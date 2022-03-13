Содом и Гоморра: что шокировало ученых, обнаруживших эти древние города

Не так давно все мировые СМИ облетела сенсационная новость: наука нашла доказательства катастрофы, постигшей библейские города Содом и Гоморра. Исследования остатков поселения бронзового века в Иордании привели учёных к выводу, что над этой местностью взорвался метеорит, подобный Тунгусскому. Это полностью соответствует повествованию Книги Бытия о том, что несколько городов погибли от «огня с неба». Но значит ли это, что древнюю загадку Содома и Гоморры можно считать окончательно разгаданной?

Вина Содома

Как написано в Библии, Бог пролил «дождём серу и огонь от Господа с неба» на города Содом, Гоморру и их окрестности. Спастись от гибели успел лишь племянник Авраама, праведный Лот, которого вывели из города ангелы. Сам Авраам стал свидетелем кары Божьей: «И посмотрел к Содому и Гоморре и на всё пространство окрестности, и увидел: вот дым поднимается с земли, как дым из печи».

В новозаветное время апостол Иуда свидетельствовал, что жители Содома и Гоморры «блудодействовали и ходили за иной плотью». Согласно средневековой христианской версии, Бог разгневался на содомлян за их пристрастие к мужеложеству. Аналогичная интерпретация преступления жителей города Садума присутствует в Коране: «Неужели вы станете совершать мерзкий грех, который до вас не совершал никто из миров?

– говорит садумцам пророк Лут (Лот) в суре «Аль-Араф». – В похотливом вожделении вы приходите к мужчинам вместо женщин».

Иначе «содомский грех» истолкован в Талмуде – иудейские раввины обличали содомлян в неправедном судопроизводстве и издевательствах над гостями города. Но об их пристрастии к извращениям Талмуд не упоминает.

Попытки локализации

Согласно Библии, в «содомское пятиградие», расположенное в долине Сиддим, входили кроме Содома и Гоморры города Адма, Севоим и Сегора. Традиционно их принято размещать в районе южной части Мёртвого моря. Средневековые картографы локализовали Содом на дне самого Мёртвого моря. Традиция восходит к финикийскому историку Санхунийанону, писавшему за 1500 лет до н.э.: «Долина Сиддимус опустилась и стала озером, которое постоянно дымится и совершенно безжизненно».

Некоторые раскопанные археологами городища подходили под описание Библии. В книге Джорджа Эрнеста Райта «Библейская археология» сообщается, что некоторые поселения в южной Трансиордании резко опустели около XX века до н.э., а их жители снова стали кочевниками.

«Города Содом, Гоморра и Цоар не были найдены, поскольку они, по всей видимости, оказались затопленными водами южной части Мёртвого моря», – считал Райт.

В 1960-1980 годах были проведены раскопки на городищах Нумейра и Баб эд-Дра, которые показали, что древние города были уничтожены огнём около 2300 или 1800 года до н. э. В результате сильного пожара в Баб-эд-Дра обрушилась городская стена.

Версии катастрофы

Пытаясь найти естественные причины содомской катастрофы, учёные исходят из того, что Мёртвое море – это сейсмоактивный регион. Здесь есть потенциально опасные скопления горючих газов, соли и битумов.

Доктор геолого-минералогических наук Галина Беленицкая, опираясь на предание о жене Лота, превратившейся в соляной столп, утверждает, что Содом погиб из-за соляного вулканизма – выброса смеси соли и сероводородов. Сходной версии придерживается израильский геолог Арье Гилат – по его мнению, в долине Сидим произошёл взрыв нефтяных газов. Спровоцировать такую катастрофу могло землетрясение.

«В случае выброса очень большого объёма газов горение происходит высоко над земной поверхностью, у поднявшейся границы вырывающегося из глубин газа с кислородом воздуха; с уменьшением газового потока пламя опускается на землю», – объясняет Гилат.

Стоит упомянуть и версии сторонников альтернативной истории. Случившееся с Содомом они считают «доказательством» наличия ядерных бомб у древних цивилизаций или у напавших на них пришельцев из космоса.

Открытие в Телль-эль-Хаммаме

Совершенно новый этап изучения «содомской проблемы» начался в 2005 году, когда археологи приступили к раскопкам городища Телль-эль-Хаммам, к северо-востоку от Мёртвого моря. Поселение бронзового века находилось несколько в стороне от традиционной локализации Сиддима, но близко к землям моавитян и аммонитян – потомков Лота. Также это соответствует библейскому описанию, согласно которому Содом находился напротив Хеврона, на восточном берегу Иордана.

Американских учёных из Юго-Западного университета Святой Троицы поразил полутораметровый слой золы, расплавленных кирпичей, керамики и металла, вперемешку с осколками человеческих скелетов. Ничего подобного археологам видеть ещё не приходилось. Такой эффект могла дать лишь волна пламени температурой не меньше 1500 градусов по Цельсию.

О результатах раскопок в Телль-эль-Хаммаме и о его предполагаемом тождестве с Содомом и Гоморрой команда исследователя Стивена Коллинза сообщала в 2015 и 2018 годах. В 2021 году специалист по метеоритам Тед Банч с соавторами опубликовал в Scientific Reports уточнённую и дополненную гипотезу происшествия.

Предполагается, что около 1650 года до н. э. над долиной реки Иордан взорвался огромный ледяной метеорит. Учёные считают его «близнецом» Тунгусского метеорита. Болид имел длину в 50 метров, а мощность взрыва оценивается в 22 мегатонны (это в тысячу раз больше мощности бомбы, сброшенной на Нагасаки). Сначала воздух в городе раскалился до 2 тысяч градусов, а затем тела жителей разорвало ударной волной. Метеорит буквально «нашпиговал» керамику в Телль-эль-Хаммаме частицами минералов ударного происхождения – углеродом, кварцем, песком и железом.

25-километровая зона вокруг эпицентра удара была покинута людьми на три-шесть веков. Тогда же опустел древний Иерихон, впоследствии восстановленный.

Пока ещё трудно отождествить Телль-эль-Хаммам конкретно с Содомом, Гоморрой или другим городом, пострадавшим вместе с ними. Но само по себе катастрофическое событие на Ближнем Востоке в эпоху бронзового века гораздо точнее соответствует тексту Библии, чем все другие гипотезы.

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