Казбек-гора. Как двухметровый осетинский богатырь поразил весь мир?

Не оскудела и не оскудеет богатырями земля русская… Огромное количество могучих людей самых разных национальностей были рождены в различных уголках нашей огромной, необъятной страны. В частности, горы Кавказа, где также растут сильные духом и телом люди, настоящие горцы.

Одним из кавказских богатырей был легендарный осетинский борец Бола Кануков, который поражал своими достижениями на ринге в конце XIX – начале XX века.

Как все начиналось…

Темирболат (Бола) Кануков родился в селе Кобан Северной Осетии в семье бедного крестьянина-горца в 1869 году. Родился слабым, больным, но нужда быстро закалила мальчика: ему с самого раннего детства приходилось работать наравне со взрослыми, и это развило его физическую силу. Отец будущего борца вспоминал, что тот мог встать в ярмо вместо быка и подняться с тяжело груженной подводой в гору. К 25 годам рост богатыря достиг 2 метров, а вес – 214 килограмм.

Казбек-гора, в честь которой Кануков получил свое прозвище. Источник фото: goingapp.pl (https://clck.ru/rSNHy)

Бола никогда не злоупотреблял своей силой, наоборот, как рассказывали старики-кобанцы, он был добрым, отзывчивым молодым человеком, старался во всем и всегда помогать людям. Однажды он помог подковать необъезженного скакуна, просто силой уложив его на землю.

Цирк…

А в другой раз, когда односельчане хотели подшутить над ним, вырвал дерево с привязанным к нему стогом потому, что ему очень нужно было отвезти домой сено.

Слухи о невероятной силе осетина дошли до Москвы и Санкт-Петербурга. В родное селение молодого человека стали приезжать импресарио, предлагавшие ему выступать в цирке или профессионально заниматься французским боксом или борьбой. Бола долго отказывался, но потом желание увидеть мир пересилило, и он принял предложение одного из цирков.

Борцы, участники чемпионатов начала XX века. Источник фото: ruscircus.ru (https://clck.ru/rSPtD)

Там он стал профессиональным борцом, побеждая и за счет своей силы, и терпения, и природной выносливости. Верный осетинским традициям, Бола никогда не выходил на ринг без одежды, и этим также запомнился публике.

Карьера

Бола Кануков выступал по всему миру: в цирках Берлина, Лондона, Варшавы. Он стал победителем многих международных чемпионатов и соревнований, а к 1908 году победил почти всех титулованных борцов своего времени: Георга Гагкеншмидта, Ивана Шамякина, Николая Вахтурова, армянского борца Мыкыртычева, перса Алли, японца Ону, болгарина Никола Петрова, турецких борцов Шекир Пельвана, Ахмеда Пельвана, Коч-Ахмеда, англичанина - негра Ципса, американца Бамбула, итальянца Джаморе, датчанина Педерсона и других.

Бола Кануков с группой российских борцов. Источник фото: ucrazy.ru (https://clck.ru/rSQmF)

В 1909 году на международном чемпионате по французской борьбе в Баку Бола одного за другим положил на лопатки мировых чемпионов: Иогансона (Норвегия), Мультона (Южная Африка), Буччиони (Италия). Побеждал он всегда быстро, за несколько секунд.

Наверное, единственный, с кем осетинскому борцу пришлось «повозиться», был как раз итальянец Буччиони, бывший знатоком французской борьбы. Но и его он одолел, правда почти за 10 минут. Вот как писали о его выступлениях газеты: «9 апреля, Иогансон (чемпион Норвегии) выходит на арену, смотрит…на осетинского колосса…как будто хочет сказать: «Ну что с ним я смогу сделать?..»…Сразу же после свистка Кунуков идет на него… и кладет его на лопатки в 26 секунд».

Соперники Казбек-горы: Иван Заикин и сенегалец Амальо. Источник фото: kopilkaurokov.ru (https://clck.ru/rSTcf)

Одержал победы Казбек-Гора и над сенегальцем Амальо, португальцем Карадо-Карпини, и русскими богатырями Загоруйко, Иваном Заикиным…

Завершение выступлений

Последний раз Бола Кануков выступал на арене цирка в Баку в 1917 году. К тому моменту легендарному борцу уже исполнилось 48 лет, и он решил завершить карьеру. Последний бой был очень трудным и долгим, но и из него он вышел победителем. Многие фанаты французской борьбы того периода времени очень жалели, что Бола так и не встретился на ринге с Иваном Поддубным…они просто разошлись во времени…

Бола умер в 1922 году от воспаления легких: гроза застала его в поле, он накрылся стогом сена, но все равно промок, а после этого заболел и так и не поднялся с постели. У него осталась жена, дочь и приемный сын, который погиб на фронте в Вторую мировую войну…

Могила Т. Канукова. Источник фото: turbina.ru (https://clck.ru/rSYwp)

Известно, что именно Бола Кануков приобщил к цирку основателя легендарной советской цирковой династии и конного советского цирка Али-Бек Кантемирова.

Болу Канукова до сих пор помнят в Осетии. В его родном селе ему был поставлен памятник. Спортивные функционеры региона говорят о нем с нескрываемым уважением: «Бола знаменосец Осетии в спорте. Он был первым, кто указал путь многим нашим выдающимся борцам…Мы на всех сборах вспоминаем его».

Бола Кануков в национальном костюме. Источник фото: worldgiants.narod.ru (https://clck.ru/rSGFT)

Действительно, практически любой осетин знает имя Болы Канукова. Его считают легендарным богатырем, горцем и борцом, сильным, могучим, но добрым и скромным, непоколебимым в своих убеждениях и воле к победе. Именно таким и должен быть истинный человек-гора.

Источник

А вы знали об этом?

Кулачные бои на Руси традиционно проводились на Масленицу и другие праздники. Изначально они были посвящены верховному богу славян Перуну, покровителю воинов. Иногда подобные забавы устраивались на свадьбах, отсюда произошла поговорка: «Какая свадьба без драки?». Считалось, что разудалое веселье и лихой бой – это не только возможность продемонстрировать молодецкую удаль, но и дань уважения языческим силам природы, которые в ответ обязательно проявят благосклонность к людям. В масленичных кулачных забавах могли принимать участие девушки и женщины.

Например, женщины села Окатная Маза в определенные дни собирались на вершине холма и состязались в рукопашном единоборстве. Начинались бои с поединка двух зачинщиц, а затем потом в бой вступали другие, и разгоралась массовая драка».

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и ,пожалуйста, подпишитесь на канал.

Рекомендую также прочесть:

Депортация или геноцид Сталиным героического чеченского и ингушского народов ? https://otari.mirtesen.ru/blog/43115988494/

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!