он не обладает изяществом для взлёта.