10 ошибок в общении, которые превратят в ссору любой разговор

Когда люди долго живут вместе, им кажется, будто они настолько хорошо знают друг друга, что свою речь уже можно и не контролировать. Но это не так: большинство семейных скандалов происходит только потому, что партнеры не умеют правильно общаться.

«По меньшей мере половина супружеских ссор случается потому, что партнеры попросту не умеют разговаривать», — отмечает семейный терапевт Джеффри Чернин.

По его словам, со временем пары начинают общаться шаблонами. На одни и те же слова отвечают одинаковыми реакциями. За претензией привычно следует гнев, в ответ на него повышают голос, и уже не ясно, кто первый начал. Такие стереотипы поведения трудно искоренить: мы сами не замечаем, как попадаем в привычные ловушки раз за разом.

Вот 10 примеров таких ошибок в общении, которые неизменно приводят к ссорам и обидам.

1. «Бег по кругу»

Партнеры начинают цепляться друг к другу и перебрасываться возражениями. Например:

Он: «Тебе написал бывший? Почему не рассказала?»

Она: «Я говорила на днях».

Он: «Нет, не говорила. Я узнал об этом только потому, что ты поделилась с Машей, а она передала мне».

Она: «Да говорила я! Как раз перед тем, как мы собирались посмотреть тот фильм». И так далее.

Прекратить бег по кругу может каждый из партнеров.

2. «Нападение и защита»

Если один утверждает: «Ты никогда не говорила, что тебе писал бывший», другой может ответить: «Мне казалось, говорила. Если нет, то точно собиралась». Если допустить, что один мог об этом забыть, второй, скорее всего, тоже согласится, что что-то подобное произошло и с ним.

Нападение — не что иное, как способ высказать гнев или недовольство. Это вызов, на который незамедлительно следует защитная реакция. Обычно все начинается с вопроса: «Почему ты…?» К примеру, «Почему ты поделилась с Машей, а не со мной?» И ответ на это может быть столь же агрессивным.

Как обойти эту ловушку? Не защищаться. Возможно, это противоречит логике, но подумайте: что, собственно, случилось? Правда ли партнер в самом деле хотел вас задеть? Постарайтесь понять, какая эмоция стоит за нападением. На фразу: «Почему ты мне не написала?!» можно ответить: «По-моему, ты злишься». Скорее всего партнер ответит «Еще бы!» Тогда просто извинитесь.

Если вы сами склонны нападать, попробуйте не провоцировать партнера на ответную атаку. Используйте допущения: «Ты этого, наверное, делать не хотел, но все же перебил меня». Это смягчит любую вашу претензию.

3. «Перестрелка»

В такие моменты никто никого не слушает, не дает другому закончить фразу или обрывает его на полуслове. Чтобы «снизить градус», придется прерваться, на время разойтись в стороны. Чтобы это работало, договоритесь, что:

Вы не будете обвинять друг друга в мягкотелости или чем-то другом за желание успокоиться.

Ответ на предложение остыть и вернуться к разговору позже должен состоять из одного слова: «Хорошо».

Вы всегда будете возвращаться к разговору позже и завершать его.

Если знаете, где скрыты ваши «тревожные кнопки», скажите об этом партнеру. Когда партнер настаивает на продолжении разговора, можно сказать: «Когда я нервничаю, я тебя не слышу». Он наверняка сумеет вас понять, перестанет принимать ваши вспышки на свой счет и сохранит хладнокровие.

4. «Атыизм»

Так можно назвать привычку дожидаться, когда партнер выразит какую-нибудь претензию с тем, чтобы немедленно высказать свое «А ты…» Например, он говорит: «Мне не нравится, что вы с подругами встречаетесь в кафе. Погуляли бы в парке, чтобы поберечься от ковида». Вы тут же парируете: «А ты накупил кучу новой одежды, хотя я просила сократить расходы и покупать только самое необходимое!»

«Атыизм» — это неудачная попытка уклониться от неприятного разговора. Если так поступает партнер, ответьте: «Справедливо. Это тоже надо обсудить. Но давай по очереди. Сначала решим, как быть с тем, что не нравится мне, а потом перейдем к тому, что волнует тебя».

5. «Неправильное время»

Если партнер делает то, что вас бесит, не стоит сообщать об этом в ту же секунду. Поскольку в вас бушуют эмоции, все может закончиться скандалом. Подождите, пока буря уляжется.

Это не значит, что надо позволять вытирать об себя ноги. Напротив, обсуждая острую тему в спокойном состоянии, вы покажете партнеру, что способны постоять за себя, но при этом не наговорить того, о чем позже пожалеете.

6. «Не замечать хорошего»

Многие люди весьма красноречивы, когда их обижают, сердят, не выполняют их просьбы. Но те же самые люди скупятся на слова, когда партнер заслуживает благодарности, признания или восхищения. Очевидно, у большинства в голове засело убеждение: раз он делает все как положено, то и хвалить его незачем. Но если что-то не в порядке, они не промолчат. Кстати, такой подход процветает и в корпоративных культурах. Однако если человека то и дело критикуют, он начинает сомневаться в себе. Думает: «Что бы я ни делал, все не так».

Но, как говорила Мэри Поппинс: «С ложкой сахара легче проглотить горькое лекарство». Любое замечание и укор рекомендуется сопровождать двумя-тремя позитивными, вдохновляющими комментариями. Главное, чтобы они звучали органично.

К примеру, если вы просили партнера изменить поведение и он прислушался, важно сказать, что вы это заметили и цените его усилия. «Иногда клиенты возражают, что использовать позитивное подкрепление — это все равно что относиться к партнеру как к собаке. Я же отвечаю: «Пожалуй. А теперь спросите себя, почему вы относитесь к собаке лучше, чем к партнеру», — пишет доктор Чернин.

Если партнер ведет себя так, что вы чувствуете себя неудачником, дайте понять, что вам хотя бы изредка требуется одобрение. То же самое можно сделать для него. Порадуйтесь вслух, что сегодня он в хорошем настроении, и постарайтесь не обижаться на критику.

7. «Мой партнер — телепат»

Если вы чем-то огорчены, объясните, в чем дело. Согласитесь, несправедливо и даже смешно ожидать, что партнер сам догадается, что вас расстроило. Лучше сказать как есть.

8. «Ловим на ошибках»

Если нас что-то не устраивает, логично объяснить, почему. Между тем некоторые полагают, что это необязательно, и выходят из себя, когда партнер в чем-то ошибается. Если узнали себя, задумайтесь, почему вы решили, что сами идеальны? И какой смысл придираться к его промахам, если он толком не понимает, чего от него хотят?

9. «Копим досаду»

Представьте: партнер в который раз ведет себя возмутительно, а вы молчите. Выжидаете. Он продолжает поступать с вами нехорошо, делает это снова и снова.

В конце концов вы взрываетесь. Вместо того, чтобы обрушивать на него шквал упреков через полгода после того, как он в первый раз «наступил на ваш хвост», выскажите недовольство сразу, или хотя бы на второй раз. Вы попросту не успеете переполниться накопленной досадой, да и партнер будет знать, чем именно провинился.

10. Ходить вокруг да около

Такие диалоги чаще всего сопровождаются оборотом «если бы». Например: «Что бы ты ответила тому парню с работы, который к тебе клеился, если бы он всерьез в тебя влюбился?» Подобные гипотезы чаще всего означают, что человек не решается затронуть «больную» тему.

Лучше выбрать кратчайший путь и напрямик спросить о том, что вас тревожит и пугает.

Эти советы наверняка пригодятся парам, которые постоянно попадают в ловушки общения. Перепишите деструктивные сценарии, и тогда размолвки будут не такими продолжительными и частыми. Да и в целом вы станете лучше относиться друг к другу.

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А вы знали об этом?

Ниагарский водопад, пожалуй, самый известный водопад на планете. Более 3000 тонн воды каждую секунду обрушиваются вниз, и ежегодно он привлекает восемь миллионов туристов. Но, каким бы впечатляющим он ни выглядел, он практически ничто по сравнению с самым большим водопадом в мире. Речь идет о монстре в Датском проливе, перепад высот в котором составляет 3 километра, а объем воды почти в 2000 раз больше, чем даже в могучем Ниагарском водопаде. Белые медведи невидимы для приборов ночного видения. Ученые создали коз, которые производят паучий шелк. Каждый год в одной валлийской деревне в Соединенном Королевстве устраиваются состязания в беге человека против лошади на дистанции в 35 км. В настоящее время ведут лошади, но были и два победителя-человека. Если бы мероприятие проходило в более жарком климате, люди вполне могли бы удержать общее лидерство.

Подробнее об этом в (https://otari.mirtesen.ru/blog/43740932926).

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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