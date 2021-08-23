Материнская молитва за взрослого сына: о защите над ним, от пьянства, о здоровье

В мире нет ничего сильнее молитвы матери, обращенной к Богу. Над ней не властны ни земные законы, ни силы притяжения, ни что-либо еще. Она поднимет, когда сын заболеет, обогреет, если у него на душе будет холодно, защитит от чужой злой воли, ободрит в минуту отчаяния. В ее чтении не столь важны слова, сколь желание оберечь свое дите от напастей и бед. Ну и что, если уже давно взрослое, оно все так же нуждается в защите и маминой любви.

Как правильно читать молитву о сыне?

Материнская молитва за взрослого сына очень действенна. Но многие родители просят у Бога для своего ребенка то, чего сами для него желают: денег, счастья, любви и так далее. На самом деле это несколько неправильно и эгоистично. Лучше доверить Господу судьбу своего чада, Он лучше знает, что ему следует дать.

Обращаться к Всевышнему лучше ранним утром и в намоленном месте. Это не обязательно должен быть храм, монастырь или церковь. Можно создать «красный уголок» в собственном доме, разместив в нем киот с иконами на восточной стене. Только следует сделать так, чтобы он находился подальше от игрушек, косметических средств, картин на библейскую тему и прочих современных вещей, иначе образа потеряют силу.

Перед чтением материнской молитвы за взрослого сына обязательно нужно подготовиться: умыться, привести себя в чувство, очистить помыслы, успокоиться и чуть-чуть помолчать, чтобы подготовиться к разговору с Богом.

Злость, презрение и другие негативные чувства следует отпустить. Стоит простить всех, на кого вы обижены. Если не получается, нужно попросить прощения у Отца нашего и помощи в преодолении немощи.

Чтобы прочитать молитву матери, следует опуститься на колени перед иконами. Конечно, можно обращаться к Всевышнему стоя, сидя и даже лежа, но для этого у вас должны быть весьма серьезные причины. К тому же следует помнить слова древних Отцов. Они говорили, что любая молитва будет бесплодной, если не потрудилось тело.

Самое главное при разговоре с Богом – быть искренним. Совершенно необязательно заучивать какие-то молитвы, чтобы после произнести их перед иконами. Слова, исходящие из самой глубины вашей души, будут гораздо действеннее. Необходимо только верить в Его милость и заступничество, тогда Он вас обязательно услышит.

Если во время молитвы появились посторонние помыслы, нужно понимать: они от лукавого. Их нужно отгонять от себя словно надоедающих мушек. Обязательно стоит сказать: «Господи, научи меня правильно молиться». Также можно начать молитву заново или завести будильник и читать столько молитв, сколько получится за отведенное время.

Слова молитвы следует произносить медленно, не тараторя и не проглатывая окончаний. Между предложениями и разными молитвами рекомендуется делать хотя бы небольшие паузы. Чтобы хорошо получалось, можно не читать слова, а напевать их, как это делают батюшки в церкви. Так будет гораздо эффективнее.

Не забывайте отдавать земные поклоны и не 10 раз, а 50 или даже 100, а также осенять себя крестом при произнесении слова «Аминь» и при упоминании имени Спасителя. Этим вы благодарите Бога за его милость. Просите у Него сильных покровителей для своего сына в личностном, профессиональном или духовном росте. Только тогда вы сможете действительно помочь сыну найти правильное направление в жизни с помощью Всевышнего.

Сильная молитва о защите сына, покинувшего отчий дом

Каким бы ни был сын взрослым, душа матери все равно за него болит. Особенно если он находится где-то далеко, а не дома. В голове вертятся мысли: как он, что, все ли с ним хорошо. Чтобы успокоиться и защитить ребенка от всяческих напастей, можно прочитать сильную молитву за взрослого сына, покинувшего отчий дом:

Делать это желательно перед ликом Господа и защитницы человечества Пресвятой Богородицы, которая сама когда-то была мамой. Время – ежедневно, часов в 6 утра, однократно и натощак. При этом в молитву стоит вложить все свои силы, эмоции, душу и любовь. Тогда Ваши слова будут услышаны, и молитва поможет.

Молитва от тяжелых недугов, поразивших сына

Нет ничего хуже для матери, когда ее любимый ребенок страдает из-за тяжелых недугов или душевной боли. Все на свете она готова отдать, чтобы он быстрее поправился и был счастливым. Но на самом деле все, что может потребоваться для осуществления желания, - обратиться к святому Пантелеймону. Это лекарь, который когда-то абсолютно бесплатно лечил немощных и бедных. Слава о чудесах, которые он проявлял, жива до сих пор.

Как правило, после обращения к Святому больной излечивается. Но бывают случаи, когда страждущему становится просто легче перенести недуг. Это говорит о том, что ему нужно посетить церковь, чтобы исповедаться и причаститься.

Молитва об излечении от пьянства

Огромное горе испытывают те матери, чьи сыновья спиваются. Бывает, их сердца ожесточаются настолько, что они начинают проклинать собственное дитя. Это огромный грех, который очень сложно отмолить! Если вы столкнулись с алкоголизмом своего ребенка, не подпускайте к себе гордыню, обиду и уныние, лучше сходите в церковь и проведите обрядовую молитву о вразумлении взрослого сына и избавлении его от пагубной привычки.

Первым делом, придя в церковь, зажгите свечи у икон Спасителя человеческого, Николая Чудотворца и Матроны Московской. Сразу закажите отдельные литургии во здравие для сына и для себя. Возьмите еще 3 свечи и наберите освященной воды. Когда в доме никого не будет, уйдите в свою комнату, выпроводите оттуда домашних животных и зажгите свечи перед иконостасом. Представьте, что перед вами находится успевший и выздоровевший от алкоголизма сын. Отчетливо проговаривайте слова:

Читать эту молитву лучше всего ранним утром 3 раза. При этом следует осенять себя крестом и пить освященную воду с трех разных сторон чаши после каждого завершения ее слов. Если будете верить, молитва обязательно поможет.

О защите сына

Эту материнскую молитву за взрослого сына можно читать не только после его уезда из дома, но и до того, как он это сделает. Она поможет оберечь его от всяческих неприятностей, болезней, человеческой зависти и злости, материальных проблем. Произнося молитву вслух, вы также сможете помочь сыну выбрать правильное направление в жизни. Сделаете так, чтобы он пошел по той тропе, которая изначально предназначена Судьбой. Слова ее следующие:

Произносить молитву следует с искренней верой и желанием помочь сыну, иначе все будет напрасно.

Молитва матери о здоровье сына

Мамы любят своих детей не за то, что они умные или пробивные, а за сам факт их существования. Чувства эти всегда искренние, чистые, без дурных помыслов. А потому и молитвы о здоровье взрослого сына, исходящие из самой глубины души, реально помогают. Главное – обращаться к Богу, Сыну Его или Богородице никуда не спеша и отогнав от себя всяческие мысли – как дурные, так и не очень.

Во защиту сына своего от всяческих болезней и хворей перед иконой Иисуса Христа можно произносить следующие слова:

Делать это также лучше утром, встав на колени перед иконостасом и осеняя себя крестом. Желательно, до этого момента ничего не есть.

Молитва о сыне и его жене

Счастливая в браке мать от всей души желает, чтобы у сына с его возлюбленной было все так же хорошо, как и у них с отцом. Та, которой не повезло, хочет, чтобы у ребенка все получилось как лучше. Молитва за взрослого сына и его жену, читаемая мамой, которая искренне переживает за детей, доходит до Бога. Она помогает мальчику наладить свою жизнь и стать счастливым семьянином. Читать нужно перед иконой Иисуса Христа, слова следующие:

Кстати, эту же молитву можно использовать для благословения молодых людей на счастливый и долгий брак.

Что следует помнить во время молитвы?

Во время произношения слов, обращенных к Богу, следует вникать в смысл каждого из него. Даже если это займет много времени, не стоит торопиться. Помните: здоровье и счастье сына должно быть на первом месте, если уж вы решили за него помолиться. Поэтому выключите телефоны, отключите будильники и уберите подальше часы, во время разговора с Всевышним они вам не потребуются.

После чтения каждой молитвы, заученной наизусть, старайтесь обращаться к Богу просто так, своими словами, идущими от души. Вы должны прочувствовать их, понять, какие чувства они пробуждают в сердце. После чего кладите поклоны перед иконами, прося у Отца милости для себя и своего ребенка.

В качестве заключения

Материнская молитва за взрослого сына, впрочем, как и за маленького, способна достать с морского дна. Она, как крылья ангела, накроет ребенка и защитит от всяческих невзгод. Но если папа обратится к Богу с просьбой защитить любимое чадо, слова подействуют ничуть не хуже. Помните об этом! И да хранит вас Всевышний.

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