Как Пиночет спас Чили от разрушительного для страны губительного социализма

Чили – первая экономика Южной Америки по ВВП на душу населения и один из лидеров по паритету покупательской способности. В 2021 году население страны признавалось обладателем самой высокой минимальной оплаты труда на материке – $464 и свидетелем самой низкой коррупции в регионе.

На фоне бесконечного экономического кризиса Латинской Америки Чили выглядит стабильной и процветающей гаванью. Как чилийцы построили своё финансовое благополучие, и счастливы ли они своей жизнью?

1.

От социализма к военной диктатуре

Судьба Чили во многом напоминает политическую историю России конца XX века. Всё дело в том, что короткий период с 1970 по 1973 года, при президентстве Сальвадора Альенде, Чили пыталась построить социализм.

Страна была нищей, иностранные кампании контролировали 80% горнодобывающей промышленности и 4/5 всей внешнеторговой выручки. Земля принадлежала крупным помещикам.

Альенде национализировал все предприятия и банки, распределил землю между крестьянами и ввел всеобщее бесплатное образование и медицину. Госслужащим подняли зарплату и пенсии.

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Митинг рабочих в поддержку Альенде

Правда, дальше начались проблемы. Чтобы покрыть новые расходы, власти начали печатать деньги и запустили спираль инфляции.

Чтобы цены на товары не росли, их начало контролировать государство, из-за этого возник дефицит. В стране шёл экономический кризис.

Одновременно Чили испортила отношения с американским бизнесом, ранее инвестировавшим в страну миллионы долларов, и самими Штатами. Судьба страны стала предметом ожесточенного соперничества СССР с США.

В итоге последние победили. Они воспользовались нестабильностью в Чили и, решив вернуть принадлежавшие им ранее компании, организовали военный переворот и продвинули к власти генерала Аугусто Пиночета.

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Первым указом Пиночета стали приватизация и дерегулирование экономики, быстро вернувшие всё к состоянию 1970 года. Оппозиция была подавлена жесточайшими репрессиями.

Чилийское экономическое чудо

Для чилийцев не является секретом: современный экономический план был подготовлен в сотрудничестве с ЦРУ, а основным выгодоприобретателем приватизации стала семья Пиночета и иностранные инвесторы.

Однако диктатор жёсткой рукой навёл порядок в экономике – поборол инфляцию, закрыл неэффективные предприятия, сократил дефицит бюджета.

Пиночет поставил страну на капиталистические рельсы развития и провёл ряд успешных реформ по сокращению бедности. Со скрипом, но Чили начала преображаться. Правитель заложил основы либерализации экономики и свободной торговли.

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Фидель Кастро и Аугусто Пиночет, 1971 год

С 1990 года, после низложения Пиночета, новое правительство Патрисио Эйлвина развернуло эту экономическую программу на полную силу. По итогу в течение 20 лет ВВП страны рос в среднем на 6% в год, в 2 раза быстрее общемировых темпов!

Чили очень повезло с ресурсами. Это и есть основа их благополучия. Страна является главным производителем меди, лития, рения и молибдена – очень важных ресурсов в высокотехнологичном производстве. Доля в мировом рынке чилийских металлов достигает 60%.

С 2000-х годов Чили подписала ряд выгодных договоров о свободной торговле с ЕС, США, Южной Кореей, Китаем, Японией и Индией. Экономика сильно зависит от цен на сырье, однако пока ресурсы пользуются спросом, Чили показывает самый высокий рост в Южной Америке.

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Огромные медные рудники Чили

В стране развит и агросектор: чилийцы находятся в топ-10 по выращиванию вишни, клюквы, винограда, киви, фундука. Чили также экспортирует на весь мир целлюлозу, бумагу, лосося и другие товары.

Как живут современные чилийцы?

Граждане Чили не платят подоходных налогов, если их доход ниже $790 в месяц. Средняя зарплата по стране – $900. В этом случае подоходный налог составляет 5% от разницы между 900 и 790 долларами.

В стране существует хорошая поддержка малого и среднего бизнеса, поощрительные системы на открытие и расширение дела и относительно низкие налоги.

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При этом стране удалось победить взяточничество и воровство чиновников. Страна занимает 27 место по индексу восприятия коррупции, обгоняя Испанию, Италию, Южную Корею и другие страны.

Впрочем, не всё так радужно. Безработица составляет 8,2%, а 20% населения находятся за чертой бедности.Медицина в стране бесплатна, но дошкольное и высшее образование – только платные.

Кроме того, пережитком колониального прошлого остается деление населения на социальные классы: A, B, C, D, E. Каждому классу характерны сектор проживания, уровень образования, тип медицинской страховки и профессия. Социальная лестница движется слабо, и вырваться из своего буквенного значения достаточно непросто.

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С 2019 года в стране идут митинги и протесты, люди требуют расширения свобод, бесплатного образования и других прав. Власти пошли им навстречу, провели референдум и теперь готовятся принимать новую Конституцию и менять законы.

В целом, чилийцы довольны судьбой. У них современное быстроразвивающееся государство, которое нацелено на повышение качества жизни всех граждан. До благоденствия, как в Арабских эмиратах, здесь еще очень далеко, но: Чили уже сильно обогнала своих соседей и вряд ли вернётся когда-то на их уровень.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2523439858999363782/

А вы знали об этом?

Стать вдовой, лишившись любимого мужа — кошмар многих женщин. Это потеря опоры, потеря близкого человека и самого надежного соратника, а в Индии — еще и потеря самой себя. Ведь в этой стране вдовы — символ позора. Гонимые и никому не нужные, они превращаются в изгоев: от них отворачиваются близкие, а родные дети могут выгнать овдовевшую мать из дома. Не просто так раньше они практиковали Сати — ритуальное самосожжение.Сейчас Сати запрещен законом, но отношение ко вдовам от этого ничуть не улучшилось. Традиционная индийская культура гласит, что вдовы опорочены и опозорены самим фактом смерти мужа: не уберегли, не позаботились, не защитили. Как итог, места в семье им больше нет. Поэтому тысячи женщин стекаются в священный город Вриндаван, который сегодня известен, как город вдов. Все дело в том, что индусы верят: когда-то Вриндаван был любимым городом Кришны и его возлюбленной, поэтому смерть в нем может освободить от бесконечного круга перерождений, череды жизней и смертей. Вдова же, умершая в этом городе, освободится от своего "позора" и не повторит его в будущем.

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