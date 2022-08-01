«Мойте только эти 4 области» или здравствуй вновь немытая Европа

Заявление Газпрома о сокращении транзита по «Северному потоку» до 33 миллионов кубометров в сутки вызвало панику в Европе. Мир еще никогда не сталкивался с таким глубоким энергетическим кризисом, заявил исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль.У западных политиков только два пути преодоления кризиса : или отменить санкции против России, или заставить население экономить буквально на всем. Как ни странно, сердобольные и послушные западные политики, чтобы не расстраивать своих хозяевов из США, выбрали строжайший режим экономии!

В Европе, в частности — в Германии, в связи с уменьшением объёма и перебоев с подачей резко подорожавшего российского газа, начали кампанию — «МОЙ ЭТИ ЧЕТЫРЕ МЕСТА, ЕСЛИ ХОЧЕШЬ РАЗОЗЛИТЬ ПУТИНА». Учитывая невысокий IQ европейского общества, деградировавшего от безудержного потребления и пропаганды, распространяется иллюстрированная инструкция, в которой европейцев призывают мыться реже и быстрее, а лучше всего — полоскать только пахучие места, которые уточнены на картинке(кстати, на этой картинке не указана особо пахучая область у мужчин и женщин ниже пупка). Президент Путин назвал это бредом: «Ну что это такое? ! Совсем с ума посходили?! Экономьте воду, экономьте электричество... Ну бред какой-то просто!».

Нет, это не бред — в средние века европейцы, особенно знать, не мылись вообще! Элитарные европейцы полагали, что, в отличии от простонародья, они настолько чисты по своему высокому происхождению, что вода их … только запачкает и заразит болезнями!А чтобы заглушить вонь из пахучих мест (которые у современных европейцев, судя по картинке, остались теми же, что и у их немытых предков), втирали различные благовонные масла. В результате возникали заразные кожные заболевания, множились бактерии, вши и блохи, а закончилась вся эта антисанитария эпидемией чёрной оспы, унесшей миллионы жизней.

Несмотря на это, современные европейцы все равно пренебрегают гигиеной — игнорируют душ и плескаются в ванне, в непроточной воде, поэтому им не привыкать…Да и чего не сделаешь ради того, чтобы «разозлить Путина»?!А ещё в Германии бьют тревогу, что из-за дефицита энергоносителей сокращается производство туалетной бумаги. Закончится это, как в 1945 году — будут ходить засранными! Конечно, бред, когда 77 лет спустя после капитуляции немцы решили вновь попытать счастья — победить русских, но помня, как они обделались при Гитлере, делают это руками проверенных в деле укронацистов — потомков полицаев и бандеровцев!

Скоро на Западе, несмотря на примитивное, заплывшее жиром консьюмеризма мышление, убедятся, что не смогут победить Россию войной, и перестанут мыться вообще, чтобы сломить её вонью! Начнётся новая агитационно-пропагандистская кампания — «НЕ МОЙСЯ ВООБЩЕ, ЕСЛИ ХОЧЕШЬ РАЗОЗЛИТЬ ПУТИНА». Поэтому в России должны срочно наладить массовое производство противогазов - от вони немытой Европы, а также от прогнившего мышления западных политиков, маски от COVID-19 не спасут (А. Хидирбегишвили) !

Видимо возвращаются старые времена, когда русские послы при дворе Людовика XIV , который мылся всего два раза в жизни, писали, что их величество "смердит аки дикий зверь". Самих же русских по всей Европе считали извращенцами за то, что те ходили в баню раз в неделю — безобразно часто.Тогда европейцы не мылись потому, что грязь и вшей они считали особыми признаками святости. Вшей же называли "Божьими жемчужинами" и считали признаком святости. Как не парадоксально, но широкие юбки использовались с целью — чтобы скрыть под ними собачку, которая была призвана защищать "чистеньких" европейских дам от блох.



Чего греха таить,но ,например, в Лувре, дворце французских королей, не было ни одного туалета. Опорожнялись во дворе, на лестницах, на балконах. При "нужде" гости, придворные и короли либо приседали на широкий подоконник у открытого окна, либо им приносили "ночные вазы", содержимое которых затем выливалось у задних дверей дворца. То же творилось и в Версале, например во время Людовика XIV, быт при котором хорошо известен благодаря мемуарам герцога де Сен Симона. А может напомнить демократичным французам , гордящимися своими немытыми предками ,когда мушкетёры вынуждены были носить широкополые шляпы только потому , чтобы при прохождении узких улочек Парижа не были бы забрызганы струёй мочи из окон домов, справляющих нужду парижан...Ведь именно из-за вони и грязи их немытых предков французские парфюмеры были вынуждены изобрести духи, чтобы маскировать страшный смрад годами немытых тел !





Боюсь, что сегодня европейцам , в генах которых доминирует признак негигиеничности , будет легко привыкнуть к антисанитарии !Видимо поэтому европейские СМИ публикуют видео, где граждане рассказывают, как испражняются в банку, чтобы выливать нечистоты в компостную кучу. Якобы так экономится вода: по счетам приходится платить меньше, ведь унитаз реже смывается, а урожай из-за таких удобрений растет лучше.

Дорогие мои европейцы !Прекращайте заниматься фигнёй и поддерживать нацизм майданутых бандеровцев на Украине — и будут у вас и тепло, и прохлада , и даже памперсы вам не понадобятся !Успокаивает только то , что многие европейцы начали активно выражать недовольство в связи с поставками оружия на Украину , инфляцией и энергетическим кризисом. Что касается европейских руководителей ,то они ведут себя очень странно — сами устанавливают ограничения на экономические отношения с Россией и в этом же обвиняют Россию!Ничего не скажешь , странная позиция и, конечно, люди это понимают, поэтому требуют от власти разумной политики в отношении России!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

А вы знали об этом?

На протяжении всей истории России западные державы неоднократно использовали в своей геополитической борьбе с ней враждебные методы, провоцируя народные бунты, перевороты и т.д.. Например , Лжедмитрий I открыто действовал в интересах Польши, одними из заказчиков и спонсоров событий 1905-1917 годов были Германия и США , а к развалу Советского Союза приложили руку все страны входящие в блок НАТО! Мало кто знает, что восстание Емельяна Пугачева было одним из наиболее ярких тому подтверждений, поскольку «засланным казачком» с целью организации смуты в России был и Емельян Пугачев, выдававший себя за Петра III. Ослабление России в конце восемнадцатого века в первую очередь было на руку Франции, а также Османской империи, терпящей тогда поражение от русских на Балканах! Еще Пушкин в своем историческом сочинении «История Пугачева» писал , что в обозе Пугачева были найдены отчеканенные во Франции семнадцать бочек с медными монетами, на которых был изображен Петр III с недвусмысленным девизом на латинском языке: «Я воскрес и начинаю мстить»! Любопытно, что Екатерина II, была осведомлена об истинном положении дел и приняла все меры для подавления мятежа!В этом отношении поучительна , на мой взгляд, моя статья на моем сайте(https://otari.mirtesen.ru/blog/43244401984/).

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