Архангел Рафаил: молитвенное обращение, в чем помогает

Молитвенное прошение к Архангелам не утратило актуальности в современном мире.

Архангел Рафаил почитается как целитель и помощник в скорби и болезнях. Это один из семи главных Архангелов, почитаемых православной церковью.

В чем заключается сила Рафаила, в чем помогает молитвенное прошение? Рассмотрим в статье.

КТО ТАКОЙ РАФАИЛ

Архангел Рафаил стоит на втором месте по значимости после Архистратига Михаила. Из библейских источников нам известно, что Рафаил заточил падшего Архангела Азазеля по приказу Бога. Вина Азазеля была в том, что он своевольно подарил людям ремёсла, использование которых привело к падению нравов.

В книге Товита можно прочитать, как Рафаил явился на помощь путнику Товии. Он принял облик земного человека, оказал помощь в исцелении от слепоты и связал самовольных демонов. Эта история записана в католических источниках. В книге Еноха тоже упоминается Архангел Рафаил, где он повествует о мытарствах души в ожидании страшного суда.

По преданиям Архангел Рафаил подарил царю Соломону кольцо, с помощью которого последний обрел власть над демонами. Также Рафаил показал Еноху райское яблоко, которое вкусили Адам с Евой. Архангел Рафаил почитается во всех авраамических конфессиях — христианстве, иудаизме и исламе.

ПОЛНОМОЧИЯ РАФАИЛА

Кто такие Архангелы, почитаемые церковью? Это небесные защитники от демонов и проявления темных сил. Молитвенное обращение активирует защитную силу Архангела, помогая верующему человеку избавиться от нападок сил тьмы. Имена у всех Архангелов — еврейского происхождения. Слово «Рафаил» переводится как «исцеляющий». То есть сфера деятельности данного Архангела заключается в помощи исцеления от недугов. К примеру, Архангел Михаил защищает от врагов и недругов.

В чем еще помогает Архангел Рафаил? Способность исцелять физические недуги — не единственная обязанность Рафаила: он исцеляет душевные болезни, живых существ и даже помогает на событийном уровне. Например, верующие просят об исцелении взаимоотношений или молят о помощи в трудноразрешимой ситуации. Также Архангела Рафаила просят о помощи в путешествии и покровительстве врачам.

В обязанности Архангелов входит наблюдение за людьми и их деятельностью. Все, кто занимается врачеванием, нетрадиционной медициной, охраной окружающей среды и уходом за животными, попадают под его святое покровительство.

ПОМОЩЬ

Архангелу Рафаилу молятся не только за себя, но и за своих близких и знакомых. Богу нравится, когда люди возносят молитвы за других, на них ответ приходит намного быстрее.

Помощь Рафаила:

исцеление от всех болезней;

избавление от отрицательных эмоций;

избавление от душевных недугов;

избавление от последствий стрессов;

исцеление физических и душевных ран;

избавление от вредных привычек;

помощь в трудных бытовых ситуациях;

помощь в исцелении домашних питомцев;

очищение жилья от отрицательной энергетики.

Когда нужно читать молитвы Архангелу? Он слышит наши молитвы в любое время. Однако особенными днями считаются дни памяти Архангела Рафаила — 27 февраля и 21 ноября. Читать молитвы можно в храме, а также дома перед иконой. Особые молитвы Архангелу Рафаилу записаны в православных молитвословах, которые можно приобрести в церковной лавке. Если у вас нет молитвослова, можно обращаться своими словами.

Перед просьбой Архангелу Рафаилу обязательно прочтите молитву Отче наш.

Православные верующие должны знать, что Архангел Рафаил может вылечить не только физические и душевные недуги — он может вылечить и жизнь человека. Однако не ожидайте чуда, которое произойдет моментально. Помощь Архангела начинается с невидимого проявления на тонких уровнях, а потом проявляется и на физическом плане. Чем чаще вы возносите молитвы, тем действеннее будет помощь.

Текст молитвы:

При воззвании к Рафаилу нужно помнить, что он никогда не будет помогать человеку, который не нуждается в его покровительстве. Искренняя вера в исцеление — ключ к успешному молитвенному прошению. Если ваш близкий отказывается от постижения духовного пути, молиться Рафаилу за него бесполезно. В помощи наставлению на духовный путь можно просить Архангела Уриила.

Если вас одолевают злые помыслы, тревога и страх, можно обратиться к иконе Архангела Рафаила за помощью. Чтобы избежать соблазнов, можно постоянно носить при себе небольшую ламинированную иконку, приобретенную в церковной лавке. Пусть каждый ваш день будет наполнен светом божьей милости. Да хранит вас Господь.

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А вы знали об этом?

Согласно Библии, нас ожидают еще глобальные потрясения в будущем?Да, в Библии прямо говорится об этом. Апостол Петр пишет о финале истории человечества: «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят» (2 Пет. 3:10).Апостол Иоанн в Откровении говорит, что предшествовать этой последней глобальной катастрофе будет ряд других катаклизмов: «И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение! Такое великое! И город великий распался на три части, и города языческие пали, и Вавилон великий воспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева Его. И всякий остров убежал, и гор не стало, и град, величиною в талант, пал с неба на людей; и хулили люди Бога за язвы от г Все описанные в Библии катастрофы уже давно произошли. Кроме одной. Она описана в книге Апокалипсис и получила название Армагеддон. Это слово переводится с иврита как «холм Мегиддо» и отсылает нас к древнему палестинскому городу Мегиддо, близ которого в XV веке до Р. Х. впервые в истории человечества произошла точно датируемая в документах битва.рада, потому что язва от него была весьма тяжкая» (Откр. 16:18–21). Буквально Армагеддон — это последняя война между силами добра и зла. Армагеддон катастрофичен еще и тем, что после него вся нынешняя вселенная перестанет существовать. Подробнее об этом в (https://otari.mirtesen.ru/blog/43248588360/ )

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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