13 вещей в доме, которые негативно влияют на вашу энергетику

Важная часть этого окружающего пространства – это наш дом.
Дом является проекцией того, что творится в нашей жизни, и что творится у нас в голове и на душе.
Творческий беспорядок? Пыльные углы?
Привычка все раскладывать по своим местам?
Динамичные яркие цвета или желание побыть среди спокойной гаммы?
Много разных признаков, и каждый из них что-то о вас говорит.
Обращайте внимание на те вещи, которыми себя окружаете. Среди них могут затесаться довольно опасные объекты. Это так называемые «вещи-вампиры». Они забирают у вас положительную энергетику. Соответственно, у вас нет сил, вы чувствуете себя хуже, в жизни все не ладится.
Вот вещи, к которым стоит быть внимательнее.
1) Подарки от недобрых людей
Презенты и дары от людей, которые к вам явно недобро относятся.
Сюда же можно отнести любые подарки, которые вызывают у вас неприятные эмоции.
2) Вещи, связанные с темой смерти
Изображение подобных сцен. Скелетики и прочая атрибутика.
Или вы сами с ним были в плохих отношениях.
Также сюда можно включить вещи, которые косвенно связаны с энергией смерти – чучела, шкуры животных.
3) Украшения других людей
Драгоценности, одежда, о судьбе владельцев которых вам ничего не известно. Или если вы знали владельца, но у него была нелегкая судьба.
4) Изображения агрессивных, нападающих зверей
Статуэтки, картины с подобными изображениями. Все это агрессивная тема.
5) Сломанные, треснувшие вещи
Через эти трещины и сколы утекает ваша энергия. Просто это деструктивная #энергия
6) Старые календари
Так вы притягиваете энергетику прошлого и лишаете себя настоящего.
7) Часы, которые встали
Это упадок, застой, и может и умирание.
8) Вещи людей, которые умерли
Даже если вы были с этими людьми в хороших отношениях, то лучше держать эти вещи изолированно от остальных. И держать их по минимуму.
9) Залежи бумаги, пакетов, бутылок
Они хорошо скапливают в себе негатив и удерживают его.
10) Сухие или увядшие растения
Это энергия смерти и негатива. В таких условиях самому сложно развиваться и быть активным.
11) Растения с колючками
Негатив, нападение, агрессия. Как и в случае с изображением нападающих зверей.
12) Предметы, у которых потерялась пара
Это к одиночеству, грусти, дисбалансу.
13) Изображения катастроф, войн, разрушений
Такие картины и фото несут в вашу жизнь негатив.
Вовремя освобождайте свое пространство от отрицательной энергии. Выбирайте жизнь!
Источник : https://mistika.temaretik.com/2359650095132837919/
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