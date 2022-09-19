Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Уважаемые друзья! Часто в различных источниках можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать.А ведь ,бесспорно, классный анекдот должен быть краткий и с элементом непредсказуемости, способный поднятию настроения! Именно поэтому хочу предложить вашему вниманию подборку самых смешных анекдотов из новой рубрики "Анекдоты от Отари".
Смейтесь на здоровье !
Бабушка, а что тебе лично дала Коммунистическая партия Советского Союза?
- Ну как тебе сказать, внучек, твой дедушка как-то застал меня с любовником, и как начал кричать: "Да не будь я членом партии я бы вас сбросил с девятого этажа. Да не будь я членом партии я бы тебя зарубил топором!" А я стою с полными ужаса глазами и про себя шепчу: "Слава КПСС, Слава КПСС"
Разговор двух подруг: — Знаешь, врач сообщил мне вчера радостную новость что я беременна! Поздравляю! Ты уже придумала имя будущему ребенку? —Да нет, пока размышляю над отчеством!
Если вы бисексуал, то шансы хорошо провести вечер удваиваются!
— Знаешь, дорогой, за всю мою жизнь у меня было только два настоящих мужчины!
— А кто второй?
— Да ты, собственно, и первого-то не знаешь!
Для старика проблематичнее согласие женщины на секс, чем ее отказ!
С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !
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