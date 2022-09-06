Если в доме «нечисто»

В старину иногда говорили, что в доме у кого-то «нечисто». Обычно при этом имели в виду различные сверхъестественные явления – полтергейст, призраков, чертовщину… Но порой ничего аномального вроде бы не наблюдается, и тем не менее, обитатели дома становятся жертвами скопившейся там отрицательной энергии.

Откуда в доме берется негативная энергетика?

Она может появляться по разным причинам: присутствие астральных сущностей вроде призраков или домовых, чьи-то магические действия, сглаз, общение с недобрыми людьми… Или жилище просто стоит на «плохом» месте. Каковы же признаки того, что с домом что-то не так?



Дома у вас всегда плохое или переменчивое настроение

Если вы находитесь в другом месте, например, на работе, в отпуске или в гостях, с вами все в порядке. Но стоит лишь переступить порог жилища, как настроение резко портится, причем без видимых причин. Могут быть приступы депрессии или нервозности. Бывает, настроение «скачет»: то вы активны и деятельны, готовы горы свернуть, или вдруг развеселились без повода, а то вас охватывает вялость и апатия или такое состояние, что прямо жить не хочется… Это может свидетельствовать о нарушении окружающего вас энергетического фона.



Вас одолевают дурные мысли

Когда вы дома, то ловите себя на том, что плохо думаете о других и даже о себе.

В голову лезут мысли: «я – неудачница», «соседка – воровка» и т.д. Если кто-то приходит в гости, вы не радуетесь его приходу и тут же мысленно начинаете искать у визитера недостатки. Со временем посторонние люди начинают так вас раздражать, что вы стараетесь не пускать их на порог. Иногда негативные мысли даже доводят до самоубийства. А виноват во всем «нехороший» дом.Часто люди подсознательно ощущают присутствие отрицательной энергетики и стремятся избегать таких мест. Допустим, раньше подруги все время забегали на чаек, а теперь под разными предлогами отказываются заглянуть к вам в гости.Случается, что дом или квартира «выгоняют» мужчин. Женщина знакомится с кавалерами, приводит их домой, но едва переступив порог, они стараются как можно скорее покинуть квартиру. Им просто неуютно в этой обстановке.При этом вне дома вы можете прекрасно общаться с друзьями и мужчинами, строить отношения. То есть дело точно не в вас.Ложась в постель, вы долго не можете заснуть, а если засыпаете, то вам часто снятся кошмары. Это потому, что «злые» энергии действуют на вашу ауру и подсознание.

В доме все рушится

Вещи часто портятся, рвутся и ломаются. Вам никак не удается навести порядок в доме, все как будто валится из рук. Разрушительная энергетика никак не может способствовать балансу и порядку, вот и результат.



Вы ничего не успеваете

Вы хватаетесь то за одно, то за другое, но ничего не доводите до конца, а если и доводите, то результат плохой. Например, после уборки остается грязь, блюда, которые вы готовите, выходят невкусными. Если вы работаете дома, то производительность вашего труда резко падает. Естественно, негативная энергетика не позволяет вам полноценно концентрироваться на текущих задачах, создает физические и психические помехи.

Как очистить дом от негатива?

Прежде всего убедитесь, что негативная энергия действительно имеет место быть. Об этом можно судить, если совпали несколько вышеназванных признаков и если такое происходит с вами только дома. А у некоторых людей и самочувствие резко ухудшается в таком помещении.



Если раньше вы жили в другом месте, и все у вас было хорошо, но как только переехали в новое жилище, начались неприятности, то очень даже может быть, что проблема именно в доме.



Если вы абсолютно уверены, что всему виной ваше жилище, нужно приступить к очистке. Самый простой, многократно описанный в разных источниках способ – обойти дом с горящей церковной свечой в руке, читая молитву (скажем, «Отче наш») и окропить все углы святой водой. Еще помогают развешанные по стенам связки чеснока и зверобоя.



Но не всегда эти методы оказываются действенными. Порой ситуация сложная, и тут нельзя обойтись без посторонней помощи. В таких случаях верующим рекомендуется освятить дом.



Если по каким-то причинам это невозможно или не помогло, то попробуйте обратиться к помощи экстрасенсов или парапсихологов. Они смогут определить причину происходящего и, возможно, избавить вас от проблем. Но, конечно, обращаться надо не к первому попавшемуся специалисту, а к проверенному, например, рекомендованному кем-то из ваших знакомых, людей, которым вы доверяете.



Самая крайняя мера – переезд. Обычно на нее идут, когда все остальные способы уже испробованы и оказались неэффективными. Так целесообразно поступить в том случае, когда в доме присутствуют какие-то аномалии, которые не удается нейтрализовать.



Впрочем, искренне желаю вам не попадать в подобную ситуацию!

Источник : https://mistika.temaretik.com/2561933062032591117/

А вы знали об этом?

К половой жизни и всему, что с ним тесно связано, в Древней Руси относились с большой долей фантазии. При этом никакой табуированности этой темы не было. До конца X века славяне были язычниками со всеми вытекающими из этого факта последствиями. Интимная жизнь ассоциировалась у них с праздником, радостью жизни и весельем. Половых запретов практически не существовало. Один мужчина мог иметь несколько жен (до четырех). Если женщине доставалось в супружестве мало ласки, она тут же находила себе утешение на стороне. Никто никакую девственность до свадьбы не хранил. Девушка совершенно спокойно могла искать подходящего полового партнера для будущего замужества, не ограничиваясь во время поисков одними только поцелуями.Девушку, находящуюся в таких поисках, называли блудницей от слова «блудить», что означало «искать», «находится в поисках».

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