За что Александр Первый не жаловал Михаила Илларионовича Кутузова

Известные случаи

Самых-самых известных, которые дают понять, что для Александра фамилия Кутузова была неприятна, несколько. Рассказываю о них:

1. В 1814 году, когда многие вспоминали Бородино и не только этот населенный пункт, где пало множество отважных русских солдат, император танцевал и веселился на балу. Ему и в голову не пришло проехаться по памятным местам, почтить память людей, защищавших Отечество. К тому времени Михаила Илларионовича Кутузова тоже уже не было в живых. Но царь и о нем не желал вспоминать.

2. В 1815 году, как вспоминал генерал Карл Толь, Александр руководил репетицией парада войск в Париже. Указанный генерал напомнил правителю, что наступила третья годовщина Бородинской битвы. Александр Павлович ничего не сказал. Он просто отвернулся. Было видно, что царь не хочет думать об этом событии, неразрывно связанным с именем Кутузова.

3. В том же 1815 году, когда император Александр Первый возвращался из Франции в Россию, Фридрих-Вильгельм Третий предложил заехать в Бунцлау – место, где провел свои последние дни Кутузов. Александр от этого предложения отказался.

Всё это вещи, которые однозначно не говорят, что российский император ненавидел Кутузова. Но уже, исходя из них, можно сделать кое-какие выводы.

Можно вспомнить и другие странные обстоятельства. Например, Александр не награждал солдат за отдельные победы в Отечественной войне. Зарубежные походы – другое дело. В них наград раздавали много и делали это часто. Даже за поражения солдаты получали, например, Георгиевские ленты.

Три причины такого поведения императора

Во-первых, царь, судя по всему, был человеком мелочным. Неприятно это писать. Но Александра очень волновало то, что русские полководцы громили Наполеона, а сам император проявил себя так себе.

Царь после 1812 года по-своему мстил полководцам. Не сказать, что жестко. Это все же имело место. Например, тот же Ермолов был сослан на Кавказ. Почетно. Но это дела не меняет.

Сам указанный генерал вспоминал о событиях 1815 года. Тогда русский оккупационный корпус повторно входил в Париж. В некоторых подразделениях солдаты шли не в ногу. Император очень разозлился и приказал арестовать командиров этих подразделений. Причем приказ выполняли британцы. Это было позорно, унизительно. Брат царя – будущий император Николай Первый – протестовал против всего этого. Александр был непреклонен.

Британцами и их командующим генералом Веллингтоном российский император восхищался. Александр как-то раз увидел, как британец занимался строевой подготовкой новобранцев. Лично.

Российский император сделал вывод, что и он должен делать подобное в свободное время – уделять внимание военным мелочам.

Второй причиной было то, что Александр не мог потешить своё самолюбие. Он с 1805 года командовал русскими войсками. Таланта в этом у Александра не было. Самый яркий пример – это операция на Березине. Александр подумал, что неплохо бы взять Наполеона именно на этом участке – во время переправы. Царь разослал свой план трем командирам: Кутузову, Витгенштейну и Чичагову. Они должны были выдвинуться с войсками из трех городов: Киева, Москвы и Санкт-Петербурга, окружить войска Наполеона.

Было очевидно, что из этой затеи ничего не выйдет. Не было возможности координировать действия командиров и их солдат. Но Александр от плана не отступил. А когда идея провалилась, император еще и быстро нашел виновных.

Третья причина – страх. К чести Александра, нужно заметить, что он никогда не думал сдаваться. Например, у Константина Павловича были такие мысли. А Александр был уверен, что биться с Наполеоном нужно до конца.

При этом царь очень боялся. И того, что русская армия будет окончательно разгромлена, и кое-чего другого.

Очень интересный факт: Александр думал, что Наполеон заручится поддержкой крепостных. И это могло случиться.

Сам Бонапарт вспоминал, что подумывал призвать на свою сторону крепостных, но не сделал этого, потому что не хотел «обрекать на гибель тысячи семейств».

Я думаю, что у Наполеона, на самом деле, что-то не вышло. О своем благородстве он рассказывал, когда уже потерпел поражение.

А Александр о своих настоящих чувствах никогда не говорил. Только лишь отыгрывался на генералах.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

К сожалению, история России полна мистификаций и ложных мифов!Любопытно, что в 1962 году, в период оттепели, когда людям показалось, что можно что-то говорить, многие доктора наук и историки, обратились лично к Хрущеву с письмом, в котором заявили, что, проиграв Бородино и оставив без боя Москву, в которой преступно заживо сгорели 30 тысяч русских раненых, Кутузов, который фактически не выиграл в своей жизни ни одно крупное сражение, недостоин того, чтобы ставить ему памятник и назвать проспект в Москве Кутузовским! Но советская власть не могла жить без мифов и поэтому Хрущев отказал им.

Интересно также , что повязок на глаз Кутузов, кстати, не носил, а повязка на портретах нужна была ему, чтобы увековечить его героически полученное увечье. Любопытно , что тактику партизанской войны разработал не Кутузов, а Барклай-де-Толи, который разработал "скифскую стратегию" выматывания противника партизанской войной. Однозначно русская армия была уничтожена именно в Бородинском сражении,потеряв почти половины регулярного состава, а около 30% оставшихся в живых превратились в мародеров.В этом безусловно был виноват Кутузов, поскольку неправильно расположил войска и бездарно руководил боем.

Даже тогда, когда Наполеон уже отступал из России, русские потеряли ещё больше военных: Кутузов вывел из Тарутино 130 тысяч, а привел в Вильно 27 тысяч солдат! Важно также отметить, что огромные потери Наполеон понес не из-за русской зимы и русской армии , как лживая советская пропаганда растрезвонила, а от бактериологической войны!Мало кто знает, что перед вступлением Наполеона в Москву весь город был специально завален зараженными оспой вещами, в результате чего французская армия понесла огромные потери от эпидемии оспы !Ведь именно поэтому Москву сожгли не русские, а французы !Однозначно русская армия никогда еще в своей истории не была так беспомощна, как в битвах с Наполеоном !

Вместе с тем Кутузов был сексуальным маньяком и педофилом! В противовес порядочной семейной жизни фельдмаршал предпочитал разгульную жизнь . Александр I за похождения Кутузова прозвал его «одноглазым старым сатиром», поскольку 64-летний старик, одноглазый, толстый, уродливый не мог существовать без того, чтобы иметь при себе трех, четырех женщин!… Согласно современным юридическим законам сегодня бы Кутузова судили бы за злостную и рецидивную педофилию! Весной 1811-1812 гг. он вместо активной деятельности на турецком фронте развлекался с 14-летней молдованочкой.

ИзвестныЙ турецкий историк Ахмед Алтынай рассказывает о посещении Кутузовым гарема с 10-летними девочками, практиковавшими оральный секс. Любопытно также , что после смерти полководца в небольшом городке Бунцлау, ныне это Болеславец в Польше,по распоряжению Александра I тело Кутузова забальзамировали и перевезли на родину. 25 июня 1813 года его захоронили в Санкт-Петербурге, в Казанском соборе.Однако вскоре появились слухи о том, что сердце полководца было похоронено не в Санкт-Петербурге, а на кладбище рядом с Бунцлау.

Сообщалось даже, что такова была воля самого Кутузова, который завещал тело отвезти в Россию, а сердце похоронить на месте смерти, чтобы русские воины знали, что сердцем он навсегда остался с ними. Вскоре на местном кладбище появился холмик с оградой и скромным постаментом. В 1933 году руководитель Ленинградского обкома ВКП(б) Сергей Миронович Киров распорядился создать комиссию, вскрыть склеп в Казанском соборе, чтобы окончательно убедиться – где находится сердце Михаила Кутузова? Раскрыв крышку склепа, исследователи увидели сердце, неплохо сохранившееся в какой-то прозрачной жидкости!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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