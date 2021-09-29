Как женщина с лишним весом стеснялась себя, пока не влюбилась

У девушки по имени Стефани всегда были проблемы с самооценкой из-за лишнего веса. Пока она и ее парень Аррин не решились на совместную фотосессию. Фотограф Бриа Терри выложила фотографии на своем сайте, и они буквально взорвали Сеть! Стефани получила много поддерживающих комментариев. А что об этом думаешь ты?

«Помню, как в школе смотрела на себя в зеркало и думала: что со мной не так? Почему мой желудок не работает нормально?»

«Мне потребовалось много лет, чтобы принять этот факт: меня всегда будут считать толстухой»

«Но теперь я могу жить с высоко поднятой головой и не считать, что мой вес — это позор!»

«Честно говоря, я никогда не чувствовала себя более привлекательной, чем сейчас», — сказала Стефани, впервые увидев эти фотографии.

«Я была потрясена. Я выгляжу влюбленной и уверенной в себе»

«Каждый человек должен увидеть себя таким,какой он есть. Это на многое открывает глаза»

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Однозначно можно восхищаться этой довольно сексуальной дамой , которая, несмотря на свою полноту,которая тяготит ее всю жизнь, не утратила жевственность , что , на мой взгляд, самое главное !

Хотелось бы пожелать этой прекрасной даме успехов в любви и чтобы она всю свою жизнь ходила поднятой головой, не переживая за свой лишний вес !

С искренним уважением , Отари Хидирбегишвили !

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