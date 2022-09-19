Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Бабушка, а что тебе лично дала Коммунистическая партия Советского Союза?

- Ну как тебе сказать, внучек, твой дедушка как-то застал меня с любовником, и как начал кричать: "Да не будь я членом партии я бы вас сбросил с девятого этажа. Да не будь я членом партии я бы тебя зарубил топором!" А я стою с полными ужаса глазами и про себя шепчу: "Слава КПСС, Слава КПСС"

Разговор двух подруг: — Знаешь, врач сообщил мне вчера радостную новость что я беременна! Поздравляю! Ты уже придумала имя будущему ребенку? —Да нет, пока размышляю над отчеством!

Если вы бисексуал, то шансы хорошо провести вечер удваиваются!

— Знаешь, дорогой, за всю мою жизнь у меня было только два настоящих мужчины!

— А кто второй?

— Да ты, собственно, и первого-то не знаешь!

Для старика проблематичнее согласие женщины на секс, чем ее отказ!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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