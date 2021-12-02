13 вещей в доме, которые негативно влияют на вашу энергетику

Важная часть этого окружающего пространства – это наш дом.

Дом является проекцией того, что творится в нашей жизни, и что творится у нас в голове и на душе.

Творческий беспорядок? Пыльные углы?

Привычка все раскладывать по своим местам?

Динамичные яркие цвета или желание побыть среди спокойной гаммы?

Много разных признаков, и каждый из них что-то о вас говорит.



Обращайте внимание на те вещи, которыми себя окружаете. Среди них могут затесаться довольно опасные объекты. Это так называемые «вещи-вампиры». Они забирают у вас положительную энергетику. Соответственно, у вас нет сил, вы чувствуете себя хуже, в жизни все не ладится.

Вот вещи, к которым стоит быть внимательнее.

1) Подарки от недобрых людей

Презенты и дары от людей, которые к вам явно недобро относятся.

Сюда же можно отнести любые подарки, которые вызывают у вас неприятные эмоции.

2) Вещи, связанные с темой смерти

Изображение подобных сцен. Скелетики и прочая атрибутика.





Также сюда можно включить вещи, которые косвенно связаны с энергией смерти – чучела, шкуры животных.

3) Украшения других людей

Драгоценности, одежда, о судьбе владельцев которых вам ничего не известно. Или если вы знали владельца, но у него была нелегкая судьба.

Или вы сами с ним были в плохих отношениях.Статуэтки, картины с подобными изображениями. Все это агрессивная тема.Через эти трещины и сколы утекает ваша энергия. Просто это деструктивная #энергия Так вы притягиваете энергетику прошлого и лишаете себя настоящего.



7) Часы, которые встали

Это упадок, застой, и может и умирание.

8) Вещи людей, которые умерли

Даже если вы были с этими людьми в хороших отношениях, то лучше держать эти вещи изолированно от остальных. И держать их по минимуму.

9) Залежи бумаги, пакетов, бутылок

Они хорошо скапливают в себе негатив и удерживают его.





10) Сухие или увядшие растения

Это энергия смерти и негатива. В таких условиях самому сложно развиваться и быть активным.

11) Растения с колючками

Негатив, нападение, агрессия. Как и в случае с изображением нападающих зверей.

12) Предметы, у которых потерялась пара

Это к одиночеству, грусти, дисбалансу.

13) Изображения катастроф, войн, разрушений

Такие картины и фото несут в вашу жизнь негатив.

Вовремя освобождайте свое пространство от отрицательной энергии. Выбирайте жизнь!

Источник : https://mistika.temaretik.com/2359650095132837919/

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