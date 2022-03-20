В СССР все было самое дешевое! Главный миф о «золотом веке» — позднем Советском Союзе

Часто от старшего поколения можно услышать фразу, что раньше жить было лучше. Так давайте разберемся миф это или в СССР и вправду было дешевле жить. Проезд стоил 5 копеек, мороженое 20 копеек, а килограмм сахара вообще 90 копеек. Но если взять пропорцию к средней зарплате, то СССР очень дорогое для жизни место.

Чтоб одеться или сделать ремонт, приобрести для нас обычные вещи, такие как телевизор, стиральную машину, люди вынуждены были копить годами. Так же продукты самого низкого качества и стоять за ними надо было в больших очередях, выдавались по талонам и часто людям, стоящим в конце, просто не хватало продовольствия.

Постоянный дефицит, начиная от рыбы и гречки заканчивая туалетной бумагой, зарождал коррупцию. Попросту людям сложно было превратить деньги в товар. Народ постоянно вступали в коррупционные отношения с работниками цехов, продавцами и другими лицами, занимающиеся черной торговлей, тем самым и создавали иллюзию низких цен, потому что главным было достать, а вопрос денег шел уже вторым.

Если рассчитать среднюю советскую заработную плату по сравнению со средней заработной платой в России и вывести пропорцию цен, то можно узнать, правда ли было дешевле жить.

Средняя зарплата в СССР была 180 рублей, а в наше время примерно 50 000 рублей. То есть в пропорции получаем, что 278 российских рублей за один советский рубль. В пример возьмем десяток куриных яиц. Раньше за них отдавали 1 рубль 5 копеек. Переведя на сегодня это было бы 291 рубль и 9 копеек. Даже если зайти в Азбуку вкуса или другие премиальные сети, то цена за куриные яйца будет и то дешевле, примерно 198 рублей. Если в расчет взять обычные среднестатистические магазины Лента, Перекресток и другие, то стоимость десятка 70 рублей.

Не только продовольственные товары выходят дорого, но и бытовые приборы, одежда, электроника, а тем более автомобили были еще дороже. Дефицит непродовольственных товаров был таков, что на его фоне они не казались таким критичным.

Не все товары стоили дороже. Пару примеров. Коробок спичек можно было приобрести на половину дешевле, так же тетрадь выходила по меньшей стоимости. Можно отметить еще, что заработать какие-либо дополнительные деньги невозможно, предпринимательство преследовалось уголовным законом. Если не нравиться работать, увольняйся и уходи в соседний завод с такими же заработными платами. Подводя итог, можно сказать, что дешевизна - это сказка. В СССР жизнь состояла ни только из постоянных очередей и дефицита, но и за все люди платили очень дорого.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

В наши дни многие с ностальгией вспоминают особенно сталинские времена, когда якобы многое было бесплатным и постоянно снижались цены . Однако сегодня мало кто знает ,что , например , с 1940 по 1954 годы образование было платным. Это касалось обучения в 8-10 классах средней школы, в техникумах и вузах. За старшие классы школы в год нужно было платить 150 рублей, в Москве, Ленинграде и столицах союзных республик – 200 рублей. Средняя же ежемесячная зарплата в 1940 году составляла 331 рубль, 1945– 434 в рубля. Именно поэтому для многих платное обучение стало барьером, ограничившим образование семью классами. Чего греха таить, но при Сталине платными были даже вытрезвители. Причем, рядовые труженики за 24 часа пребывания в вытрезвителе платили 2 рубля, а нэпманы и работники творческих профессий – по 5 рублей.

Бесплатность медицинских услуг , как ни странно, была также весьма условной, поскольку получить более качественное врачебное обслуживание и лекарства позволяли взятки, знакомства и связи. Бал правил «блат» , который и позволял получить более качественное врачебное обслуживание и лекарства. Подарки и подношения врачам, медсестрам и техническому персоналу были в порядке вещей.

Мало кто знает ,что начиная с середины 1920-х годов, использование радио в СССР было жёстко регламентировано.Радиоприёмники подлежали обязательной регистрации в органах внутренних дел , а за их использование взималась абонентская плата. Эти строгости отменили только в 1962 году.

В многочисленных советских мифах про сталинские годы постоянно показывают многокомнатные просторные и светлые квартиры – «сталинки», которые якобы совершенно бесплатно раздавались всем советским гражданам. Разумеется, всё это один большой миф, поскольку «сталинки» строились в крайне ограниченном числе и заселяли в них в основном советский «правящий класс» – сотрудников спецслужб и номенклатуру. Обычных же граждан бесплатно заселяли в коммунальные квартиры (в трехкомнатной квартире могло жить 12-15 человек, которые пользовались одной ванной и ютились на одной кухне)! Любопытно, что но во многих «сталинках» , в отличие от домов на Западе, двери открывались во внутрь , что было сделано по специальному распоряжению палача народов Сталина, чтобы во время ареста «врагов народа» оперативникам легко было бы ударом ноги взломать дверь!

Особо хочу коснуться наиболее «незабываемого» мифа сталинской эпохи – частого снижения цен. Любопытно, что большинство сталинских снижений цен происходило именно 1 апреля, который до сих пор считается «Днем Дурака»! Действительно, в результате снижения стоимости продуктов только в период с 1935 по 1937 годы советский народ получил экономию примерно в 11,5 миллиардов рублей. Однако за этот период потери бюджета от снижения розничных цен составили 86 миллиардов рублей. Возникает логический вопрос – чем государство восполнило этот катастрофический дефицит бюджета.

А все очень просто, поскольку величайший авантюрист современности Сталин в очередной раз развел свое население как обыкновенных лохов! Начиная с 1946 по 1957 г., было проведено 5 грабительских государственных займов, по которым у населения было изъято 90% наличных денег и по которым правительство, обещавшее вернуть приобретшим облигации деньги в течении 20 лет, просто «кинуло» своих граждан! Кроме того, одновременно были резко повышены налоги, в результате чего в архивах сохранились письма, в которых трудящиеся писали: «Конечно, товарищ Сталин, большое вам спасибо, что вы снизили цены, но нас это никак не греет, потому что мы все равно ничего купить не можем – у нас ничего нет!».Считается, что при Сталине был порядок, но это не совсем так, поскольку при Сталине существовал порядок, но тот, который присущ тюрьме или казарме.

Так или иначе, но советский народ с лихвой рассчитался за все блага, которые якобы коммунисты им дали бесплатно. Товарищи коммуняки! Поймите же наконец , что бесплатный сыр только в мышеловке, хотя бесплатно сталинский режим мог предоставить только «вышку» ! Единственное же, чем отличались советские рабы от обыкновенных рабов так это тем , что им давали возможность воровать на работе , бросали подачки в виде определенных льгот , чтобы они усердно создавали «общенародную» собственность, которую товарищи коммунисты , когда поняли , что этот виртуальный и утопический строй все равно разрушится, сами и поделили между собой путем приватизации. Посмотрите у кого теперь в руках, созданная непосильным трудом советских граждан «общенародная» собственность, и вы сразу поймете, для кого в семнадцатом году «выстрелила Аврора»!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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