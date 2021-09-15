Когда и зачем люди начали пить пиво?

Пиво, наравне с квасом и вином, является одним из самых древних напитков в истории человечества. В 2020 году калифорнийские ученые изучили внутреннюю поверхность древних сосудов, которые были найдены на территории китайской провинции Хэнань. Оказалось, что около 6 000 лет назад они были наполнены пивом — то, что напиток пользуется популярностью с настолько давних времен, очень удивило ученых. Однако, недавно ученые из США нашли свидетельства того, что пиво в Китае употреблялось в еще более древние времена, более 9 000 лет назад. Во время раскопок на территории города Цяотоу тоже были найдены сосуды, которые очень давно были наполнены этим напитком. Ученым удалось узнать примерный состав древнего пива и выяснить, для чего оно употреблялось. Оказывается, тысячи лет назад питье пива не было просто способом расслабиться — оно играло важную роль в погребальных ритуалах.

Сосуды, внутри которых было найдено самое старое пиво

Интересный факт: пиво распространено во множестве стран мира и пользуется популярностью благодаря своим вкусовым качествам и аромату. Существует около тысячи сортов пива крепостью 1 до 14%. Они могут очень сильно отличаться по вкусу, цвету и другим параметрам.

Самое первое пиво в истории

Об обнаружении сосудов со следами древнего пива было рассказано в научном журнале Phys. org. Они лежали внутри захоронения двух людей и были украшены узорами, что само по себе является удивительной находкой. Всего было найдено 20 сосудов разной величины, среди которых оказались так называемые «горшки ху», из которых в древние времена как раз пили алкоголь. Скорее всего, большие сосуды использовались для хранения напитка, а поменьше — для питья. Размер и форма позволяли держать их одной рукой.

Один из сосудов, в которых хранилось пиво

Чтобы убедиться, что внутри найденных сосудов действительно содержалось пиво, авторы научной работы изучили их внутреннюю поверхность и взяли образцы микрофоссилий. Так принято называть ископаемые частицы размером от 0,001 до 1 миллиметра, для изучения которых необходим электронный микроскоп. Исследователи обнаружили, что внутри сосудов действительно есть остатки от брожения пива: грибки, крахмал и остатки растительности.

Место обнаружения сосудов с древним пивом

Судя по составу, это был слегка забродивший, мутный напиток со сладким вкусом. Особенно сильно ученых удивило то, что в пиве явно содержалась рисовая шелуха, которая могла использоваться как агент брожения. В те времена даже в Китае рис был очень редким ингредиентом, а его обработка отнимала много времени и сил. Так что пиво явно являлось дорогим напитком и не было доступно обычным людям. Судя по составу, это был слегка забродивший, мутный напиток со сладким вкусом. Особенно сильно ученых удивило то, что в пиве явно содержалась рисовая шелуха, которая могла использоваться как агент брожения. В те времена даже в Китае рис был очень редким ингредиентом, а его обработка отнимала много времени и сил. Так что пиво явно являлось дорогим напитком и не было доступно обычным людям.

Получается, что в Китае пиво появилось раньше, чем большие рисовые поля

Также на стенках сосудов ученые обнаружили плесень, которая использовалась при производстве пива. Как именно древние жители Китая смогли ее получить, авторы научной работы не знают. Возможно, они просто заметили, как на остатках риса постепенно покрывались плесенью и после этого становились слаще на вкус. Если это действительно так, то древнее пиво производилось методом проб и ошибок. Все это звучит очень странно и натянуто, но так говорят ученые.

Зачем люди пили пиво?

Исходя из того, что большое количество сосудов находилось вместе с человеческими скелетами, ученые предположили, что напиток использовался в ритуальных целях. Только вот в чем заключались эти ритуалы, они объяснить опять же не могут. Есть теория, что употребление пива помогало наладить взаимоотношения между людьми. Но также можно предположить, что пиво отправлялось в потусторонний мир вместе с покойниками в качестве дорогого «подарка». Но это всего лишь предположения, потому что ученые ничего точного на данный момент сказать не могут.

Скелет с сосудом для пива

Недавно отличный материал на тему пива написал мой коллега Андрей Жуков. Он тоже упомянул, что это очень древний напиток, который считался полезным для здоровья. Но в XX веке репутация пива начала стремительно рушиться, потому что его начали считать причиной ожирения, развития заболеваний печени и почек, а также других проблем. Ученые часто изучали влияние пива на человеческий организм и иногда приходили к выводу, что оно все-таки имеет полезные свойства.Подробнее о них можете почитать Недавно отличный материал на тему пива написал мой коллега Андрей Жуков. Он тоже упомянул, что это очень древний напиток, который считался полезным для здоровья. Но в XX веке репутация пива начала стремительно рушиться, потому что его начали считать причиной ожирения, развития заболеваний печени и почек, а также других проблем. Ученые часто изучали влияние пива на человеческий организм и иногда приходили к выводу, что оно все-таки имеет полезные свойства.Подробнее о них можете почитать по этой ссылке

Источник : https://hi-news.ru/research-development/kogda-i-zachem-lyudi...

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